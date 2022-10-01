Nhậm Tuyền có một niềm đam mê đầu tư, kinh doanh rất lớn. Anh bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực này từ năm 2007 và cho tới năm 2016 thì chính thức tuyên bố giải nghệ để tập trung cho việc kinh doanh.

Nhắc tới Nhậm Tuyền , hẳn người hâm mộ sẽ nghĩ ngay tới Công Tôn Sách do anh thủ vai trong bộ phim truyền hình Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên. Cũng nhờ vai diễn này mà anh đã trở thành nam thần đình đám một thời của làng giải trí Hoa ngữ.

Lĩnh vực mà Nhậm Tuyền đầu tư chính là các công ty truyền thông văn hóa, phim ảnh và truyền hình. Hiện tại, anh là ông chủ của nhiều ngôi sao nổi tiếng trong ngành giải trí.

Theo Sina cho biết thêm, bản thân Nhậm Tuyền sở hữu 45 công ty và là cổ đông của 28 công ty khác. Ở Bắc Kinh, tài tử đình sinh năm 1975 có 14 công ty, ở Chiết Giang có 7 công ty đứng tên anh, còn các công ty khác nằm rải rác ở nhiều thành phố của Trung Quốc.

Nhậm Tuyền giàu có sau khi giải nghệ. Ảnh: Internet

Tài sản nổi bật của nam diễn viên là quỹ đầu tư StarVC, công ty thương mại điện tử Handu Yishe, quỹ quản lý đầu tư Renjie Yiyi. Anh còn hợp tác cùng bạn bè đầu tư vào lĩnh vực ẩm thực, mở chuỗi nhà hàng lẩu Tứ Xuyên mang tên Thục địa truyền thuyết có chi nhánh ở khắp Trung Quốc.

Trong năm 2009, anh mua cổ phiếu của tập đoàn Hoa Nghị Huynh Đệ, là một trong những công ty quản lý nghệ sĩ, sản xuất phim ảnh lớn nhất Trung Quốc. Với số vốn ban đầu 2 triệu NDT, Nhậm Tuyền nhanh chóng thu về 30 triệu NDT.

Sự thành công trong kinh doanh của Nhậm Tuyền thường được đem ra làm ví dụ cho những minh tinh đầu tư kinh tế. Nam diễn viên cũng thường được mời phát biểu tại các hội nghị thương mại, tháp tùng Tập Cận Bình tham dự hội nghị nhà lãnh đạo trẻ châu Á.

Cuối năm 2019, truyền thông Trung Quốc lại được một phen xôn xao khi có tin rằng chàng Công Tôn Sách ngày nào đã mua lại cả tạp chí danh tiếng Marie Claire, tờ tạp chí có sức ảnh hưởng lớn nhất tại xứ tỷ dân với trang bìa đắt giá mà mọi nghệ sĩ đều mơ ước được xuất hiện trên đó.

Mặc dù sau này đã có tin rằng Marie Claire thực ra trực thuộc công ty TNHH Truyền thông Gia Nhân với người đại diện pháp lý là Lưu Hạo và có vốn đầu tư khoảng 720 tỷ đồng, tuy nhiên do mối quan hệ thân thiết giữa Nhậm Tuyền và Lưu Hạo nên còn rất nhiều nghi ngờ rằng người đứng sau tạp chí lừng danh này thực ra là Nhậm Tuyền.

Nhậm Tuyền và Lý Băng Băng và đôi bạn thân thiết trong làng giải trí. Ảnh: VietNamNet

Đẹp trai, quyền lực và giàu có là vậy nhưng cho tới nay, Nhậm Tuyền vẫn lẻ bóng một mình. Ở tuổi 46, trong khi nhiều tài tử cùng thời khác đã yên bề gia thất thì chàng "Công Tôn Sách" vẫn chẳng có một mối tình vắt vai. Đây là điều khiến những khán giả yêu mến anh không khỏi tiếc nuối.

Trước đây từng có nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa Nhậm Tuyền và Lý Băng Băng. Nguyên nhân là vì cả hai quen nhau từ thời đi học và kể từ đó luôn "dính nhau như sam" cho tới tận bây giờ. Họ đã cùng nhau tham gia hơn 20 bộ phim, gắn bó bên nhau từ những ngày tháng khó khăn nhất cho đến khi nổi tiếng, thành đạt.

Chính bởi sự thân thiết này, người hâm mộ luôn mong muốn Nhậm Tuyền và Lý Băng Băng sẽ trở thành một đôi. Nhưng nam diễn viên chỉ cười đáp: “Tôi và Lý Băng Băng quá thân để có thể yêu nhau”.