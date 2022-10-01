Trương Hàn xuống dốc thảm hại: Khán giả phát chán hình ảnh 'tổng tài bá đạo', bị chỉ trích mượn phim sàm sỡ bạn diễn

Trong phim Các quý ông khu Đông Bát, diễn viên Trương Hàn liên tục có hành vi chạm vào ngực, cởi áo ngực của Vương Hiểu Thần - người đóng bạn gái anh, khiến khán giả phẫn nộ. Một số người nhận định hình ảnh nhạy cảm, "làm tổn thương thị giác người xem". Họ chỉ ra nếu đây chỉ là sự cố vô tình trong lúc diễn viên tương tác, đoàn phim nên cắt bỏ hoặc quay lại.

Thời gian gần đây, Trương Hàn trở thành cái tên được nhiều khán giả nhắc tới, nhưng không phải với tin tức tốt mà là nội dung tiêu cực, bôi bác, chế giễu anh.

Trong vai trò diễn viên chính kiêm nhà sản xuất và biên kịch, Trương Hàn bị nhiều người chỉ trích lợi dụng cảnh phim để sàm sỡ đồng nghiệp nữ, yêu cầu anh xin lỗi Vương Hiểu Thần và khán giả. Bên cạnh đó, bộ phim cũng nhận lời chê về nội dung. Câu chuyện phim được giới thiệu kể về hành trình lập nghiệp của bốn người bạn thân nhưng xem phim, khán giả chỉ thấy các anh chàng này ăn chơi xa xỉ, không thấy tuyến truyện lập nghiệp. Trên diễn đàn phim Douban, series nhận số điểm 2,2/10.

Cũng trong bộ phim này, Trương Hàn bị chỉ trích vì có có nhiều câu thoại nhạy cảm, được cho là xúc phạm phụ nữ, đơn cử như: "Mẹ anh hay bảo con gái gầy thì đẹp, nhưng béo thì dùng ngon". Trong cảnh phim Vương Hiểu Thần trượt chân ngã, anh muốn đỡ lưng cô nhưng tay làm động tác giật nút phía sau áo lót của cô.

Không chỉ sự nghiệp lao đao mà Trương Hàn cũng không thể giữ được nhan sắc "nam thần" như ngày nào. Nhiều khán giả nhận định Trương Hàn đã ở ngưỡng U40, không còn phù hợp với những vai nam thần thuộc dòng phim thần tượng. Vẻ ngoài già dặn, thiếu sức sống, biểu cảm đơ cưng của Trương Hàn thường xuyên bị khán giả đưa ra chế giễu, còn chê anh "cưa sưng làm nghé" quá khiên cưỡng.

Trương Hàn sinh năm 1984, theo học khoa Diễn xuất của Học viện Hý kịch Trung ương. Nam diễn viên nổi tiếng từ vai diễn đầu tay Mộ Dung Vân Hải trong Vườn sao băng phiên bản Trung Quốc.

Năm 2012, Trương Hàn cũng được đánh giá là điển trai, có khí chất sang trọng, cuốn hút trong phim truyền hình Đẳng cấp quý cô, Thời đại quý cô.

Đến năm 2014, tên tuổi của Trương Hàn nổi tiếng khắp châu Á khi vào vai chủ tịch Phong Đằng trong Sam sam tới rồi, đóng cặp cùng Triệu Lệ Dĩnh. Cũng từ đó, Trương Hàn được coi là đại diện tiêu biểu, thường được khán giả nhắc tới cho vai diễn "tổng tài bá đạo" nổi bật trên màn ảnh. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, hình ảnh của Trương Hàn chỉ gắn liền với vai tổng tài và điều này vô hình chung khiến khán giả "phát ngán".

Trương Hàn có hai mối tình nổi tiếng và tai tiếng với Trịnh Sảng và Cổ Lực Na Trát. Nam diễn viên 38 tuổi nên duyên với Trịnh Sảng khi họ cùng hợp tác trong bộ phim Cùng ngắm mưa sao băng, trở thành cặp đôi đẹp nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ thời điểm đó. Họ có mối tình bắt đầu rất ngọt ngào nhưng khi kết thúc lại vướng phải vô số thị phi không đáng có.

Năm 2014, Trương Hàn kết thúc mối tình 5 năm với Trịnh Sảng, 1 năm sau đó ngôi sao "Sam sam đến rồi" công khai hẹn hò với "mỹ nữ Tân Cương" Cổ Lực Na Trát. Khi họ công khai hẹn hò, Trương Hàn bị tố ngoại tình với Cổ Lực Na Trát và đó là nguyên nhân khiến anh chia tay Trịnh Sảng. Nhưng rồi tình cảm bền chặt của "Hàn – Trát" đã chiến thắng mọi khó khăn, họ từ cặp đôi bị ghét nhất showbiz trở thành cặp "tiên đồng ngọc nữ" khiến ai cũng ngưỡng mộ. Những tưởng Trương Hàn và Cổ Lực Na Trát sẽ có một cái kết hạnh phúc, nào ngờ cuối năm 2017 họ tuyên bố chia tay.

Trịnh Sảng và Cổ Lực Na Trát là hai mỹ nhân hàng đầu từng hẹn hò với Trương Hàn. Ảnh: Internet

Ở tuổi 38, Trương Hàn vẫn đang loay hoay tìm lại ánh hào quang năm nào nhưng có lẽ điều này rất khó để thực hiện được. Trong khi đó, đường tình duyên của chàng nam thần màn ảnh một thời cũng không được suôn sẻ và tai tiếng thì cũng quá nhiều. Nhiều người cảm thấy tiếc cho Trương Hàn, hy vọng anh sẽ nhận ra được cái sai trên con đường sự nghiệp mà mình chọn, đồng thời nhanh chóng tìm được "nửa kia" trên con đường tình duyên.