Những Quý Ông Khu Đông Bát của Trương Hàn chính thức bị gỡ bỏ

Nhận về nhiều phản hồi tiêu cực trong suốt thời gian qua, bộ phim Những Quý Ông Khu Đông Bát của Trương Hàn cuối cùng cũng bị gỡ bỏ.

Trang Sina đưa tin, bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát do Trương Hàn làm biên kịch và đạo diễn, kiêm diễn viên chính đã bị gỡ bỏ khỏi mọi nền tảng xem phim trực tuyến tại Trung Quốc. Kể từ khi lên sóng, tác phẩm này đã bị khán giả chê nhiều hơn khen vì nội dung phản cảm và các tình tiết sáo rỗng. Các Quý Ông Khu Đông Bát đã bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng trực tuyến Ngay sau khi Các Quý Ông Khu Đông Bát bị gỡ bỏ, khán giả đã bày tỏ sự đồng thuận tuyệt đối với quyết định này của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA). Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng bộ phim này nên bị gỡ xuống sớm hơn chứ không phải đợi đến khi chiếu xong mới bị xử lý.

Kể từ khi phát sóng vào đầu tháng 9, Các Quý Ông Khu Đông Bát đã nhận về nhiều chỉ trích vì những tình tiết kém duyên, lời thoại lỗi thời mang hàm ý hạ thấp phụ nữ hay "thế giới phù phiếm, ảo tưởng sức mạnh của cánh đàn ông qua góc nhìn của Trương Hàn". Vì những lý do trên, tuy là một trong những bộ phim hot nhất hè này thì tác phẩm của Trương Hàn chỉ được chấm 2,1/10 điểm chất lượng trên Douban. Các Quý Ông Khu Đông Bát nhận về nhiều chỉ trích vì những tình tiết kém duyên, lời thoại lỗi thời mang hàm ý hạ thấp phụ nữ Trước đó, cũng trong Các Quý Ông Khu Đông Bát, Trương Hàn đã bị chỉ trích vì cảnh quay đụng chạm vòng một của nữ diễn viên Vương Hiểu Thần. Nhiều người chỉ trích anh đang lợi dụng việc quay phim để đụng chạm bạn diễn, cũng có không ít ý kiến cho rằng nam diễn viên đang cố tình dùng các cảnh quay gây tranh cãi để "PR bẩn" cho bộ phim.

Theo tiết lộ của Trương Hàn, anh đã dành suốt 10 năm để viết kịch bản nên vô cùng tâm huyết với Các Quý Ông Khu Đông Bát. Tác phẩm này kể về nhóm 4 quý ông do Trương Hàn, Kinh Siêu, Đỗ Thuần, Hoàng Hựu Minh đóng chính. Họ là nhóm bạn đại học, trải qua thời thanh xuân cùng nhau. Khi ra trường, họ có sự nghiệp thành công nhưng gặp nhiều vấn đề trong tình yêu và các mối quan hệ.

Trương Hàn gây tranh cãi khi phát ngôn về việc đóng phim thần tượng Mới đây, Trương Hàn tiếp tục có những phát ngôn gây tranh cãi trong chương trình truyền hình thực tế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-quy-ong-khu-dong-bat-cua-truong-han-chinh-thuc-bi-go-bo-507289.html