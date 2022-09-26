Trương Hàn gây tranh cãi khi phát ngôn về việc đóng phim thần tượng

Sao quốc tế 26/09/2022 18:40

Mới đây, Trương Hàn tiếp tục có những phát ngôn gây tranh cãi trong chương trình truyền hình thực tế.

Vào ngày 26/9, trang Sohu đưa tin, Trương Hàn đã chia sẻ nguyên nhân gắn bó với dòng phim thần tượng. Cụ thể, khi mới bước chân vào lĩnh vực diễn xuất, anh không có ý định đóng phim thần tượng dành cho giới trẻ. Cách đây hàng chục năm, phim thần tượng không phải thể loại chính thống. Tuy nhiên, sau đó vì cuộc sống kinh tế quá khó khăn, cộng với khao khát nổi tiếng, anh đã từ bỏ dòng phim chính kịch để chuyển sang thể loại thị trường, mang đậm màu sắc giải trí.

Nam diễn viên chia sẻ: "Hai năm đầu tiên, tôi làm nền trong vô số bộ phim chính kịch. Nhưng tiền cát-xê nhận được không đủ nuôi sống bản thân. Trước cơ hội vừa cải thiện thu nhập, vừa được đóng vai chính, tôi đã không nghĩ nhiều mà chuyển hẳn sang đóng phim thần tượng. Lúc đó, tôi đâu còn lựa chọn nào khác".

Trương Hàn gây tranh cãi khi phát ngôn về việc đóng phim thần tượng - Ảnh 1

Ngay sau đó, phát ngôn này của Trương Hàn đã dấy lên tranh cãi trong cộng đồng mạng. Đồng thời, không ít người còn chế giễu anh. 

Ngoài ra, Sina nhận định danh tiếng của Trương Hàn bị ảnh hưởng sau khi bộ phim Các quý ông khu Đông Bát lên sóng. Kịch bản phim được nam diễn viên ấp ủ trong 10 năm nhưng bị chê lỗi thời, nhiều tình tiết vô duyên, coi thường phụ nữ. Trong phim, Trương Hàn vào vai Đổng Ngữ, một người đàn ông thành đạt. Nam diễn viên luôn tỏ ra mình là người có sức hút, mọi cô gái đều bị anh hấp dẫn. Tuy nhiên, khán giả đánh giá ngoại hình của nam diễn viên kém sắc, diễn thiếu nét duyên nên càng khiến người xem khó chịu.

Trương Hàn gây tranh cãi khi phát ngôn về việc đóng phim thần tượng - Ảnh 2

Với việc vướng nhiều ồn ào trong thời gian ngắn, Trương Hàn đang trở thành tâm điểm ở Trung Quốc, nhưng theo hướng tiêu cực. Theo Sina, tài tử Cùng ngắm mưa sao băng khiến bản thân phủ sóng truyền thông bằng những chiêu trò gây sốc. Song điều này dẫn đến hệ quả danh tiếng và hình ảnh của Trương Hàn lao dốc không phanh. Anh hiện bị gọi là "ông hoàng thị phi" mới của làng giải trí Trung Quốc.

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