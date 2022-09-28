Bất ngờ 'đào lại' cảnh Trương Hàn chủ động hôn Trần Kiều Ân, biểu cảm 'khóc thét' của đàn gái khiến dân tình chú ý

Trong số đó, phân cảnh Trương Hàn thơm má Trần Kiều Ân trong bộ phim "Nếu Thanh Xuân Không Giữ Lại Được" khiến dân tình chú ý hơn cả. Khi nhìn lại loạt ảnh được cắt ra, nhiều khán giả cho rằng biểu cảm trên khuôn mặt của Trần Kiều Ân hoàn toàn là chân thực chứ chẳng phải là cố tình diễn.

Mới đây, một cư dân mạng đã tổng hợp lại những biểu cảm bày tỏ sự khó chịu của các diễn viên nữ từng hợp tác với Trương Hàn ở các bộ phim trước kia.

Gần đây, Trương Hàn đã phải nhận về không ít phản ứng tiêu cực từ khán giả cũng như truyền thông báo giới. Bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát do Trương Hàn đóng chính và tự sản xuất đã bị gỡ khỏi nền tảng. Nhiều khán giả ủng hộ quyết định của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) khi quyết tâm loại bỏ các dự án kém chất lượng, có nội dung phản cảm nhận nhiều chỉ trích.

Bộ phim đi theo lối kể chuyện hài hước, khi Trương Hàn và ba người bạn gặp nhiều tình huống oái oăm, thể hiện họ đã trải qua một thanh xuân rực rỡ, giàu cảm xúc. Đến hiện tại, khi đã bước sang tuổi trung niên, cuộc sống của họ vẫn đầy bất ngờ, thú vị. Song, cũng vì vậy, biểu cảm của Trương Hàn bị đánh giá là quá lố, cố tỏ ra đáng yêu hoặc ngầu nhưng thất bại, bị khán giả lấy làm chủ đề chế giễu.

Khi lên sóng, phim nhận nhiều lời phê bình vì những tình tiết vô duyên, coi thường phụ nữ. Các cảnh như kéo nội y của nữ chính, động chạm vòng một trở thành chủ đề bàn tán nóng trên mạng xã hội và nhận vô số chỉ trích. Bộ phim mở đầu với điểm chất lượng là 2,4/10 trên trang đánh giá Douban, sau đó tụt xuống tới 2,1 điểm, số điểm thấp kỷ lục. Có tới 95% khán giả chấm 1 sao cho nội dung, diễn xuất của phim.

Sự thất bại của Các quý ông khu Đông Bát khiến danh tiếng của Trương Hàn bị hủy hoại. Nam diễn viên bị chỉ trích là "ông hoàng thị phi" mới. Anh bị đem ra chế giễu vì cách diễn xuất lố lăng.