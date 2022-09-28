Bất ngờ 'đào lại' cảnh Trương Hàn chủ động hôn Trần Kiều Ân, biểu cảm 'khóc thét' của đàn gái khiến dân tình chú ý

Sao quốc tế 28/09/2022 18:32

Một phân cảnh Trương Hàn thơm má Trần Kiều Ân trong bộ phim "Nếu Thanh Xuân Không Giữ Lại Được" bất ngờ được cư dân mạng xứ Trung "đào lại".

Mới đây, một cư dân mạng đã tổng hợp lại những biểu cảm bày tỏ sự khó chịu của các diễn viên nữ từng hợp tác với Trương Hàn ở các bộ phim trước kia.

Trong số đó, phân cảnh Trương Hàn thơm má Trần Kiều Ân trong bộ phim "Nếu Thanh Xuân Không Giữ Lại Được" khiến dân tình chú ý hơn cả.  Khi nhìn lại loạt ảnh được cắt ra, nhiều khán giả cho rằng biểu cảm trên khuôn mặt của Trần Kiều Ân hoàn toàn là chân thực chứ chẳng phải là cố tình diễn.

Bất ngờ 'đào lại' cảnh Trương Hàn chủ động hôn Trần Kiều Ân, biểu cảm 'khóc thét' của đàn gái khiến dân tình chú ý - Ảnh 1

 

Gần đây, Trương Hàn đã phải nhận về không ít phản ứng tiêu cực từ khán giả cũng như truyền thông báo giới. Bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát do Trương Hàn đóng chính và tự sản xuất đã bị gỡ khỏi nền tảng. Nhiều khán giả ủng hộ quyết định của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) khi quyết tâm loại bỏ các dự án kém chất lượng, có nội dung phản cảm nhận nhiều chỉ trích.

Bộ phim đi theo lối kể chuyện hài hước, khi Trương Hàn và ba người bạn gặp nhiều tình huống oái oăm, thể hiện họ đã trải qua một thanh xuân rực rỡ, giàu cảm xúc. Đến hiện tại, khi đã bước sang tuổi trung niên, cuộc sống của họ vẫn đầy bất ngờ, thú vị. Song, cũng vì vậy, biểu cảm của Trương Hàn bị đánh giá là quá lố, cố tỏ ra đáng yêu hoặc ngầu nhưng thất bại, bị khán giả lấy làm chủ đề chế giễu.

Bất ngờ 'đào lại' cảnh Trương Hàn chủ động hôn Trần Kiều Ân, biểu cảm 'khóc thét' của đàn gái khiến dân tình chú ý - Ảnh 2

Khi lên sóng, phim nhận nhiều lời phê bình vì những tình tiết vô duyên, coi thường phụ nữ. Các cảnh như kéo nội y của nữ chính, động chạm vòng một trở thành chủ đề bàn tán nóng trên mạng xã hội và nhận vô số chỉ trích. Bộ phim mở đầu với điểm chất lượng là 2,4/10 trên trang đánh giá Douban, sau đó tụt xuống tới 2,1 điểm, số điểm thấp kỷ lục. Có tới 95% khán giả chấm 1 sao cho nội dung, diễn xuất của phim.

Sự thất bại của Các quý ông khu Đông Bát khiến danh tiếng của Trương Hàn bị hủy hoại. Nam diễn viên bị chỉ trích là "ông hoàng thị phi" mới. Anh bị đem ra chế giễu vì cách diễn xuất lố lăng.

 

Trương Hàn gây tranh cãi khi phát ngôn về việc đóng phim thần tượng

Trương Hàn gây tranh cãi khi phát ngôn về việc đóng phim thần tượng

Mới đây, Trương Hàn tiếp tục có những phát ngôn gây tranh cãi trong chương trình truyền hình thực tế.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Hàn Trần Kiều Ân sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Trương Hàn gây tranh cãi khi phát ngôn về việc đóng phim thần tượng

Trương Hàn gây tranh cãi khi phát ngôn về việc đóng phim thần tượng

Từ 'tổng tài bá đạo' của màn ảnh, Trương Hàn liên tục bị dân mạng chế giễu không ngừng

Từ 'tổng tài bá đạo' của màn ảnh, Trương Hàn liên tục bị dân mạng chế giễu không ngừng

Màn tái xuất đầy tai tiếng của Trương Hàn: Hành động phản cảm đối với bạn diễn nữ bị chỉ trích dữ dội

Màn tái xuất đầy tai tiếng của Trương Hàn: Hành động phản cảm đối với bạn diễn nữ bị chỉ trích dữ dội

Hết tai tiếng sàm sỡ bạn diễn, Trương Hàn tiếp tục gây tranh cãi vì dàn dựng kỹ xảo phi thực tế

Hết tai tiếng sàm sỡ bạn diễn, Trương Hàn tiếp tục gây tranh cãi vì dàn dựng kỹ xảo phi thực tế

Từng là 'tổng tài bá đạo' của Cbiz, màn tái xuất tai tiếng của Trương Hàn khiến dân tình phải thốt lên 'nam thần màn ảnh hết thời'

Từng là 'tổng tài bá đạo' của Cbiz, màn tái xuất tai tiếng của Trương Hàn khiến dân tình phải thốt lên 'nam thần màn ảnh hết thời'

'Sam Sam Đến Rồi' sau 8 năm phát sóng: Sự nghiệp Triệu lệ Dĩnh vẫn vững 'như bức bình phong', Trương Hàn mờ nhạt vì không có tác phẩm tiêu biểu

'Sam Sam Đến Rồi' sau 8 năm phát sóng: Sự nghiệp Triệu lệ Dĩnh vẫn vững 'như bức bình phong', Trương Hàn mờ nhạt vì không có tác phẩm tiêu biểu

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 8 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI