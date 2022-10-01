Nàng 'A Thi Mã' duy nhất của màn ảnh: 19 tuổi đã là minh tinh, 24 tuổi bị thần kinh, nửa đời còn lại sống điên khùng

Sao quốc tế 01/10/2022 14:22

Dương Lệ Khôn từng là đại mỹ nhân được người đời ca tụng, nửa đời còn lại dù điên khùng nhưng bà vẫn sống hạnh phúc bên chồng con.

Ở Vân Nam (Trung Quốc) có một câu chuyện dân gian là "A Thi Mã", nói về một cô gái xinh đẹp. Không ai biết A Thi Mã trông như thế nào, mọi người chỉ tưởng tượng ra vẻ đẹp và lòng nhân hậu của cô qua lời truyền miệng. Sau đó, bộ phim "A Thi Mã" được quay vào năm 1964 với sự tham gia diễn xuất của Dương Lệ Khôn đã trở thành A Thi Mã duy nhất trong lòng khán giả cho đến tận ngày nay.

Nàng 'A Thi Mã' duy nhất của màn ảnh: 19 tuổi đã là minh tinh, 24 tuổi bị thần kinh, nửa đời còn lại sống điên khùng - Ảnh 1
Dương Lệ Khôn - nàng A Thi Mã duy nhất của màn ảnh. Ảnh: Internet

Dương Lệ Khôn sinh năm 1942, lớn lên trong gia đình người Di. Bà có gia cảnh khá nghèo khó. Dương Lệ Khôn là con thứ 9 trong nhà nên được đặt tên là Tiểu Cửu. Từ nhỏ, bà chỉ có thể mặc quần áo của các anh chị, ăn cháo loãng và cứ thế lớn lên.

Vì phải vất vả chăm lo cho 12 người con, mẹ của Dương Lệ Khôn sớm qua đời lúc bà lên 5 tuổi. Dương Lệ Khôn lớn lên rất xinh đẹp và đáng yêu. Năm 12 tuổi, trong một lần đi xem biểu diễn cùng chị gái, bà được trưởng đoàn ca múa tỉnh Vân Nam "chấm". Sau đó, Dương Lệ Khôn nhận được giấy mời tham gia đoàn và bắt đầu theo sự nghiệp múa.

Nàng 'A Thi Mã' duy nhất của màn ảnh: 19 tuổi đã là minh tinh, 24 tuổi bị thần kinh, nửa đời còn lại sống điên khùng - Ảnh 2

Năm thứ 2 theo đọc tại đoàn, Dương Lệ Khôn đã có thể trình diễn trên sân khấu một mình rất chuyên nghiệp. Năm 17 tuổi, bà đã vượt qua vòng sơ tuyển để tham gia dự án phim Ngũ hoa vàng. Vai diễn trong phim giúp bà mang về cho mình giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm đó, Dương Lệ Khôn mới 19 tuổi.

Năm 1964, Dương Lệ Khôn có được vai chính thứ hai trong bộ phim "A Thi Mã". Đây cũng được coi là kiệt tác lớn nhất trong cuộc đời, đưa cô trở thành nữ diễn viên nổi tiếng nhất trong các diễn viên thời bấy giờ.

Nàng 'A Thi Mã' duy nhất của màn ảnh: 19 tuổi đã là minh tinh, 24 tuổi bị thần kinh, nửa đời còn lại sống điên khùng - Ảnh 3

Mới chỉ tham gia 2 bộ phim nhưng danh tiếng của Dương Lệ Khôn đã vang danh gần xa. Khán giả đặc biệt ngưỡng mộ và bày tỏ sự kính phục dành cho bà. Ngoài tài năng diễn xuất thì ngoại hình xinh đẹp của nàng A Thi Mã còn gây thương nhớ cho không ít khán giả. Đôi mắt sáng cùng hàng mi cong vút và sống mũi cao khiến bà trở thành đại mỹ nhân được báo chí ca tụng. 

Tuy nhiên, có được sự nổi tiếng cũng không phải là điều may mắn đối với Dương Lệ Khôn. Nữ nghệ sĩ bị nhiều đồng nghiệp ganh ghét. Phim của bà cũng bị chỉ trích và thậm chí cấm chiếu.

Trước những áp lực từ phía dư luận, Dương Lệ Khôn bị tổn thương về mặt tinh thần. Thậm chí bà bị phát điên. Suốt mấy năm trời, nữ nghệ sĩ sống trong khờ dại. Sau đó, bà được đưa tới một bệnh viện nhưng vì điều trị muộn nên mãi không khỏi bệnh. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối vì một người vừa xinh đẹp vừa có tài như Dương Lệ Khôn nhưng cuối cùng lại trở nên điên khùng.

Cuối cùng, Dương Lệ Khôn cũng có được một chút may mắn còn sót lại cho bản thân. Năm 1973, sau một năm thư từ qua lại, cô và Đường Phượng Lâu quyết định kết hôn. Sự xuất hiện của người đàn ông này đã trở thành ánh sáng cho phần đời còn lại của Dương Lệ Khôn. Đến khi có bầu, nữ nghệ sĩ lại tiếp tục gặp vấn đề. Bà xuất hiện ảo giác và không nhận ra chồng mình.

Nàng 'A Thi Mã' duy nhất của màn ảnh: 19 tuổi đã là minh tinh, 24 tuổi bị thần kinh, nửa đời còn lại sống điên khùng - Ảnh 4
Dương Lệ Khôn may mắn có được người chồng hết lòng vì bà. Ảnh: Internet

Đối mặt với tất cả những điều này, Đường Phượng Lâu không hề phàn nàn và cũng không hối hận vì đã cưới Dương Lệ Khôn. Anh vẫn làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình và tỉ mẩn chăm sóc vợ, bao dung, quan tâm đến người phụ nữ của mình. Đến năm 1974, Dương Lệ Khôn sinh đôi. Nhưng tình cảnh bệnh tật khiến bà phải ở bệnh viện điều trị. Mãi năm 1978, bà mới được đoàn tụ với chồng và các con trai.

Nàng 'A Thi Mã' duy nhất của màn ảnh: 19 tuổi đã là minh tinh, 24 tuổi bị thần kinh, nửa đời còn lại sống điên khùng - Ảnh 5
Những năm tháng cuối đời, Dương Lệ Khôn sống trong tình yêu thương của chồng con. Ảnh: Internet

Ngày 21/7/2000, Dương Lệ Khôn qua đời do bị nhồi máu não. Năm đó, bà 58 tuổi. Lúc ra đi, bà rất hạnh phúc với nụ cười mãn nguyện trên môi. Đối với khán giả mà nói, cô chính là A Thi Mã và A Thi Mã không phải là ai khác ngoài Dương Lệ Khôn. Vì vậy, một nửa tro cốt của cô được chôn ở Thượng Hải và một nửa chôn ở Côn Minh, thủ phủ của Vân Nam.

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