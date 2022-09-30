Mới đây, Đậu Tĩnh Đồng - con gái của diva Vương Phi thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại show diễn thời trang . Có mặt tại sự kiện, Đậu Tĩnh Đồng hoàn toàn "lột xác" với vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt. Cô mặc trench coat da cổ V sâu, tóc bới cao, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng.

Đậu Tĩnh Đồng gắn bó với hình ảnh tomboy, khiến nhiều người nghi ngờ về giới tính của cô. Quá khứ của Đậu Tĩnh Đồng từng rất nổi loạn. Cô nghỉ học từ khá sớm để theo đuổi con đường âm nhạc . Đậu Tĩnh Đồng cho biết bản thân mê sáng tác và học các môn văn hóa rất kém. Vương Phi tôn trọng quyết định của con gái.

Hình ảnh nữ tính của Đậu Tĩnh Đồng khiến nhiều khán giả ngạc nhiên. Cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho sự thay đổi lần này của nữ ca sĩ. Khi được hỏi về việc con gái dự sự kiện này, Vương Phi chỉ nói ngắn gọn: "Cảm ơn".

Đậu Tĩnh Đồng bên người mẹ nổi tiếng. Ảnh: Internet

Đậu Tĩnh Đồng là kết quả tình yêu giữa Vương Phi và nam ca sĩ Đậu Duy. Đậu Tĩnh Đồng sinh năm 1997. Khi đó, Vương Phi là thiên hậu làng nhạc, là diva châu Á. Ngoài ra, cô còn xuất thân trong gia đình chính trị quyền lực.

Trong khi đó, Đậu Duy từng là ca sĩ chính trong ban nhạc rock huyền thoại Trung Quốc Black Panther, một biểu tượng âm nhạc tại đất nước tỷ dân. Vì vậy có thể nói Đậu Tĩnh Đồng sinh ra trong gia đình có dòng máu nghệ thuật.

Tuy nhiên, khi Đậu Tĩnh Đồng chỉ vừa mới 2 tuổi, hai ngôi sao chia tay. Đậu Tĩnh Đồng được giao cho cha chăm sóc. Thi thoảng, phóng viên Trung Quốc vẫn bắt gặp Vương Phi đưa con gái đi chơi.

Đến năm 14 tuổi, Đậu Tĩnh Đồng quyết định bỏ học để theo đuổi âm nhạc. Cô bé tâm sự mình vì quá đam mê sáng tác mà học các môn văn hóa rất kém. Vương Phi không phản đối mà luôn tôn trọng quyết định của con gái.

Đậu Tĩnh Đồng trả lời báo chí: "Gia đình tôi rất bình đẳng và tôn trọng ý kiến của các thành viên. Kể cả nhỏ tuổi như Lý Yên cũng được nói lên suy nghĩ của mình. Vì vậy, tôi không phải trải qua thời kỳ chống đối lại cha mẹ. Mẹ hoàn toàn hiểu và ủng hộ suy nghĩ của tôi".

Đậu Tĩnh Đồng gắn bó với hình ảnh tomboy. Ảnh: Internet

Đậu Tĩnh Đồng được cho là rất giống mẹ, từ khí chất lạnh lùng cao ngạo, sự cứng cỏi trong tính cách đến phong cách nghệ thuật độc đáo. Trong tình yêu, Đậu Tĩnh Đồng tự do, phóng khoáng, chưa từng để ý đến ánh mắt của người khác.

Cô không ngần ngại cắt tóc ngắn, mặc đồ unisex, ôm hôn bạn gái, và mặc kệ những tin đồn có mối quan hệ đồng giới. Thậm chí, truyền thông Trung Quốc còn đưa tin Đậu Tĩnh Đồng có mối quan hệ trên mức bạn bè với diễn viên Châu Tấn.