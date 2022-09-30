Con gái tomboy của Vương Phi 14 tuổi bỏ học, tính cách nổi loạn giờ nữ tính bất ngờ

Sao quốc tế 30/09/2022 15:14

Đậu Tĩnh Đồng từng là cô con gái khiến Vương Phi phải đau đầu vì sự nổi loạn ngay từ bé.

Mới đây, Đậu Tĩnh Đồng - con gái của diva Vương Phi thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại show diễn thời trang. Có mặt tại sự kiện, Đậu Tĩnh Đồng hoàn toàn "lột xác" với vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt. Cô mặc trench coat da cổ V sâu, tóc bới cao, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng.

Con gái tomboy của Vương Phi 14 tuổi bỏ học, tính cách nổi loạn giờ nữ tính bất ngờ - Ảnh 1
Đậu Tĩnh Đồng thu hút sự chú ý khi tham gia sự kiện thời trang. Ảnh: Internet

 

Con gái tomboy của Vương Phi 14 tuổi bỏ học, tính cách nổi loạn giờ nữ tính bất ngờ - Ảnh 2
Con gái tomboy của Vương Phi 14 tuổi bỏ học, tính cách nổi loạn giờ nữ tính bất ngờ - Ảnh 3
Khán giả thích thú trước sự "lột xác" ngoạn mục của con gái diva Vương Phi. Ảnh: Internet

Hình ảnh nữ tính của Đậu Tĩnh Đồng khiến nhiều khán giả ngạc nhiên. Cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho sự thay đổi lần này của nữ ca sĩ. Khi được hỏi về việc con gái dự sự kiện này, Vương Phi chỉ nói ngắn gọn: "Cảm ơn".

Đậu Tĩnh Đồng gắn bó với hình ảnh tomboy, khiến nhiều người nghi ngờ về giới tính của cô. Quá khứ của Đậu Tĩnh Đồng từng rất nổi loạn. Cô nghỉ học từ khá sớm để theo đuổi con đường âm nhạc. Đậu Tĩnh Đồng cho biết bản thân mê sáng tác và học các môn văn hóa rất kém. Vương Phi tôn trọng quyết định của con gái.

Con gái tomboy của Vương Phi 14 tuổi bỏ học, tính cách nổi loạn giờ nữ tính bất ngờ - Ảnh 4
Đậu Tĩnh Đồng bên người mẹ nổi tiếng. Ảnh: Internet

Đậu Tĩnh Đồng là kết quả tình yêu giữa Vương Phi và nam ca sĩ Đậu Duy. Đậu Tĩnh Đồng sinh năm 1997. Khi đó, Vương Phi là thiên hậu làng nhạc, là diva châu Á. Ngoài ra, cô còn xuất thân trong gia đình chính trị quyền lực.

Trong khi đó, Đậu Duy từng là ca sĩ chính trong ban nhạc rock huyền thoại Trung Quốc Black Panther, một biểu tượng âm nhạc tại đất nước tỷ dân. Vì vậy có thể nói Đậu Tĩnh Đồng sinh ra trong gia đình có dòng máu nghệ thuật.

Tuy nhiên, khi Đậu Tĩnh Đồng chỉ vừa mới 2 tuổi, hai ngôi sao chia tay. Đậu Tĩnh Đồng được giao cho cha chăm sóc. Thi thoảng, phóng viên Trung Quốc vẫn bắt gặp Vương Phi đưa con gái đi chơi. 

Đến năm 14 tuổi, Đậu Tĩnh Đồng quyết định bỏ học để theo đuổi âm nhạc. Cô bé tâm sự mình vì quá đam mê sáng tác mà học các môn văn hóa rất kém. Vương Phi không phản đối mà luôn tôn trọng quyết định của con gái.

Đậu Tĩnh Đồng trả lời báo chí: "Gia đình tôi rất bình đẳng và tôn trọng ý kiến của các thành viên. Kể cả nhỏ tuổi như Lý Yên cũng được nói lên suy nghĩ của mình. Vì vậy, tôi không phải trải qua thời kỳ chống đối lại cha mẹ. Mẹ hoàn toàn hiểu và ủng hộ suy nghĩ của tôi".

Con gái tomboy của Vương Phi 14 tuổi bỏ học, tính cách nổi loạn giờ nữ tính bất ngờ - Ảnh 5
Đậu Tĩnh Đồng gắn bó với hình ảnh tomboy. Ảnh: Internet

Đậu Tĩnh Đồng được cho là rất giống mẹ, từ khí chất lạnh lùng cao ngạo, sự cứng cỏi trong tính cách đến phong cách nghệ thuật độc đáo. Trong tình yêu, Đậu Tĩnh Đồng tự do, phóng khoáng, chưa từng để ý đến ánh mắt của người khác.

Cô không ngần ngại cắt tóc ngắn, mặc đồ unisex, ôm hôn bạn gái, và mặc kệ những tin đồn có mối quan hệ đồng giới. Thậm chí, truyền thông Trung Quốc còn đưa tin Đậu Tĩnh Đồng có mối quan hệ trên mức bạn bè với diễn viên Châu Tấn.

 

Ái nữ Lý Yên ngày càng giống Vương Phi

Ái nữ Lý Yên ngày càng giống Vương Phi

Lý Yên được khen có ngoại hình và khí chất giống với mẹ ruột Vương Phi.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Phi Đậu Tĩnh Đồng con gái Vương Phi sao Hoa ngữ showbiz Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Ái nữ Lý Yên ngày càng giống Vương Phi

Ái nữ Lý Yên ngày càng giống Vương Phi

Vương Phi quá dỗi xinh đẹp tuổi 53, bảo sao Tạ Đình Phong yêu thương say đắm

Vương Phi quá dỗi xinh đẹp tuổi 53, bảo sao Tạ Đình Phong yêu thương say đắm

Nhan sắc của ái nữ "ngậm thìa vàng" nhà Vương Phi, tuổi 16 ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ

Nhan sắc của ái nữ "ngậm thìa vàng" nhà Vương Phi, tuổi 16 ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ

Tiết lộ mức thù lao quảng cáo KHỦNG của Vương Phi và Lương Triều Vỹ

Tiết lộ mức thù lao quảng cáo KHỦNG của Vương Phi và Lương Triều Vỹ

9 năm sau khi ly hôn, lần đầu lý do Vương Phi một mực đòi chấm dứt với Lý Á Bằng được tiết lộ

9 năm sau khi ly hôn, lần đầu lý do Vương Phi một mực đòi chấm dứt với Lý Á Bằng được tiết lộ

Nhan sắc của Vương Phi "đỉnh" thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê "lép vế"

Nhan sắc của Vương Phi "đỉnh" thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê "lép vế"

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 3 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 9 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI