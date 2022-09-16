Vương Phi quá dỗi xinh đẹp tuổi 53, bảo sao Tạ Đình Phong yêu thương say đắm

Sao quốc tế 16/09/2022 11:15

Quảng cáo mới đánh dấu sự hợp tác giữa Vương Phi và đạo diễn Vương Gia Vệ đã được hé lộ.

Sohu Entertainment News đưa tin, mới đây đoạn video quảng cáo hợp tác giữa Vương Phi và đạo diễn Vương Gia Vệ đã được hé lộ. 

Cả hai từng hợp tác trong tác phẩm kinh điển Sâm Lâm Trùng Khánh (1994) và 2046 (2004), chính vì vậy sự kết hợp trong dự án mới này thu hút rất nhiều sự chú ý từ công chúng.

Có thể thấy đạo diễn họ Vương luôn dành nhiều ưu ái cho diva Hong Kong.

Vương Phi quá dỗi xinh đẹp tuổi 53, bảo sao Tạ Đình Phong yêu thương say đắm - Ảnh 1

Trang Sina nhận xét phong cách của Vương Phi không khác biệt nhiều so với thời trẻ. Cô để kiểu tóc ngắn, ăn vận kín đáo, lịch sự. Nhiều khán giả khen ca sĩ mảnh mai, phong thái cuốn hút ở tuổi ngũ tuần.

Theo HK01, Vương Phi gần đây gia hạn hợp đồng quảng cáo với một thương hiệu thời trang, nhận thù lao 30 triệu nhân dân tệ (4,7 triệu USD) - mức cao vượt trội so với các ngôi sao gốc Hoa đình đám. Đôi bên hợp tác từ năm 2020, danh ca giúp doanh số của nhà mốt tăng 400% năm 2020.

Vương Phi quá dỗi xinh đẹp tuổi 53, bảo sao Tạ Đình Phong yêu thương say đắm - Ảnh 2

 Sắc vóc nổi bật của Vương Phi

Vương Phi quá dỗi xinh đẹp tuổi 53, bảo sao Tạ Đình Phong yêu thương say đắm - Ảnh 3

Cô sở hữu thần thái cuốn hút

Trong phân đoạn quảng cáo, Vương Phi mặc váy quây khoe vóc dáng gợi cảm, mảnh mai. Bước sang tuổi 53, thiên hậu Hong Kong vẫn duy trì được sắc vóc trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ. 

Vương Phi sinh năm 1969, là diva có sức ảnh hưởng lớn nhất trong làng nhạc Hoa ngữ, sau thời kỳ của Đặng Lệ Quân. Cô là ca sĩ người Hoa đầu tiên lên bìa tạp chí Time. Một số bài hát kinh điển của nữ ca sĩ như Đậu Đỏ, Nhân Gian, Người Đàn Bà Dễ Bị Tổn Thương...

Vương Phi quá dỗi xinh đẹp tuổi 53, bảo sao Tạ Đình Phong yêu thương say đắm - Ảnh 4

Những năm gần đây, Vương Phi hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, song sức ảnh hưởng từ tên tuổi cô vẫn vô cùng mạnh mẽ. Được biết cát-xê biểu diễn và hợp đồng quảng cáo của thiên hậu luôn nằm top cao nhất trong Cbiz. 

Lần gần nhất Vương Phi tham gia sự kiện trong ngành giải trí là biểu diễn tại chương trình nghệ thuật Trung thu Vùng Vịnh Lớn vào tháng 9/2021.

Vương Phi quá dỗi xinh đẹp tuổi 53, bảo sao Tạ Đình Phong yêu thương say đắm - Ảnh 5

Người đẹp hiện có cuộc tình kín tiếng với Tạ Đình Phong. Cặp đôi nhiều lần hợp tan sau hơn 2 thập kỷ. Vương Phi và Tạ Đình Phong đều bày tỏ không muốn kết hôn vì ràng buộc.

Vương Phi quá dỗi xinh đẹp tuổi 53, bảo sao Tạ Đình Phong yêu thương say đắm

Vương Phi quá dỗi xinh đẹp tuổi 53, bảo sao Tạ Đình Phong yêu thương say đắm

Quảng cáo mới đánh dấu sự hợp tác giữa Vương Phi và đạo diễn Vương Gia Vệ đã được hé lộ.

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