Ái nữ Lý Yên ngày càng giống Vương Phi

Mới đây, Lý Yên chia sẻ hình ảnh đời thường chụp cùng bạn bè. Trong bức ảnh, cô để tóc đen buông xõa, trang điểm tự nhiên khiến nhiều cư dân mạng nhớ tới phong cách của Vương Phi.

Trong ảnh, Lý Yên để tóc dài, nhuộm và uốn phần đuôi trông rất thời trang , sành điệu. Dù ngồi với nhóm bạn đồng trang lứa nhưng con gái của Vương Phi vẫn rất nổi bật và tràn đầy khí chất.

Nhiều người cũng so sánh ngoại hình của Lý Yên và Vương Phi hồi trẻ. Dễ thấy cô sở hữu lông mày và đôi mắt rất giống mẹ.

Ngoài ra, bạn bè của Lý Yên cũng đã đăng tải hình ảnh cả nhóm cùng nhau đến khu giải trí để chơi game. Cô bé đứng ở góc, lọt thỏm trong đám đông nhưng lại vô cùng thu hút bởi trang phục của mình. Trong hình, ái nữ nhà Lý Á Bằng diện một chiếc crop-top đen kết hợp với quần jean khoe vòng eo thọn gọn cùng dáng người thanh mảnh nhìn rất ra dáng thiếu nữ.

Bước sang tuổi 17, Lý Yên ngày càng tự tin và ra dáng thiếu nữ. Trước đó cô khoe ảnh diện bikini cho thấy vóc dáng quyến rũ và nổi bật.

Hiện tại, Lý Yên đang theo học tại Collège Alpin Beau Soleil - một trong những trường tư thục nổi tiếng thế giới. Mỗi năm trường chỉ nhận vào khoảng 250 học sinh với mức học phí vào khoảng 820.000 NDT (hơn 2,7 tỷ đồng).

Trường tập trung vào phát triển tài năng cá nhân với các khóa học như chèo thuyền, cưỡi ngựa và chơi golf. Có thông tin cho rằng con gái Triệu Văn Trác cũng đang theo học ngôi trường này và là bạn thân của Lý Yên.

Con gái Vương Phi đã đạt thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và thậm chí còn xuất hiện trên trang web quảng bá của trường.

Truyền thông cho biết, mặc dù Lý Á Bằng dành quyền nuôi con, thế nhưng học phí cũng như chi phí sinh hoạt cho Lý Yên hầu hết đều do Vương Phi chi trả.

Dù vậy, Vương Phi vẫn tôn trọng mối quan hệ giữa con gái và chồng cũ. Gần đây nhất khi Lý Yên về nước nghỉ hè, cô đã dành phần lớn thời gian để đi du lịch và ở bên gia đình họ nội. Cô cũng có thiện cảm với Hải Hà Kim Hỷ - vợ mới của Lý Á Bằng.

Thiên hậu Hong Kong sở hữu khối tài sản khủng, trong khi đó chồng cũ Lý Á Bằng nợ nần chồng chất do thua lỗ kinh doanh.