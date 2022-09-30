Cuộc hôn nhân của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bên vợ lớn tuổi: Không ngại mang tiếng 'chạn vương', thể diện của vợ là nhất

Sau nhiều năm, bên cạnh sự nghiệp thì cuộc sống hôn nhân lạ lẫm của ông và bà Trần Lệ Hoa khiến nhiều người phải bàn tán. Không ít khán giả cho rằng Trì Trọng Thụy sống cuộc sống của một "chạn vương" thứ thiệt nhưng vẫn hạnh phúc với quyết định ấy.

Nhắc tới nam tài tử Trì Trọng Thụy có lẽ dân tình sẽ nghĩ ngay đến nhân vật Đường Tăng trong Tây Du Ký do ông thủ vai. Nam diễn viên nổi đình nổi đám với vai diễn huyền thoại, đi sâu vào tiềm thức, ký ức của người hâm mộ phim Trung.

Trần Lệ Hoa được biết tới là một trong những người phụ nữ giàu có nhất Trung Quốc. Bà xuất thân với dòng dõi hoàng tộc cao quý nhưng sinh ra trong thời loạn lạc nên gia cảnh không hề dư dả. Với tài kinh doanh, bà Trần Lệ Hoa tự gây dựng sự nghiệp và trở thành tỷ phú. Giới truyền thông Trung Quốc gọi bà là "nữ vương bất động sản ".

Trì Trọng Thụy kết hôn với doanh nhân, tỷ phú Trung Quốc - Trần Lệ Hoa. Nam diễn viên kém vợ 11 tuổi và từ bỏ nghiệp diễn đầy triển vọng sau khi kết hôn. Điều này từng mang lại nhiều điều tiếng cho Trì Trọng Thụy. Song, gạt bỏ mọi thị phi, đồn thổi, vợ chồng Trì Trọng Thụy vẫn gắn bó với nhau 30 năm và có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ.

Sống với bà Trần Lệ Hoa, nam tài tử Trì Trọng Thụy sung túc không thiếu thứ gì. Tuy nhiên ai cũng cho rằng hôn nhân của họ hết sức lạ lẫm, khác xa với những cặp vợ chồng khác. Điển hình là để cuộc sống hôn nhân "trong ấm ngoài êm", tài tử Trì Trọng Thụy phải tuân thủ đúng ba nguyên tắc mà vợ đặt ra.

Với yêu cầu thứ nhất, Trì Trọng Thụy không thấy khó khăn bởi vợ vốn là sếp tại doanh nghiệp lớn và là người phụ nữ quyền lực trên thương trường. Hơn nữa, xét về tuổi tác, Trần Lệ Hoa cũng hơn tuổi Trì Trọng Thụy.

Với yêu cầu thứ hai, Trì Trọng Thụy cũng vui vẻ chấp nhận bởi nữ doanh nhân sống cùng con cháu và là người lớn tuổi nhất trong gia đình.

Nhưng đứng trước yêu cầu thứ ba, "Đường Tăng" thành công nhất trên màn ảnh Tây Du Ký trầm ngâm suy nghĩ trước khi nhận lời. Nữ tỷ phú họ Trần có một nguyên tắc về việc đi ngủ. Bà yêu cầu bạn đời phải đặt một tay lên người và một tay bên hông khi ngủ trong khi hai chân hơi co.

Trước yêu cầu về dáng nằm ngủ, Trì Trọng Thụy có chút băn khoăn. Nữ tỷ phú cũng giải thích thêm rằng, bà không còn trẻ và không muốn sinh thêm con. Trì Trọng Thụy đã chấp nhận yêu cầu của vợ và hai người tiến tới hôn nhân.

Nam tài tử coi thể diện của vợ là nhất. Ảnh: Internet

Trì Trọng Thụy luôn ý thức giữ gìn thể diện cho vợ trước chỗ đông người. Nếu có mâu thuẫn, ông không bao giờ cãi nhau với vợ trước mặt nhân viên. Sau đó, khi về nhà, Trì Trọng Thụy và vợ "đóng cửa bảo nhau", góp ý chân thành.

Về phía Trần Lệ Hoa, bà hiểu điều này nên rất quý chồng. Sau mỗi lần nóng giận, cáu gắt với chồng, bà Trần luôn tự thấy có lỗi, đối xử mềm mỏng với Trì Trọng Thụy hơn.

Sau khi kết hôn vào năm 1990, Trì Trọng Thụy rút khỏi làng giải trí để giúp vợ làm kinh doanh. Ông chăm sóc vợ rất chu đáo, thuộc làu những thói quen, sở thích rất nhỏ của vợ. Không chỉ Trì Trọng Thụy mà Trần Lệ Hoa cũng rất khéo léo, tinh tế và biết cách giữ gìn hôn nhân.

Thời điểm mới kết hôn, Trì Trọng Thụy chịu nhiều điều tiếng, bị coi là kẻ hám tiền vì kém vợ về tài chính lẫn địa vị. Một số khác mỉa mai nam diễn viên "cao tay" khi lọt vào mắt xanh của "bà trùm" bất động sản khét tiếng. Nhiều người tin rằng cả hai sẽ không thể duy trì hôn nhân lâu dài.

Bất chấp dị nghị, "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy và vợ vẫn duy trì hôn nhân gần 30 năm qua. Chính bà Trần đã giúp chồng trẻ thêm tự tin, vượt qua những lời dị nghị. Chẳng hạn, bà luôn khen ngợi và bày tỏ sự ái mộ với chồng trước mặt bạn bè.

Cả 3 người con riêng của bà Trần Lệ Hoa đều quý bố dượng. Năm 2017, nữ doanh nhân lập di chúc, để lại phần lớn tài sản cho chồng kém 11 tuổi. Trong khi đó, 3 người con của bà chỉ được thừa hưởng 1 tỷ USD, chưa tới 1/5 khối tài sản.

Trì Trọng Thụy cũng sẽ là người tiếp quản công việc kinh doanh của bà sau khi bà qua đời. Các con của bà Trần cũng không bất ngờ hay phàn nàn về quyết định của mẹ.