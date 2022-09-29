Cuộc sống không con cái của 'nữ vương' đẹp nhất 'Tây Du Ký'

Nhờ nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" mà hơn 30 năm qua, Chu Lâm luôn được xưng tụng là "đệ nhất mỹ nhân" Tây du ký. Vai diễn của bà cũng trở thành kinh điển và chưa có một hậu bối nào thể hiện hình ảnh Nữ vương Tây Lương thành công hơn.

Nếu là fan của bộ phim Tây du ký 1986, chắc hẳn khán giản không thể nào quên được hình ảnh Nữ vương Tây Lương nữ quốc si tình, một lòng say đắm Đường Tăng. Người thể hiện vai diễn đầy nội tâm này chính là nữ diễn viên Chu Lâm .

Theo đó, cặp đôi đã cảm nắng nhau và vô cùng tâm đầu ý hợp, thường cùng nhau viết chữ, ngâm thơ, lên núi ngắm cây ngân hạnh...

Sau khi đóng trong Tây du Ký, Chu Lâm từng bị đồn nảy sinh "phim giả tình thật" với Từ Thiếu Hoa.

Tuy nhiên khi ấy, Từ Thiếu Hoa là người đã có vợ. Do vậy, sau khi Tây du ký kết thúc, Chu Lâm đã trở về Bắc Kinh, chôn giấu mối tình này trong lòng.

Còn Từ Thiếu Hoa cũng trở về bên vợ và theo đuổi nghiệp học. Câu chuyện của cả hai vì thế mà đứt đoạn, dở dang. Tin đồn này từng là giai thoại được người ta truyền tụng suốt hàng chục năm.

Tuy nhiên, Từ Thiếu Hoa đã lên tiếng về thông tin này. Ông cho biết bản thân rất ngưỡng mộ và yêu mến Chu Lâm nhưng mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đồng nghiệp.

"Nữ vương Tây Lương" chưa từng tiết lộ về cuộc sống riêng tư. Ảnh: Internet

Trong cuộc sống đời thường, Chu Lâm rất kín tiếng. Bà không thích chia sẻ thậm chí có ý giấu kỹ đời tư trước công chúng, truyền thông.

Ngoài tin đồn tình cảm với Từ Thiếu Hoa cũng có nhiều thông tin xoay quanh cuộc sống hôn nhân của Chu Lâm. Một số trang tin xứ Trung tiết lộ, nữ diễn viên đã kết hôn trước khi vào đoàn phim Tây du ký nhưng sau đó hôn nhân tan vỡ. Đến năm 2005, bà tái hôn và quyết định không sinh con.

Tuy nhiên, theo QQ, Chu Lâm thực chất chỉ kết hôn một lần. Đầu những năm 1980, nữ diễn viên lên xe hoa với ông xã hiện tại. Khi đó, chồng bà chỉ là một công nhân bình thường, thích văn học cổ điển, hơn bà 2 tuổi. Sau này, ông phấn đấu và trở thành giám đốc một công ty quảng cáo.

Suốt 40 năm chung sống, vợ chồng Chu Lâm có mối quan hệ sâu sắc và rất yêu thương nhau. Khi trở thành ngôi sao nổi tiếng, nữ diễn viên cũng không hề chán ghét người chồng bình thường. Trong mắt bà, ông xã luôn là "một người đàn ông tuyệt vời, một người chồng chu đáo và là người bạn đời dành một nửa công lao cho sự thành công của tôi".

Đáng tiếc là, dù chung sống hạnh phúc bên nhau suốt hàng chục năm nhưng vợ chồng Chu Lâm lại không có con. Trong một cuộc phỏng vấn nhiều năm trước, mỹ nhân Tây du ký tâm sự vì bà là một diễn viên, thường xuyên phải đóng phim xa nhà, nên không còn nhiều thời gian để chăm lo cho gia đình, con cái. Nếu không thể tập trung cho con, bà cảm thấy rất tội lỗi.

Hơn nữa, Chu Lâm cũng sợ bản thân không thể trở thành một người mẹ tốt. Vì vậy, bà mới đưa ra quyết định không sinh con. Do yêu thương và tôn trọng vợ, nên chồng Chu Lâm đồng ý với lựa chọn này của bà.

Chu Lâm trong đời thường (phải) và khi tham gia chương trình truyền hình. Ảnh: Internet

Chu Lâm cho biết tuy không có con nhưng bà vẫn thấy mình có một tổ ấm hạnh phúc, viên mãn. Vợ chồng bà tận hưởng trọn vẹn cuộc sống ở bên nhau. Với Chu Lâm, cuộc đời như vậy là đã đủ.

Những năm gần đây, Chu Lâm hiếm xuất hiện công khai. Thi thoảng, bà tham gia chương trình đọc thơ trên truyền hình. Nữ nghệ sĩ dành nhiều thời gian du lịch, theo đuổi đam mê nhiếp ảnh. Bà nói: "Khi du lịch, tôi hiếm khi đứng trước ống kính nên ít có ảnh bản thân. Tôi thích giơ ống kính ghi lại điều mới mẻ, tươi đẹp hoặc những cảnh làm tôi cảm động". Bà còn đam mê tập gym, bơi lội, chơi bóng rổ.

Nữ diễn viên có cuộc sống tự do tự tại ở tuổi 70. Ảnh: Internet

Có lẽ chính cuộc sống tự do tự tại, thích gì làm đó đã giúp Chu Lâm duy trì được sức khỏe và vẻ đẹp bất chấp thời gian. Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 70, nhưng mỹ nhân Tây du ký vẫn toát lên vẻ duyên dáng, tao nhã. Bà được nhận xét bà là trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi dù ăn vận đơn giản.