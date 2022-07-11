Tài tử 'Tây Du Ký 1986' An Á Bình qua đời vì ung thư

Sao quốc tế 11/07/2022 09:31

Nam diễn viên An Á Bình đã qua đời vào cuối tháng 6 vừa qua, nhưng sau khi tang lễ của ông được hoàn tất thì tin tức này mới được thông báo.

Sina đưa tin, vào ngày 11/7 vừa qua, nam nghệ sĩ Tần Hạo đã thông báo rằng tài tử An Á Bình đã qua đời ở tuổi 58 sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối: “An Á Bình ra đi vào ngày 28/6, được an táng vào ngày 10/7. Tôi rất tiếc khi phải xa anh ấy cũng như thông báo tin buồn này đến truyền thông và khán giả”.

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An Á Bình qua đời vào ngày 28/6, được an táng vào ngày 10/7 - Ảnh: Internet

Diễn viên An Á Bình sinh năm 1964 và tốt nghiệp khoa Đạo diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Sau đó, ông được mời đóng chính trong bộ phim 800 Vị La Hán, đây đồng thời là tác phẩm mở ra sự nghiệp của An Á Bình trong showbiz.

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Vào những năm 1980, An Á Bình là diễn viên phụ nổi danh của màn ảnh Trung Hoa - Ảnh: Internet

Tờ QQ nhận xét, vào những năm 80 của thế kỷ trước, An Á Bình là diễn viên phụ nổi danh của màn ảnh Trung Hoa. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã đóng chính trong hơn 20 tác phẩm truyền hình, 10 phim điện ảnh và làm đạo diễn hành động trong Thiên Hạ Một Nhà, 800 Vị La Hán, Tổng Doanh Và Đại Hiệp.

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Tạo hình của An Á Bình trong Tây Du Ký 1986 - Ảnh: Internet

Những vai diễn nổi bật nhất của An Á Bình có thể kể đến Mã Siêu trong Tam quốc diễn nghĩa, Ngụy Đông Đình trong Vương triều Khang Hy. Trong Tây Du Ký 1986, ông đảm nhận các nhân vật Đà Long – cháu Tây Hải Long Vương, người lái đò để bắt Đường Tăng – trong Tây du ký 1986.

Bộ phim cuối cùng của An Á Bình là Loan Thế Lệ Nhân Hành. Kể từ năm 2016, ông cũng ngừng việc diễn xuất và sống cuộc đời kín tiếng.

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