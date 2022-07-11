Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh mở điểm douban, dân tình vẫn 'tiếc nuối' vì điều này

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai chính đã đạt được một loạt thành tích đáng nể chỉ sau những tập phát sóng đầu tiên.

Mới đây, phim "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai chính đã mở điểm Douban với con số an toàn và ổn áp là 7.3/10 điểm. Trong số 34.000 lượt đánh giá, tỉ lệ 4 và 5 sao hoàn toàn áp đảo cho thấy thiện cảm không hề nhỏ của khán giả dành cho phim.

Ngoài ra, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia còn trở thành bộ phim thứ 3 sau Ngự Giao Ký và Cánh Cửa Trùng Sinh phá mức 10.000 nhiệt độ trên nền tảng phát sóng Youku, đồng thời giữ vững thành tích trong 10 ngày liên tiếp.

Bên cạnh đó, khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho kịch bản phim lẫn diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh. Màu phim và góc quay tuy không được chăm chút tỉ mỉ như những bộ phim thương mại nhưng mộc mạc, giản dị và tự nhiên. Tình tiết phim chân thực, xúc động, có tính nhân văn, dễ chạm vào trái tim người xem.

Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh được nhận xét là có sự tiến bộ rõ rệt, đài từ tốt, cảm xúc chân thực. Thậm chí có người còn cho rằng vai diễn này sinh ra là để dành cho Triệu Lệ Dĩnh bởi sự tương đồng về tính cách giữa nhân vật Hà Hạnh Phúc và nàng tiểu hoa: mạnh mẽ, kiên cường, dù làm việc gì cũng rất nỗ lực, bền bỉ.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính hiện đang là bộ phim truyền hình thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả. Bộ phim kể về câu chuyện của Hà Hạnh Phúc, một cô gái nông thôn trưởng thành sau nhiều thử thách về sự nghiệp, hôn nhân, tình yêu và gia đình.

Bộ phim khắc họa chân thực cô gái Hà Hạnh Phúc luôn tự tin, không chịu thua, đồng thời diên giải sức mạnh truyền cảm hứng của phụ nữ trong thời đại mới.

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