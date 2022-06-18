7749 chuyện buồn chưa kể của Tây Du Ký: Đạo diễn ước phim đừng quá thành công, 'Bạch Cốt Tinh' cạch mặt cả đoàn phim vì lý do này?

Thế nhưng, thuở sinh thời, khi nhắc đến đứa con tinh thần xuất sắc nhất của mình, bà lại chua xót tuyên bố: " Tây Du Ký trong lòng tôi vĩnh viễn là khúc mắc, là nỗi đau. 10 năm qua, tôi không còn xem nó nữa, thấy nó tôi đổi sang kênh khác. Thậm chí, tôi ước gì Tây Du Ký đừng thành công như vậy".

Tây Du Ký là tâm huyết cả đời của đạo diễn Dương Khiết. Là người cầm trịch cả bộ phim, bà phải quản hết mọi việc, từ tìm diễn viên cho đến tìm cảnh quay, từ nhỏ như bữa trưa ăn gì cho đến lớn như điều phối cả đoàn phim để có thể tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh nhất. Khi ấy, Dương Khiết đã hơn 50 tuổi, tuổi tác hay sức khỏe đều chẳng bằng ai, thế nhưng bà chưa bao giờ lùi bước hay bỏ cuộc.

Và nguyên nhân chính là thái độ của 4 thầy trò Đường Tăng. Năm đó, sức ảnh hưởng của phim lan rộng khắp châu Á, phía Singapore còn mời cả đoàn phim đến để biểu diễn. Đạo diễn háo hức đi xin phép lãnh đạo, nhận được cái gật đầu liền kêu gọi dàn diễn viên cùng nhau luyện tập cho chuyến xuất ngoại quan trọng ấy.

Kết quả, cả Diêm Hoài Lễ, Mã Đức Hoa, Lục Tiểu Linh Đồng đều lấy cớ để vắng mặt. Họ cùng với Từ Thiếu Hoa lén lút nhận lời mời của bên khác để chạy show kiếm tiền, không ai thèm để ý tâm sức của đạo diễn Dương Khiết và các thành viên khác. Kết quả là kể từ đó, đạo diễn Dương Khiết và 4 thầy trò Từ Thiếu Hoa không thèm nhìn mặt nhau nữa.

Nhắc đến chuyện cũ, đạo diễn Dương Khiết nói bằng giọng cay đắng: "Khi Tây Du Ký gây bão, cũng là lúc tôi bị họ bỏ rơi".

Bạch Mã với cái kết bi kịch

Bạch Mã với cái kết bi kịch - Ảnh: Internet

Chúng ta thường gọi là 4 thầy trò Đường Tăng, nhưng thực ra phải là 5 thầy trò mới đúng. Ngoài Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng thì còn có Bạch Long Mã nữa. Nếu là fan của Tây Du Ký, chắc mọi người đều biết người thủ vai này là nam diễn viên Vương Bá Chiêu. Thực tế thì đất diễn của ông còn chẳng bằng chú ngựa trắng nữa.

Chú ngựa trắng xinh đẹp, ngoan ngoãn này được đạo diễn Dương Khiết phát hiện khi quay phim ở Mông Cổ, chú ta trực thuộc quân đội. Vì đạo diễn ngỏ ý xin mà người ta đồng ý cho chú ngựa trắng này "xuất ngũ", đi theo đoàn làm phim lăn lộn khắp nơi, trèo đèo rồi lội cả suối, nói là 81 kiếp nạn cũng chẳng sai tẹo nào.

Phim quay xong, chú ngựa trắng cùng nhiều đạo cụ khác của đoàn phim cũng trở thành một phần của khu du lịch Vô Tích. Với quá khứ huy hoàng từng tham gia Tây Du Ký, chú ta giúp chủ nhân kiếm được rất nhiều tiền từ khách du lịch.

Thế nhưng, khi tuổi già sức yếu, Bạch Long Mã lại chẳng còn được yêu thương, chăm sóc như trước kia nữa. Lần cuối đạo diễn Dương Khiết gặp được chú ngựa trắng này, nó đã già yếu, tiều tụy, chẳng còn sức lực giành ăn với những chú ngựa khác nữa, rồi cứ thế mà đi trong thầm lặng mà chẳng ai hay.

"Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ rời nhân thế vì lỗi của đoàn phim

"Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ rời nhân thế vì lỗi của đoàn phim - Ảnh: Internet

Mọi người đều biết "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ là người “chầu trời” sớm nhất trong 4 thầy trò Đường Tăng. Thế nhưng, chẳng phải ai cũng rõ nguyên nhân khiến ông đổ bệnh lại là lỗi của đoàn phim Tây Du Ký.

Năm đó, đoàn phim Tây Du Ký luôn phải lấy cảnh ở nơi rừng sâu hẻo lánh, côn trùng và muỗi nhiều vô số kể. Bởi thế mà họ phải dùng một lượng lớn thuốc để đuổi chúng. Trong khi những người khác đều bỏ đi vì mùi quá nồng thì mỗi Diêm Hoài Lễ chẳng hay biết gì do căn bệnh viêm mũi và ngủ quên cả đêm. Và hậu quả là sau này ông mắc bệnh phổi và đi sớm hơn dàn đồng nghiệp cũ thân thiết của mình.

Dù Diêm Hoài Lễ không trách móc ai cả, nhưng các thành viên của đoàn làm phim Tây Du Ký năm ấy đều day dứt mãi không thôi. Ai cũng ước rằng giá như năm đó họ cẩn trọng hơn, quan tâm đến nam diễn viên nhiều hơn thì đã không có chuyện buồn như thế xảy ra.

"Bạch Cốt Tinh" Dương Xuân Hà cạch mặt cả đoàn phim, cả đời không xem Tây Du Ký

"Bạch Cốt Tinh" Dương Xuân Hà cạch mặt cả đoàn phim, cả đời không xem Tây Du Ký - Ảnh: Internet

Dương Xuân Hà vốn là diễn viên đoàn kinh kịch chứ chẳng mặn mà gì với việc đóng phim truyền hình cả. Năm xưa, vì bà quá nổi tiếng nên đạo diễn Dương Khiết mới năm lần bảy lượt tìm đến với hy vọng mời được nữ minh tinh góp mặt trong bộ phim của mình. Và điều kiện để Dương Xuân Hà nhận vai Bạch Cốt Tinh là phải để bà đóng thêm vai Tây Lương nữ vương nữa.

Ai mà ngờ được, sau khi Dương Xuân Hà nhập vai Bạch Cốt Tinh quá xuất sắc rồi thì đạo diễn Dương Khiết lại "nuốt lời", giao vai Tây Lương nữ vương cho diễn viên Chu Lâm. Điều này đã khiến Dương Xuân Hà tức giận vô cùng, bà chẳng những cắt đứt quan hệ với cả đoàn Tây Du Ký mà còn "ghim" luôn giới phim truyền hình, chẳng thèm tham gia dự án nào nữa.

Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cơn giận của Dương Xuân Hà vẫn chưa nguôi ngoai. Bà chẳng những không bao giờ xem siêu phẩm của đạo diễn Dương Khiết mà còn từ chối tham gia các sự kiện có đoàn phim Tây Du Ký góp mặt.