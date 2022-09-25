Tây Du Ký thảm họa nhất lịch sử và 'cú lừa' thất bại khi mượn danh 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy

Đại Mộng Tây Du: Ngũ Hành Sơn may mắn khi có sự tham gia của nhiều cái tên kỳ cựu như Trì Trọng Thụy, Lê Diệu Tường và các gương mặt nghệ sĩ trẻ như Trần Tín Triết, Phó Mộng Ni, Trương Hy Viện. Tuy nhiên vì danh tiếng kém của tác phẩm mà các diễn viên trong phim cũng bị vạ lây, đặc biệt Trì Trọng Thụy, Lê Diệu Tường bị chê là tự phá hỏng đi danh tiếng của mình.

Trang Sohu đưa tin, vào ngày 23/9 vừa qua, bộ phim Đại Mộng Tây Du: Ngũ Hành Sơn đã chính thức được phát hành online. Được biết, tác phẩm này là phiên bản Tây Du Ký được cải biên mạnh tay nhất từ trước đến nay nhưng lại nhận về nhiều phản hồi tiêu cực.

Kể từ Tây Du Ký 1986, sau 36 năm thì Trì Trọng Thụy mới diễn lại vai Đường Tăng trên màn ảnh. Kể từ sau khi kết hôn với vợ đại gia, nam tài tử rút lui khỏi làng giải trí và tập trung vào việc kinh doanh.

Dẫu vậy, màn trở lại của Trì Trọng Thụy trong Đại Mộng Tây Du: Ngũ Hành Sơn lại bị cho là "treo đầu dê bán thịt chó". Trái với sự quảng bá rầm rộ về sự xuất hiện của ông trong dự án này, nam diễn viên chỉ lên hình trong vào phút ở cuối phim để mời Tôn Ngộ Không cùng mình đi thỉnh kinh. Vì vậy, khán giả cho rằng NSX của tác phẩm này đang mượn danh Trì Trọng Thụy để câu khách trắng trợn.

Lê Diệu Tường đã quen mặt với các khán giả yêu thích phim Hong Kong, anh cũng từng đảm nhận vai Trư Bát Giới trong phiên bản Tây Du Ký của TVB. Trong Đại Mộng Tây Du: Ngũ Hành Sơn, nam diễn viên cũng đóng vai này. Vốn nhiều lần từ chối các lời mời đóng Trư Bát Giới nhưng vì tình cảm của ê-kíp nên lần này anh đã đồng ý.

Trong Đại Mộng Tây Du: Ngũ Hành Sơn, Lê Diệu Tường không phải là nhân vật trọng tâm nên đất diễn của anh khá ít. Tuy được đánh giá là có diễn xuất chân thành nhưng vai diễn của anh không thật sự nổi bật.

Ở vai diễn Tôn Ngộ Không, diễn viên Trần Tín Triết bị chê diễn chán, kỹ năng võ thuật kém và cũng không thể hiện được bản lĩnh của nhân vật này. Bên cạnh đó, Tôn Ngộ Không này còn gây ra nhiều tranh cãi khi có tình tiết khá dư thừa là đoạn tình cảm với cô gái tên Họa Âm do Phó Mộng Ni đảm nhận.

Trang QQ đánh giá Đại Mộng Tây Du: Ngũ Hành Sơn là một tác phẩm điện ảnh thảm họa, "phiên bản lỗi" của Tây Du Ký khi cố chạy theo phong cách làm phim của Châu Tinh Trì. Không những vậy, Sina còn phát hiện dự án này đã mượn nhiều tình tiết từ các bộ phim Tây Du Ký, Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện, Đại Thánh Trở Về, Đại Thoại Tây Du, Ngộ Không Truyện.