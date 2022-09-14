Cũng vì sở hữu ngoại hình nổi bật, đôi mắt sáng long lanh, thần thái cao sang, Lý Linh Ngọc “lọt vào mắt xanh” của đạo diễn Dương Khiết và được bà giao cho hai vai diễn trong Tây Du Ký (1986). Một là công chúa Thiên Trúc và một là Ngọc Thố tinh (Thỏ Ngọc) bên cạnh Hằng Nga. Không chỉ vậy, Lý Linh Ngọc còn thể hiện ca khúc Thiếu Nữ Thiên Trúc – một trong những bài hát kinh điển của bộ phim.

Thỏ Ngọc vốn ở bên cạnh Hằng Nga, nhưng vì muốn chiếm tình cảm của Đường Tăng mà biến thành công chúa Thiên Trúc. (Ảnh: Baidu)

Nhan sắc đằm thắm, dịu dàng của Lý Linh Ngọc ở Tây Du Ký. (Ảnh: Baidu)

Thỏ Ngọc là vai diễn kinh điển trong sự nghiệp của Lý Linh Ngọc. Sau tác phẩm này, bà còn tham gia một số bộ phim khác như Tào Tháo, Huyền Trang Bí Sử,... nhưng không thể thoát khỏi hình ảnh Thỏ Ngọc năm nào. Chính bởi điều này mà sau cùng bà vẫn trung thành với công việc một ca sĩ, thỉnh thoảng lại xuất hiện trở lại với hình ảnh Thỏ Ngọc để mua vui cho người hâm mộ. Ở tuổi 59, Lý Linh Ngọc vẫn giữ được vẻ ngoài đầy sức sống và rất sang trọng.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 1984, Lý Linh Ngọc bất ngờ lên xe hoa với Hồ Bình – đồng nghiệp trong đoàn kịch sau vài tháng quen biết. Thế nhưng, cuộc hôn nhân của Lý Linh Ngọc nhanh chóng đổ vỡ sau 5 năm chung sống. Sau khi ly hôn, nữ ca sĩ tập trung cho sự nghiệp nhưng vẫn không hết day dứt vì tình đầu không “đơm hoa kết trái”.

Sáu năm sau, trong lúc làm thủ tục định cư tại Canada ở Đại sứ quán, Lý Linh Ngọc gặp gỡ và quen biết với doanh nhân người Canada gốc Do Thái. Năm 1997, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân và cậu trai con trai cả đầu lòng Jesse ra đời. Vào lúc đó, Lý Linh Ngọc thường xuyên khen ngợi ông xã yêu chiều, tâm lý, thậm chí bà còn định rút khỏi giới showbiz để chăm sóc cho gia đình tại Canada.

Tuy nhiên, đến khi con trai được 5 tuổi, Lý Linh Ngọc bất ngờ đưa con về Trung Quốc, đến năm 2005 chính thức tuyên bố đã ly hôn với chồng và một mình nuôi con. Trở lại quê hương, bà mở công ty văn hóa Thiên địa Hoa Ngọc, song song với đó là phát hành album mới.