Tân Hoa hậu Hong Kong 2022 bị chỉ trích là 'hoa hậu tình dục'

Sao quốc tế 30/09/2022 14:29

Hoa hậu Hong Kong 2022 - Lâm Ngọc Vị - đang bị chỉ trích vì từng có những phát ngôn táo bạo liên quan đến tình dục.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2022, thông tin về người đẹp Lâm Ngọc Vị (hay còn gọi Lâm Trác Kỳ) liên tục trở thành đề tài được dư luận quan tâm. Theo đó, người đẹp bị khui lại những phát ngôn nhạy cảm trong một chương trình trước đây của đài ViuTV.

Tại show giải trí này, con gái tài tử Lâm Tuấn Hiền đã không ngần ngại chia sẻ những kinh nghiệm, trải nghiệm của bản thân về quan hệ tình dục. Cô mạnh dạn chia sẻ những chàng trai nào giỏi chuyện “giường chiếu” và những người nào thì không và tiết lộ bản thân đã có 5 bạn tình. Chính vì vậy, cô đã vướng tin đồn là "gái mại dâm".

Tân Hoa hậu Hong Kong 2022 bị chỉ trích là 'hoa hậu tình dục' - Ảnh 1
Tân Hoa hậu Hong Kong 2022 bị chỉ trích là 'hoa hậu tình dục' - Ảnh 2
Tân Hoa hậu Hong Kong 2022 từng vướng tai tiếng “gái mại dâm”. Ảnh: Internet

Không những vậy, Lâm Ngọc Vị còn được đánh giá là người đẹp tai tiếng khi vướng nhiều ồn ào đời tư và phát ngôn có phần quá đà.

Khi nhắc đến người bạn đời, tân Hoa hậu Hong Kong 2022 chia sẻ với truyền thông: "Anh ấy không chỉ cao ráo, đẹp trai mà còn có nhiều kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu. Nếu quen các chàng trai cung Bọ cạp, các bạn nữ phải có thể lực thật tốt”. Nhiều người gọi cô là "bom sex mới của Hong Kong", "hoa hậu tình dục"...

Sau khi đoạn video kể trên được lục lại, nhiều người chỉ trích Lâm Ngọc Vị không đủ tư cách là hoa hậu Hong Kong, xây dựng hình tượng xấu...

Tân Hoa hậu Hong Kong 2022 bị chỉ trích là 'hoa hậu tình dục' - Ảnh 3
Nàng hậu 9X chia sẻ bản thân sẽ nỗ lực hơn nữa trong tương lai để được khán giả đón nhận. Ảnh: Internet

Trước làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội, Lâm Ngọc Vị chia sẻ: “Thời đại này bạn không nên giấu giếm, quan hệ nam nữ là chuyện rất bình thường”. Hoa hậu Hồng Kông 2022 nói bản thân sẽ tiếp tục là chính mình trong tương lai: một người có chính kiến và không quan trọng người khác nói gì. Tuy nhiên, nàng hậu cũng thừa nhận sự việc lần này khiến cô nhận thức được bản thân cần phải thận trọng hơn trong lời nói.

Người đẹp 28 tuổi chia sẻ cô không bận tâm về những biệt danh khó nghe mà khán giả đặt cho mình, thay vào đó sẽ cố gắng làm tốt vai trò của bản thân. “Trong một năm này, tôi sẽ nỗ lực hoàn thành sứ mệnh của một Hoa hậu Hồng Kông, tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình. Tôi tin thời gian sẽ xóa mờ mọi thứ, nếu bản thân làm tốt thì tôi tin rằng mọi người sẽ thấy được sự cố gắng của mình”, con gái tài tử Lâm Tuấn Hiền nói.

Tân Hoa hậu Hong Kong 2022 bị chỉ trích là 'hoa hậu tình dục' - Ảnh 4
Phong cách hiện đại, nóng bỏng cùng với sự thông minh đã giúp cho Lâm Ngọc Vị giành được vương miện Hoa hậu 2022. Ảnh: Internet

Lâm Ngọc Vị cao 1,76 m và nặng 58 kg, nặng nhất cuộc thi năm nay. Khi bắt đầu tham gia Hoa hậu Hong Kong 2022, Lâm Ngọc Vị đã được yêu cầu phải giảm cân, siết chặt hình thể để có vóc dáng đẹp. Tân Hoa hậu Hong Kong 2022 được đánh giá cao về sắc vóc, hình thể. Phong cách hiện đại, năng động và nóng bỏng của cô gây ấn tượng với khán giả trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.

Nhiều người cho rằng Lâm Ngọc Vị đạt ngôi vị cao nhất vì được ưu ái do có người cha nổi tiếng. Tuy nhiên, Lâm Ngọc Vị phủ nhận: “Trước khi đi thi tôi có hỏi ý kiến bố nhưng ông không ủng hộ. Tôi vẫn quyết tâm đăng ký dự thi để thực hiện mong ước của mình”.

Lâm Ngọc Vị sinh năm 1995, là mẫu ảnh quen mặt ở Hong Kong. Năm 2019, cô lấn sân sang diễn xuất với tác phẩm Psycho Detective 2 của đài ViuTV. Dù vậy, sự nghiệp nghệ thuật của con gái Lâm Tuấn Hiền chưa có gì nổi bật.

 

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Tài tử TVB Lâm Tuấn Hiền cảm thấy rất đau lòng khi chứng kiến con gái mình - Hoa hậu Hong Kong 2022 Lâm Ngọc Vị - chịu nhiều chỉ trích sau khi đăng quang.

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