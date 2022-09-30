Cha ruột Hoa hậu Hong Kong 2022 xót xa khi con gái bị công kích

Tài tử TVB Lâm Tuấn Hiền cảm thấy rất đau lòng khi chứng kiến con gái mình - Hoa hậu Hong Kong 2022 Lâm Ngọc Vị - chịu nhiều chỉ trích sau khi đăng quang.

Trang Sohu đưa tin, mới đây Lâm Tuấn Hiền đã trả lời phỏng vấn về việc con gái mình bị công kích sau khi đạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2022. Nam tài tử cho hay, ông không hề ủng hộ việc con gái đi thi hoa hậu, đồng thời cũng không ngờ được cô sẽ giành được giải cao nhất.

"Trong mắt tôi con gái vẫn chỉ là một đứa trẻ, tôi cũng rất lấy làm tiếc khi không thể đến trực tiếp đêm chung kết để cổ vũ con." - Lâm Tuấn Hiền tâm sự.

Lâm Tuấn Hiền không hề ủng hộ việc con gái đi thi hoa hậu - Ảnh: Internet

Nam diễn viên TVB cho biết, ông vô cùng đau lòng khi chứng kiến Lâm Ngọc Vị bị chỉ trích vì những lần phát ngôn thiếu suy nghĩ trong quá khứ. Song, tài tử họ Lâm cũng mong những áp lực mà dư luận mang lại sẽ giúp cho con gái trưởng thành hơn. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy bình thường với phát ngôn này của cô.

Trước đó, vào tối ngày 25/9 vừa qua, chung kết Hoa hậu Hong Kong 2022 đã được tổ chức với kết quả chung cuộc là Lâm Ngọc Vị trở thành tân Hoa hậu, Á hậu 1 là Hứa Tử Huyên và Á hậu 2 thuộc về Lương Siêu Di.

Lâm Ngọc Vị trở thành tân Hoa hậu Hong Kong 2022 trong vô vàn tranh cãi - Ảnh: Internet

Chiến thắng của Lâm Ngọc Vị vấp phải nhiều phản đối, vì công chúng cho rằng ngôi vị Hoa hậu mà cô đạt được là do "dựa hơi" người bố nổi tiếng. Không những vậy, cô còn không được đánh giá cao về nhan sắc lẫn hình thể của mình. Trong quá khứ, cô từng gây tranh cãi khi thoải mái chia sẻ về những vấn đề nhạy cảm như "quan hệ tình dục", "kéo dài cuộc vui" và thậm chí thừa nhận mình có đến 5 người tình.

Trước thềm chung kết, Lâm Ngọc Vị chỉ được dự đoán sẽ dừng chân ở top 10, nếu may mắn hơn thì sẽ lọt vào được top 5. Với tài năng ở mức trung bình, hình thể và nhan sắc cũng không được đánh giá cao, người đẹp họ Lâm bị tố mua giải, dựa vào danh tiếng của gia đình để trở thành Hoa hậu.

Tân Hoa hậu Hong Kong 2022 Lâm Ngọc Vị bị tố mua giải, 'dựa hơi' bố là tài tử TVB để chiến thắng Chỉ vừa mới đăng quang, Hoa hậu Hong Kong 2022 đã gây ra tranh cãi kịch liệt khi công chúng cho rằng cô không xứng đáng với ngôi vị này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cha-ruot-hoa-hau-hong-kong-2022-xot-xa-khi-con-gai-bi-cong-kich-508524.html