Tân Hoa hậu Hong Kong 2022 chính thức lộ diện

Ngay từ những vòng thi đầu tiên, Lâm Ngọc Vị đã gây chú ý đặc biệt vì cô là con gái của tài tử TVB nổi tiếng Lâm Tuấn Hiền. Đương kim Hoa hậu Hong Kong sở hữu chiều cao ấn tượng 1m76 và cân nặng 62kg. Tuy không có nhan sắc quá ấn tượng, người đẹp họ Lâm lại được đánh giá cao nhờ dáng vóc quyến rũ.

Chung kết Hoa hậu Hong Kong 2022 đã được tổ chức vào ngày 25/9 vừa qua. Ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Lâm Ngọc Vị , Á hậu 1 là Hứa Tử Huyên và Á hậu 2 thuộc về Lương Siêu Di.

Trước khi tham gia cuộc thi, Lâm Ngọc Vị đã là một người mẫu ảnh có danh tiếng nhất định tại Hong Kong. Năm 2019, cô từ tham gia diễn xuất trong bộ phim Psycho Detective 2 của đài ViuTV.

Về đời tư, Lâm Ngọc Vị được xem là thí sinh "tai tiếng" nhất cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2022. Trong quá khứ, khi tham gia vào chương trình giải trí, người đẹp từng thoải mái chia sẻ về những vấn đề nhạy cảm như "quan hệ tình dục", "kéo dài cuộc vui" và thậm chí thừa nhận mình có đến 5 người tình.

Hứa Tử Huyên được kỳ vọng sẽ trở thành Hoa hậu thay vì ngôi vị Á hậu 1 - Ảnh: Internet

Ở ngôi vị Á hậu 1, cái tên Hứa Tử Huyên được xướng lên lại gây ra nhiều tranh cãi, cô được kỳ vọng sẽ đạt danh hiệu Hoa hậu vì là thí sinh được đánh giá cao nhất suốt cuộc thi, trên cả Lâm Ngọc Vị. Ngoài Á hậu 1, người đẹp còn đạt thêm giải Hoa hậu quốc tế thân thiện.

Lương Siêu Di lên ngôi Á hậu 2 và đạt thêm giải phụ Người đẹp ăn ảnh nhất - Ảnh: Internet

Người đẹp Lương Siêu Di ở vị trí Á hậu 2 đã bay từ Mỹ trở về Hong Kong để tham dự cuộc thi. Nhờ nhan sắc khả ái, nụ cười ngọt ngào nên cô cũng là một trong 3 thí sinh được yêu thích nhất và cũng đạt được giải phụ Người đẹp ăn ảnh nhất.