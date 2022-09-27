Tân Hoa hậu Hong Kong 2022 Lâm Ngọc Vị bị tố mua giải, 'dựa hơi' bố là tài tử TVB để chiến thắng

Chỉ vừa mới đăng quang, Hoa hậu Hong Kong 2022 đã gây ra tranh cãi kịch liệt khi công chúng cho rằng cô không xứng đáng với ngôi vị này.
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Tối ngày 25/9 vừa qua, chung kết Hoa hậu Hong Kong 2022 đã được tổ chức với kết quả chung cuộc là Lâm Ngọc Vị trở thành tân Hoa hậu, Á hậu 1 là Hứa Tử Huyên và Á hậu 2 thuộc về Lương Siêu Di. Trong đó, Hoa hậu Lâm Ngọc Vị có xuất thân không tầm thường, cô là con gái của tài tử TVB Lâm Tuấn Hiền.
Dù được chú ý ngay từ những vòng thi đầu tiên, chiến thắng của Lâm Ngọc Vị lại vấp phải nhiều phản đối, người đẹp bị ghét bỏ và tẩy chay vì cho rằng ngôi vị Hoa hậu mà cô đạt được là do "dựa hơi" người bố nổ tiếng. Ngay cả Á hậu 1 Hứa Tử Huyên cũng bị bắt gặp bĩu môi, tỏ ý không bằng lòng với kết quả này.
Theo truyền thông Hong Kong, trong suốt hành trình của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2022, Lâm Ngọc Vị khá mờ nhạt và không có màn thể hiện nào quá nổi bật cũng như thuyết phục. Không những vậy, cô còn không được đánh giá cao về nhan sắc lẫn hình thể của mình, mọi sự chú ý về cô chủ xoay quanh người bố là tài tử TVB. Trong quá khứ, cô gây tranh cãi khi thoải mái chia sẻ về những vấn đề nhạy cảm như "quan hệ tình dục", "kéo dài cuộc vui" và thậm chí thừa nhận mình có đến 5 người tình.
Trước thềm chung kết, Lâm Ngọc Vị chỉ được dự đoán sẽ dừng chân ở top 10, nếu may mắn hơn thì sẽ lọt vào được top 5. Với tài năng ở mức trung bình, hình thể và nhan sắc cũng không được đánh giá cao, người đẹp họ Lâm bị tố mua giải, dựa vào danh tiếng của gia đình để trở thành Hoa hậu. Hiện tại, phía ban tổ chức Miss Hong Kong 2022 và Lâm Ngọc Vị vẫn chưa lên tiếng trước nghi vấn này.