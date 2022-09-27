Tân Hoa hậu Hong Kong 2022 Lâm Ngọc Vị bị tố mua giải, 'dựa hơi' bố là tài tử TVB để chiến thắng

Tối ngày 25/9 vừa qua, chung kết Hoa hậu Hong Kong 2022 đã được tổ chức với kết quả chung cuộc là Lâm Ngọc Vị trở thành tân Hoa hậu, Á hậu 1 là Hứa Tử Huyên và Á hậu 2 thuộc về Lương Siêu Di. Trong đó, Hoa hậu Lâm Ngọc Vị có xuất thân không tầm thường, cô là con gái của tài tử TVB Lâm Tuấn Hiền.

3 người đẹp đạt ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hong Kong 2022 - Ảnh: Internet

Dù được chú ý ngay từ những vòng thi đầu tiên, chiến thắng của Lâm Ngọc Vị lại vấp phải nhiều phản đối, người đẹp bị ghét bỏ và tẩy chay vì cho rằng ngôi vị Hoa hậu mà cô đạt được là do "dựa hơi" người bố nổ tiếng. Ngay cả Á hậu 1 Hứa Tử Huyên cũng bị bắt gặp bĩu môi, tỏ ý không bằng lòng với kết quả này.