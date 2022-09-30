Mẹ Lưu Diệc Phi tuổi 62 vẫn giữ nhan sắc đỉnh cỡ này, bảo sao con gái 'thần tiên tỷ tỷ' tự nhận xấu nhất nhà

Sao quốc tế 30/09/2022 20:59

Vẫn biết Lưu Diệc Phi hưởng trọn gen đẹp từ bố mẹ nhưng không ngờ mẹ ruột nữ diễn viên lại sở hữu nhan sắc đẳng cấp nhường này.

Mới đây, mạng xã hội Tiểu hồng thư của Trung Quốc chia sẻ hình ảnh của bà Lưu Hiểu Lợi - mẹ của Lưu Diệc Phi - tại một nhà hàng. Hình ảnh được chụp bởi một người qua đường cho thấy gương mặt không trang điểm, mái tóc cũng chỉ búi lại phía sau một cách thoải mái, tuy vậy vẫn có thể thấy gương mặt và khí chất nổi bật.

Mẹ Lưu Diệc Phi tuổi 62 vẫn giữ nhan sắc đỉnh cỡ này, bảo sao con gái 'thần tiên tỷ tỷ' tự nhận xấu nhất nhà - Ảnh 1
Mẹ Lưu Diệc Phi thu hút sự chú ý với nhan sắc mặt mộc lúc 62 tuổi. Ảnh: Internet

Đặc biệt, ở tuổi 62 nhưng làn da của bà Lưu Hiểu Lợi vẫn căng bóng, khiến nhiều cô gái trẻ cũng phải ghen tị. Cư dân mạng trầm trồ khen ngợi nhan sắc lẫn khí chất của mẹ Lưu Diệc Phi: "Khi còn trẻ chắc chắn cô ấy là đại mỹ nhân rồi", "Bảo sao Lưu Diệc Phi vẫn nhận mình xấu nhất nhà", "Nhan sắc và khí chất này ăn đứt nhiều người nổi tiếng", "Có lẽ nữ minh tinh cũng không bảo dưỡng được tốt như cô ấy"...

Mẹ Lưu Diệc Phi tuổi 62 vẫn giữ nhan sắc đỉnh cỡ này, bảo sao con gái 'thần tiên tỷ tỷ' tự nhận xấu nhất nhà - Ảnh 2

Sở hữu nhan sắc vạn người mê như thế, nhưng Lưu Diệc Phi trong một lần trả lời phỏng vấn đã chia sẻ: "Trong gia đình, tôi là người xấu nhất". Và cứ tưởng câu nói này chỉ là một cách để thể hiện sự khiêm tốn của cô, thế nhưng khi những bức hình nữ diễn viên chụp chung với mẹ ruột được đăng tải, ai nấy đều phải gật đầu công nhận.

Mẹ Lưu Diệc Phi tuổi 62 vẫn giữ nhan sắc đỉnh cỡ này, bảo sao con gái 'thần tiên tỷ tỷ' tự nhận xấu nhất nhà - Ảnh 3
Bà Lưu Hiểu Lợi sở hữu dung mạo xinh đẹp, đằm thắm. Ảnh: Internet

 

Mẹ Lưu Diệc Phi tuổi 62 vẫn giữ nhan sắc đỉnh cỡ này, bảo sao con gái 'thần tiên tỷ tỷ' tự nhận xấu nhất nhà - Ảnh 4
Mẹ Lưu Diệc Phi tuổi 62 vẫn giữ nhan sắc đỉnh cỡ này, bảo sao con gái 'thần tiên tỷ tỷ' tự nhận xấu nhất nhà - Ảnh 5
Mẹ Lưu Diệc Phi tuổi 62 vẫn giữ nhan sắc đỉnh cỡ này, bảo sao con gái 'thần tiên tỷ tỷ' tự nhận xấu nhất nhà - Ảnh 6
Mẹ Lưu Diệc Phi tuổi 62 vẫn giữ nhan sắc đỉnh cỡ này, bảo sao con gái 'thần tiên tỷ tỷ' tự nhận xấu nhất nhà - Ảnh 7
"Thần tiên tỷ tỷ" sở hữu nhiều nét đẹp từ mẹ. Lưu Diệc Phi từng khiêm tốn thừa nhận mình "xấu nhất nhà". Ảnh: Internet
 

Lưu Hiểu Lợi sinh năm 1959. Khi còn trẻ bà từng là nghệ sĩ múa và có thời gian giảng dạy chuyên ngành múa tại Học viện ca kịch Vũ Hán. Bà kết hôn cùng ông An Thiếu Khang và sinh Lưu Diệc Phi năm 1987. 10 năm sau, vợ chồng bà ly dị. Sau đó, bà đưa con gái qua Mỹ học tập, đến năm 14 tuổi mới về quê hương. Những năm tháng phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc, Lưu Hiểu Lợi làm quản lý cho Lưu Diệc Phi, phụ giúp cô trong mọi hoạt động. Bà từng tham gia bộ phim "Vua Kungfu" với vai khách mời.

Trước đây, các bức ảnh thời trẻ của bà ngoại, dì Lưu Diệc Phi cũng được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người ngỡ ngàng vì ai nấy đều sở hữu nhan sắc nổi trội. Khán giả khen ngợi nhà ngôi sao Thần điêu đại hiệp "đẹp có gia phả".

Bức hình này là bà ngoại của nữ diễn viên. Tuổi xuân thì, bà ngoại Lưu Diệc Phi có đôi mắt to tròn, khuôn mặt trái xoan, đôi lông mày thanh tú,…

Dì của Lưu Diệc Phi, diễn viên Văn Quỳnh cũng hoạt động trong showbiz. Bà được nhận xét là mang vẻ đẹp cổ điển, thuộc diện “sắc nước hương trời” không thua kém bất cứ diễn viên nổi tiếng nào cùng thời.

 

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Mới đây, dự án phim điện ảnh Thần Điêu Đại Hiệp (2022) đã chính thức được khai máy tại phim trường Hoành Điếm. Hai nhân vật chính Tiểu Long Nữ và Dương Quá ở dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám của Kim Dung sẽ được giao cho hai diễn viên trẻ Vương Tử Thuần và Triệu Hoa Vi.

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