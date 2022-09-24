Người đẹp 10X vào vai Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp 2022', liệu nhan sắc có sánh ngang với Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng?

Sao quốc tế 24/09/2022 20:25

Mới đây, dự án "Thần điêu đại hiệp 2022" tiết lộ hai nhân vật chính Tiểu Long Nữ và Dương Quá lần lượt do Vương Tử Thuần và Triệu Hoa Vi đảm nhận.

Trang Sina đưa tin, dự án "Thần điêu đại hiệp 2022" đã khai máy tại phim trường Hoành Điếm, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gạo cội như Đổng Tuyền, Thích Ngạn Năng... Hai nhân vật chính Tiểu Long Nữ và Dương Quá lần lượt do Vương Tử Thuần và Triệu Hoa Vi thể hiện.

Vương Tử Thuần sinh năm 2001, sở hữu chiều cao lên tới 1,73 m, thân hình quyến rũ, đôi chân thon dài như siêu mẫu. Có ngoại hình nổi bật, Vương Tử Thuần được mời làm quảng cáo từ sớm. Năm 2016, người đẹp chia sẻ bộ ảnh học sinh của mình được khen ngợi hết lời nhờ ngũ quan thanh tú, phong cách trong sáng đáng yêu. Từ đó, Vương Tử Thuần đã nổi tiếng trên mạng xã hội.

Khi bắt đầu bước vào cấp 3, người đẹp đã có ước mơ trở thành diễn viên và sớm tham gia các lớp đào tạo diễn xuất. Năm 2020, cô đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh cùng với nhiều tài năng trẻ khác như Hạ Mộng, Trương Tử Phong, Yên Hủ Gia. Cô còn đạt thành tích thi nghệ thuật đứng thứ 5 toàn quốc. Ngoài ra, cô được mệnh danh là Hoa khôi giảng đường của học viện với ngoại hình đẹp nổi bật.

Người đẹp 10X vào vai Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp 2022', liệu nhan sắc có sánh ngang với Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng? - Ảnh 1
Người đẹp 10X vào vai Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp 2022', liệu nhan sắc có sánh ngang với Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng? - Ảnh 2
Người đẹp 10X vào vai Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp 2022', liệu nhan sắc có sánh ngang với Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng? - Ảnh 3

Nam chính Dương Quá do diễn viên sinh năm 1998 Triệu Hoa Vi thể hiện. Anh vừa được biết tới khi đảm nhận vai Hồ Phỉ trong Tuyết Sơn Phi Hồ 2022. Nam diễn viên được khen ngợi diễn xuất có tiềm năng, ngoại hình rắn rỏi đẹp trai. Nam diễn viên sinh năm 1998, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc năm 2017, hệ Biểu diễn. Anh bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2019, từng đóng trong các phim Trở về Côn Lôn, Đương gia chủ mẫu, Ngũ hành thế gia.

Người đẹp 10X vào vai Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp 2022', liệu nhan sắc có sánh ngang với Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng? - Ảnh 4
Người đẹp 10X vào vai Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp 2022', liệu nhan sắc có sánh ngang với Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng? - Ảnh 5

Ngoài ra, một số vai diễn phụ cũng được tiết lộ là Đổng Tuyền vai Lâm Triều Anh, cô thường thể hiện vai này trong phim truyền hình Thần điêu đại hiệp 2014 và nhận được nhiều lời khen ngợi. Ngoài ra, vai diễn Dương Khang sẽ do tài tử La Gia Lương thủ vai. Anh cũng từng đóng vai Dương Khang trong Anh hùng xạ điêu 1994.

Nữ diễn viên Trần Tử Hàm từng gây ấn tượng với vai diễn Quách Phù ngang ngược, tai quái trong phiên bản Thần điêu đại hiệp (năm 2006), đóng cùng Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh, cũng sẽ tham gia trong Thần điêu đại hiệp bản mới.

Một tên tuổi diễn viên kỳ cựu gây chú ý khác là ngôi sao võ thuật Thích Ngạn Năng, tuy nhiên, vai diễn của anh chưa được tiết lộ. Thích Ngạn năng xuất gia ở chùa Thiếu Lâm khi 12 tuổi để rèn luyện võ thuật. Anh từng tham gia các phim Tuyệt đỉnh kungfu của Châu Tinh Trì, Diệp Vấn, Đảo hỏa tuyến, Tân Thiếu Lâm Tự (2011), Tây du ký: Mối tình ngoại truyện.

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