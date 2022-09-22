Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn tung poster tạo hình nhân vật chính thức

Sao quốc tế 22/09/2022 11:13

Đoàn làm phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương vừa qua đã công bố poster tạo hình của dàn diễn viên, bao gồm cả hai nhân vật chính của Dương Mịch và Cung Tuấn.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây đoàn làm phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã tung ra poster tạo hình của dàn nhân vật chính. Có thể thấy, mỗi diễn viên đã có trang phục và phong thái với các màu sắc khác nhau.

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Dương Mịch vai Đồ Sơn Hồng Hồng
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Cung Tuấn vai Đông Phương Nguyệt Sơ

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Động thái này của ê-kíp Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương khiến cho công chúng không khỏi phấn khích. Khán giả dành nhiều lời khen cho tạo hình vừa được công bố của dàn diễn viên, đặc biệt là nhan sắc của cặp đôi chính Dương MịchCung Tuấn.

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Quách Hiểu Đình vai Đồ Sơn Nhã Nhã
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Hồ Liên Hinh Nhi vai Đồ Sơn Dung Dung
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Ôn Tranh Vanh vai Thạch Cơ
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Nguỵ Triết Minh vai Tam Thiếu

Trước đó, vào đầu tháng 7 vừa qua, bộ ảnh tạo hình đầu tiên của Dương Mịch và Cung Tuấn cũng đã được công bố. Trong khi nữ minh tinh họ Dương được đánh giá là quyến rũ và đầy ma mị thì tài tử Sơn Hà Lệnh cũng gây được ấn tượng khá tốt. Tuy vẫn còn nhiều nghi ngại về sự ăn ý trong diễn xuất của hai người nhưng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương vẫn là một trong những bộ phim được bàn tán nhiều nhất trong những tháng vừa qua.

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Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có nội dung về câu chuyện tình yêu ngang trái, nhiều thử thách giữa người và yêu. Series này có 3 phần, trong phần Nguyệt Hồng, Dương Mịch đóng vai Đồ Sơn Hồng Hồng - nữ vương của tộc hồ yêu. Cung Tuấn diễn Đông Phương Nguyệt Sơ - đạo sĩ có thể sử dụng yêu thuật của hồ ly.

Nhân duyên của họ bắt đầu khi Đồ Sơn Hồng Hồng cứu mạng Đông Phương Nguyệt Sơ và đưa về núi Đồ Sơn tu luyện. Đông Phương Nguyệt Sơ phải lòng nữ vương tộc hồ ly ngay lần đầu gặp gỡ. Sau khi đắc đạo, Đông Phương Nguyệt Sơ quyết định xuống núi, tìm gặp Đồ Sơn Hồng Hồng. Họ sau đó cùng sát cánh chống lại kẻ ác.

Ảnh: Internet

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