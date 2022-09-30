Kể từ khi công bố dự án hợp tác chung bộ phim điện ảnh Đi Đến Nơi Có Gió giữa Lý Hiện và Lưu Diệc Phi , người hâm mộ hai bên từng có không ít lần lời qua tiếng lại, thậm chí cãi nhau trên các diễn đàn trực tuyến. Mới đây nhất, fandom bộ đôi diễn viên cũng vừa "chiến nhau".

Trước đó, fandom cả 2 đã xảy ra khá nhiều ồn ào liên quan đến vấn đề phiên vị. Cả 2 bên đều muốn tranh phiên 1 của bộ phim nên tình thế càng khó xử. Khi Đi Về Nơi Có Gió công bố poster, Lưu Diệc Phi ở phiên 1, là diễn viên chính quan trọng nhất còn Lý Hiện ở phiên 2. Ngay lập tức, fan sao nam đã bày tỏ sự bức xúc khi tên nam diễn viên xếp sau nữ chính Lưu Diệc Phi, đồng thời còn trách móc năng lực của studio khi không giành được phiên 1 cho thần tượng.

Theo đó, fan Lưu Diệc Phi tức giận tố người hâm mộ của Lý Hiện cố tình chơi xấu khi tung clip hậu trường nhưng lại chỉnh sửa khiến mặt của nữ diễn viên to hơn. Từ đó gây hiểu lầm rằng Lưu Diệc Phi đang béo lên. Fandom của nam diễn viên lại lên bài khẳng định không "chơi xấu", không chỉnh sửa và cho rằng bản thân bị đổ tội sai.

Trong khi đó, fan Lưu Diệc Phi lại khẳng định nữ diễn viên nổi tiếng lâu hơn, Lưu Diệc Phi dù sao cũng là tiểu hoa lâu năm trong nghề. Cô đóng phim từ năm 15,16 tuổi và được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" của giới giải trí.

Trong giới giải trí Cbiz, "phiên vi" được xem là một khái niệm rất quan trọng, trong đó thứ tự sắp xếp tên sẽ phản ánh về độ nổi tiếng của nghệ sĩ.

Đây không phải lần đầu tiên fan của Lý Hiện và của Lưu Diệc Phi tranh cãi. Trước đó, đoàn làm phim đã phải lên tiếng để dẫn dắt người hâm mộ hai bên để tránh những thị phi không đáng có, tuy nhiên đến nay điều này dường như vẫn chưa thể khiến cuộc tranh cãi hai bên ngừng lại.

Phim Đi đến nơi có gió xoay quanh 2 nhân vật là Hứa Đậu Hồng (Lưu Diệc Phi) và Tạ Chi Dao (Lý Hiện). Hứa Đậu Hồng gặp khá nhiều khó khăn sau khi bạn thân qua đời, cả cuộc sống lẫn công việc của cô đều rơi vào bế tắc.

Để vực dậy tinh thần, Hứa Đậu Hồng đã tìm đến thôn Vân Miêu để nghỉ ngơi. Tại đây, Hứa Đậu Hồng đã gặp Tạ Chi Dao, chàng trai từ bỏ công việc lương cao để trở về quê hương khởi nghiệp. Sau nhiều lần gặp mặt, Tạ Di Dao - Hứa Đậu Hồng đã nảy sinh tình cảm với nhau.