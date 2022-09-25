Người tiếp nối Lưu Diệc Phi làm Tiểu Long Nữ gây sốt vì quá xinh đẹp

Tiểu Long Nữ và Dương Quá được giao cho hai diễn viên trẻ Vương Tử Thuần và Triệu Hoa Vi đảm nhận. (Ảnh: Sohu)

Thần Điêu Đại Hiệp tiếp tục được "remake" lại với phiên bản điện ảnh năm 2022. (Ảnh: Sohu)

Ngay sau khi thông tin vai diễn Tiểu Long Nữ được giao cho Vương Tử Thuần được công bố, khán giả giành nhiều lời khen và kỳ vọng cho phiên bản lần này. Nữ diễn viên Gen Z sở hữu chiều cao lên đến 1,73m với thân hình quyến rũ, đôi chân dài miên man, gương mặt thanh thoát và khí chất lạnh lùng, bước đầu phù hợp với hình tượng của Tiểu Long Nữ.

Nữ diễn viên được khán giả đánh giá cao về nhan sắc. (Ảnh: Weibo)

"Chưa biết diễn xuất ra sao nhưng tôi nhìn ngoại hình của nam nữ chính khá yên lòng", "Dàn ngôi sao gạo cội đóng phụ nâng đỡ cho hai diễn viên trẻ, nhưng Tiểu Long Nữ này nhan sắc cũng nổi bật", "Vài năm nay, truyện của Kim Dung vẫn được làm lại, chưa có phiên bản nào xuất sắc, hy vọng Vương Tử Thuần và Triệu Hoa Vi nắm chặt cơ hội", khán giả đặt kỳ vọng vào Thần điêu đại hiệp phiên bản mới khi nhìn ngoại hình của hai diễn viên chính.

Vương Tử Thuần sinh năm 2001 ở tỉnh Quảng Tây, ngay từ khi còn nhỏ, cô đã có ước mơ trở thành diễn viên. Chính vì thế, lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, bên cạnh việc học văn hoá, cô còn tham gia các lớp phụ đạo vể diễn xuất. Năm 2016, cô gây bão mạng xã hội với bộ ảnh học sinh trong sáng, đáng yêu.

Với nhan sắc này, nhiều người đặt kỳ vọng Vương Tử Thuần sẽ làm nên chuyện với tác phẩm phim ảnh kinh điển của Kim Dung. (Ảnh: Weibo)

Đến năm 2020, Vương Tử Thuần thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với thành tích đứng thứ 5 toàn quốc. Nhờ nhan sắc nổi bật của mình, cô được mệnh danh là Hoa khôi của học viện. Về mặt diễn xuất, nữ diễn viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nên khán giả hy vọng rằng Vương Tử Thuần sẽ không vướng vào danh hiệu “bình hoa di động”.

Cô được đặt biệt danh là Hoa khôi giảng đường. (Ảnh: Douyin)

Trước Vương Tử Thuần, có không ít mỹ nhân vào vai Tiểu Long Nữ nhưng thành công nhất phải kể đến Trần Ngọc Liên, Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi… Bên cạnh đó, cũng có một số diễn viên bị chê bai như Trần Nghiên Hy, Ngô Thanh Liên.

Trần Ngọc Liên, Lý Nhược Đồng và Lưu Diệc Phi là những phiên bản Tiểu Long Nữ thành công. (Ảnh: Weibo)

Trần Nghiên Hy và Ngô Thanh Liên lại vấp phải chê bai. (Ảnh: Baidu)

Về phần nam diễn viên Triệu Hoa Vi - đảm nhận vai Dương Quá. Anh sinh năm 1998, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, chuyên ngành Biểu diễn. Anh được đánh giá là diễn viên có diễn xuất tiềm năng với ngoại hình rắn rỏi và từng có cơ hội góp mặt trong nhiều bộ phim như Tuyết Sơn Phi Hồ (2022), Đương Gia Chủ Mẫu, Trở Về Côn Luân…

Triệu Hoa Vi có vẻ bề ngoài rắn rỏi, nam tính. (Ảnh: Baidu)

Liệu nam diễn viên có vượt qua được cái bóng của các đàn anh như Cổ Thiên Lạc, Lưu Đức Hoa, Huỳnh Hiểu Minh? (Ảnh: Baidu)

Ngoài ra, các diễn viên Đổng Tuyền, Thích Ngạn Năng, Trần Tử Hàm, Lương Gia Huy... cũng góp mặt trong Thần điêu đại hiệp phiên bản mới. Trong đó, Đổng Tuyền từng đóng Lâm Triều Anh trong Thần điêu đại hiệp 2014. La Gia Lương thể hiện vai Dương Khang trong Anh hùng xạ điêu 1994. Trần Tử Hàm cũng đóng Quách Phù ác độc trong Thần điêu đại hiệp 2006.

Đổng Tuyền đảm nhận vai Lâm Triều Anh. (Ảnh: Baidu)

Trần Tử Hàm từng đảm nhận Quách Phù​ ở phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp (2006) sẽ tham gia vào dự án điện ảnh lần này. (Ảnh: Weibo)