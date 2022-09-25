Người tiếp nối Lưu Diệc Phi làm Tiểu Long Nữ gây sốt vì quá xinh đẹp

Mới đây, dự án phim điện ảnh Thần Điêu Đại Hiệp (2022) đã chính thức được khai máy tại phim trường Hoành Điếm. Hai nhân vật chính Tiểu Long Nữ và Dương Quá ở dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám của Kim Dung sẽ được giao cho hai diễn viên trẻ Vương Tử Thuần và Triệu Hoa Vi.
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Ngay sau khi thông tin vai diễn Tiểu Long Nữ được giao cho Vương Tử Thuần được công bố, khán giả giành nhiều lời khen và kỳ vọng cho phiên bản lần này. Nữ diễn viên Gen Z sở hữu chiều cao lên đến 1,73m với thân hình quyến rũ, đôi chân dài miên man, gương mặt thanh thoát và khí chất lạnh lùng, bước đầu phù hợp với hình tượng của Tiểu Long Nữ.
"Chưa biết diễn xuất ra sao nhưng tôi nhìn ngoại hình của nam nữ chính khá yên lòng", "Dàn ngôi sao gạo cội đóng phụ nâng đỡ cho hai diễn viên trẻ, nhưng Tiểu Long Nữ này nhan sắc cũng nổi bật", "Vài năm nay, truyện của Kim Dung vẫn được làm lại, chưa có phiên bản nào xuất sắc, hy vọng Vương Tử Thuần và Triệu Hoa Vi nắm chặt cơ hội", khán giả đặt kỳ vọng vào Thần điêu đại hiệp phiên bản mới khi nhìn ngoại hình của hai diễn viên chính.
Vương Tử Thuần sinh năm 2001 ở tỉnh Quảng Tây, ngay từ khi còn nhỏ, cô đã có ước mơ trở thành diễn viên. Chính vì thế, lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, bên cạnh việc học văn hoá, cô còn tham gia các lớp phụ đạo vể diễn xuất. Năm 2016, cô gây bão mạng xã hội với bộ ảnh học sinh trong sáng, đáng yêu.
Đến năm 2020, Vương Tử Thuần thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với thành tích đứng thứ 5 toàn quốc. Nhờ nhan sắc nổi bật của mình, cô được mệnh danh là Hoa khôi của học viện. Về mặt diễn xuất, nữ diễn viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nên khán giả hy vọng rằng Vương Tử Thuần sẽ không vướng vào danh hiệu “bình hoa di động”.
Trước Vương Tử Thuần, có không ít mỹ nhân vào vai Tiểu Long Nữ nhưng thành công nhất phải kể đến Trần Ngọc Liên, Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi… Bên cạnh đó, cũng có một số diễn viên bị chê bai như Trần Nghiên Hy, Ngô Thanh Liên.
Về phần nam diễn viên Triệu Hoa Vi - đảm nhận vai Dương Quá. Anh sinh năm 1998, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, chuyên ngành Biểu diễn. Anh được đánh giá là diễn viên có diễn xuất tiềm năng với ngoại hình rắn rỏi và từng có cơ hội góp mặt trong nhiều bộ phim như Tuyết Sơn Phi Hồ (2022), Đương Gia Chủ Mẫu, Trở Về Côn Luân…
Ngoài ra, các diễn viên Đổng Tuyền, Thích Ngạn Năng, Trần Tử Hàm, Lương Gia Huy... cũng góp mặt trong Thần điêu đại hiệp phiên bản mới. Trong đó, Đổng Tuyền từng đóng Lâm Triều Anh trong Thần điêu đại hiệp 2014. La Gia Lương thể hiện vai Dương Khang trong Anh hùng xạ điêu 1994. Trần Tử Hàm cũng đóng Quách Phù ác độc trong Thần điêu đại hiệp 2006.