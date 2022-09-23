Mỹ nam 'Thần Điêu Đại Hiệp' xuất hiện khác lạ sau vụ tẩy chay vì 'tiểu tam' mà 'cắm sừng' Mao Hiểu Đồng

Dễ nhận thấy nam diễn viên điển trai ngày nào phát tướng trông thấy, lộ nọng cằm, ngoại hình xuống sắc. Hiện từ khóa "Thân hình của Trần Tường" đang đứng hạng 1 trên hotsearch của Weibo.

Trang Sina đưa tin những năm gần đây, Trần Tường phải đi livestream bán hàng để trang trải cuộc sống sau khi bị tẩy chay khỏi showbiz.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng không hề bày tỏ cảm thông cho Trần Tường. Khi anh livestream, nhiều netizens để lại bình luận chỉ trích: "Tôi muốn những ngôi sao từng vướng bê bối bị cấm sóng vĩnh viễn", "Ai còn thuê anh ta đi livestream nữa vậy", "Kẻ ngoại tình sẽ không có kết cục tốt đẹp"...

Netizen xứ Trung tìm ra rằng gần đây nữ diễn viên Giang Khải Đồng cũng livestream bán hàng. Cô thu hút được 9.800 người xem trực tiếp nhưng cả buổi chỉ chốt được… 7 đơn hàng, mỗi đơn chỉ trị giá 35.000 VNĐ. Đa số người vào xem Giang Khải Đồng livestream mua hàng thì ít, phần nhiều là để bình luận ác ý, mắng mỏ. Có người chỉ ra rằng dù Giang Khải Đồng đã cố ý chọn giờ livestream khuya để hạn chế người xem nhưng vẫn khó bán hàng yên ổn.

Đa số cư dân mạng xứ Trung đều cho rằng cái kết đắng này là “đáng đời” dành cho cả hai. Trần Tường và Giang Khải Đồng là cặp đôi ngoại tình, “cắm sừng” nữ diễn viên Mao Hiểu Đồng vào năm 2017. Từ sau sự vụ đó, tên tuổi và tiếng tăm của Trần Tường và Giang Khải Đồng tụt dốc không phanh, đến nay vẫn không thể lấy lại tình cảm của công chúng.

Cụ thể, vào năm 2015, Trần Tường hẹn hò với Mao Hiểu Đồng. Cặp đôi có ngoại hình xứng đôi, sự nghiệp cũng đang trên đà phát triển, là một cặp đôi nghệ sĩ trẻ được sự ủng hộ của công chúng. Nhưng vào năm 2017, Mao Hiểu Đồng chia tay Trần Tường. Một đoạn video được tung ra sau đó cho thấy ở chung cư của Trần Tường, Mao Hiểu Đồng đột ngột trở về đã phát hiện ra Giang Khải Đồng đang ở nhà của bạn trai. Cặp đôi chia tay ngay sau đó.

Trần Tường sinh năm 1989, được biết đến nhiều qua vai diễn Lục Triển Nguyên trong Tân Thần Điêu Đại Hiệp (2014) và Thiếu Nữ Toàn Phong. Anh được yêu mến nhờ gương mặt điển trai, quyến rũ.

Bê bối ngoại tình khiến Trần Tường và Giang Khải Đồng chịu chỉ trích nặng nề từ công chúng. 2 ngôi sao đều bị tẩy chay, sự nghiệp gần như đặt dấu chấm hết.