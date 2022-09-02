Những nữ diễn viên tự tay vạch trần kẻ lừa đối: Trương Thiên Ái, Mao Hiểu Đồng đăng ghi âm, Hồ Băng Khanh gửi lịch sử trò chuyện

Vụ việc Trương Thiên Ái bị Từ Khai Sính “cắm sừng” có thể tóm tắt theo dòng thời gian như sau.

Trương Thiên Ái bị Từ Khai Sính "cắm sứng" đang là chủ đề chiếm lượt thảo luận cao nhất trên các diễn đàn giải trí Hoa Ngữ

Vào năm 2019, mối quan hệ giữa Trương Thiên Ái và Từ Khai Sính bị phanh phui. Năm 2020, Từ Khai Sính bị chụp ảnh đang nhận đồ chuyển phát ở nhà Trương Thiên Ái.

Từ Khai Sính từng bị bloger chụp ảnh đang gửi chuyển phát tại nhà Trương Thiên Ái

Ngày 24 tháng 8 năm 2022, các phương tiện truyền thông tiết lộ rằng Từ Khai Sính và Na Trát bị nghi có quan hệ tình cảm.

Ngày 25/08/2022, Trương Thiên Ái tự tay đăng một đoạn ghi âm vạch trần việc mình bị Từ Khai Sính cắm sừng, đồng thời Na Trát cũng tuyên bố tố cáo Từ Khai Sính là kẻ lừa đảo, hai mặt.

Ngay sau khi đoạn ghi âm được tung ra, danh tiếng của Từ Khai Sính lập tức bị rơi xuống đáy, cư dân mạng yêu cầu anh rút khỏi làng giải trí đồng thời kêu gọi mọi người tẩy chay triệt để các tác phẩm của Từ Khai Sính.

Phong cách chia tay “hạ sát” kẻ lừa đối như Trương Thiên Ái không phải là hiếm, trong làng giải trí xứ Hoa Ngữ cũng từng có những sao nữ tự tay vạch trần bộ mặt giả tạo của bạn trai cũ.

2. Mao Hiểu Đồng

Năm 2017, Mao Hiểu Đồng và nam diễn viên Trần Tường chính thức tuyên bố chia tay, cả hai đã yêu nhau được nhiều năm và có mối quan hệ ổn định. Trước đó Trần Tường cũng từng chia sẽ trên chương trình rằng trong quá trình yêu nhau với Mao Hiểu Đồng, mình đã không tiếp xúc gần với người khác giới để tránh hiểu lầm.

Sau khi chia tay với Mao Hiểu Đồng, Trần Tường vẫn khóc lóc thảm thiết trong chương trình tạp kỹ "Quán trọ thân yêu", nói rằng sau cuộc chia tay bản thân rất đau khổ.

Trần Tường thường xuyên "ăn vạ" trên các chương trình sao khi chia tay với Mao Hiểu Đồng

Không ai ngờ tới rằng một loạt ảnh được công bố biến Trần Tường thành trò cười. Theo video giám sát cho thấy vào ngày 1 tháng 10 năm 2017, Mao Hiểu Đồng đã gặp Trần Tường và nữ diễn viên Giang Khải Đồng tại nhà và cô lập tức thu dọn đồ đạc và chuyển đi.

Về hành vi gian dối của mình, Trần Tường đã phủ nhận bằng mọi cách, thậm chí còn gửi một bài đăng dài để phủ nhận hành vi gian dối. Sau 4 năm, Mao Hiểu Đồng không chịu nổi việc Trần Tường liên tục “ăn vạ” đã thẳng tay đăng đoạn ghi âm.

Mao Hiểu Đồng đăng đoạn video tố cáo Trần Tường ngoại tình

Trong đó kịch tính nhất là đoạn Mao Hiểu Đồng chỉ ra rằng lúc đó Trần Tường đã cởi áo. Trần Tường không có cách nào phủ nhận, cuối cùng đành đưa ra một lý do hết sức buồn cười là do quần áo quá nóng và hơi bẩn nên mới cởi ra .

Đoạn ghi âm của Mao Hiểu Đồng chủ yếu nhắm vào chính Trần Tường do đó hành vi của cô rất được cư dân mạng hoan nghênh.

3. Hồ Băng Khanh

Hồ Băng Khanh cũng từng ra tay vạch trần bộ mặt của một "tra nam"

Vào tháng 8 năm 2019, Từ Lộ và Trương Minh Ân chính thức công khai mối quan hệ, sau đó cả hai đã cùng nhau tham gia một chương trình tạp kỹ về tình yêu và toàn bộ quá trình diễn ra rất ngọt ngào.

Trương Minh Ân và Từ Lộ từng là đôi tình nhân Hoa ngữ rất được yêu thích

Kết quả là chưa tròn 2 năm, vào năm 2020, Trương Minh Ân và Hồ Băng Thanh cũng bị giới truyền thông chụp ảnh nghi là có quan hệ tình cảm, hai bên nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Khi các phương tiện truyền thông cũng tiếp tục tung ra càng nhiều video, thì cuối cùng Trương Minh Ân phải đăng tải thông báo mình cùng Từ Lộ đã chia tay vào nằm 2019.

Trương Minh Ân bị chụp đang lén lút ở nhà Hồ Băng Khanh

Cứ tưởng đây là kết thúc của sự việc, không lâu sau khi Trương Minh Ân đăng thông báo, Hồ Băng Khanh cũng đã tung ra lịch sử trò chuyện vạch trần bộ mặt thật của Trương Minh Ân.

Đoạn tin nhắn Hồ Băng Khanh vạch trần Trương Minh Ân là kẻ "cặn bã"

Đầu tiên Hồ Băng Khanh đã giải thích rằng lúc đó Trương Minh Ân đang tỏ tình với mình cúi đầu chờ câu trả lời, nhưng cô đã từ chối. Sau đó Hồ Băng Khanh tiết lộ Trương Minh Ân đã hướng dẫn mình ‘kịch bản’ để ‘dìm’ Từ Lộ hòng để bản thân có thể rút im trong sự việc.