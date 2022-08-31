Tài tử 'Thần Điêu Đại Hiệp' Chung Trấn Đào cảm ơn bà xã đã chấp nhận ở bên khi anh phá sản

Nam tài tử Chung Trấn Đào vừa qua đã cùng với bà xã Tố Trinh làm lễ kỷ niệm 8 năm ngày cưới của hai người.

Eastweek đưa tin, mới đây Chung Trấn Đào đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bài viết kỷ niệm 8 năm hôn nhân của vợ chồng ông: "Hôm nay là kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Các con đã lớn, tình cảm vợ chồng ngày càng sâu đậm hơn. Vợ càng có tuổi càng dễ thương. Hôm nay trời chuyển bão, chắc là ngụ ý 'không bão tố nào không vượt qua'". Chung Trấn Đào và vợ kỷ niệm 8 năm ngày cưới - Ảnh: Internet Ngay sau đó, bà xã của nam tài tử là Tố Trinh cũng đã đăng tải hình ảnh tình cảm của hai vợ chồng lên Instagram và viết: "Chúc mừng kỷ niệm 8 năm hôn nhân! Hạnh phúc giản dị là khi một lòng một dạ".

Chung Trấn Đào từng là tài tử lừng danh một thời của làng giải trí Hong Kong trong những năm 1980. Sau đó, ông đầu tư vào bất động sản và "trúng quả đậm. Tuy nhiên cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 đã khiến nam diễn viên thất thoát hàng trăm triệu HKD (đô-la Hong Kong) và nợ tới 200 triệu HKD (25,4 triệu USD) vì thị trường nhà đất giảm mạnh. Đến năm 2022, Chung Trấn Đào phải nộp đơn phá sản và ly hôn vợ Trương Tiểu Huệ trong cùng năm vì cô đã ngoại tình. Chung Trấn Đào từng khốn đốn vì nợ nần - Ảnh: Internet Khi cuộc sống của Chung Trấn Đào đang đi vào ngõ cụt thì anh gặp được Tố Trinh. Khi ấy, cô là tiểu thư nhà hào môn và vừa du học từ Pháp về. Vì muốn giúp chồng vực dậy sự nghiệp, cô tình nguyện bán đi nhiều tài sản cá nhân, trong đó có chiếc nhẫn kim cương mà cô trân quý nhất. Trong khi Tố Trinh buôn bán quần áo nghệ sĩ thì Chung Trấn ĐÀo cũng cật lực chạy show để mưu sinh.

Đám cưới của Chung Trấn Đào và Tố Trinh tại Bali - Ảnh: Internet Đến năm 2006, nhờ có Tố Trinh luôn ở bên đỡ đần, Chung Trấn Đào đã trả hết nợ. Khi được phỏng vấn, nam tài tử cho biết anh rất biết ơn bà xã vì ở bên cạnh và giúp đỡ anh trong mọi phương diện cuộc sống. Đến năm 2014, sau thời gian dài yêu đương thì cặp đôi mới làm đám cưới tại Bali. Những năm gần đây, Chung Trấn Đào và Tố Trinh đã chuyển về sống tại Thượng Hải, Đại lục. Mới đây, con lớn của nam tài tử đã đỗ một trường đại học ở Anh.

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