Trương Bá Chi và mẹ ruột hàn gắn sau nhiều năm 'cơm không lành canh không ngọt'

Sao quốc tế 30/08/2022 19:14

Vì phải trải qua tuổi thơ sống phải người mẹ ruột tệ bạc, mối quan hệ của Trương Bá Chi và bà từng có thời gian vô cùng căng thẳng.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới dây Trương Bá Chi đã đăng tải một bức ảnh chụp cùng mẹ ruột lên Instagram với dòng chữ "Love you" kèm theo biểu tượng trái tim màu đỏ. Trong ảnh hai mẹ con trông rất thân thiết và hạnh phúc.

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Trương Bá Chi thân thiết bên mẹ ruột - Ảnh: Internet

Theo đó, những năm gần đây, mối quan hệ giữa Trương Bá Chi và mẹ ruột có nhiều chuyển biến tốt hơn so với thời gian trước. Nữ diễn viên cũng dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho cha mẹ của mình.

Mẹ của Trương Bá Chi - bà Sally - từng là một mỹ nhân mang hai dòng máu Trung - Anh nức tiếng xứ Cảng Thơm. Bà từng trải qua tới 4 đời chồng đều là những nhân vật có máu mặt. Trong đó, Trương Bá Chi là con của bà Sally với người chồng thứ hai - một đại ca xã hội đen khét tiếng có biệt danh là "Hồ Tu Dũng".

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Hai cha con Trương Bá Chi - Ảnh: Internet

Khi Trương Bá Chi lên 7, cha mẹ ruột của cô ly hôn. Kể từ khi con còn nhỏ, bà Sally đã định hướng cô gia nhập vào làng giải trí. Bên cạnh đó, bà cũng có nhiều tật xấu, nặng nhất là cờ bạc.

Cũng bởi vì việc bà Sally nghiện cờ bạc mà khiến cho mối quan hệ của hai mẹ con từng có một thời gian rất căng thẳng. Trương Bá Chi phải liều mạng kiếm tiền để trả các món nợ khổng lồ cho mẹ. Nữ diễn viên cũng chia sẻ rằng bản thân cô không có tuổi thơ hạnh phúc vì bị mẹ ruột đối xử tệ.

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Bà Sally kiếm sống bằng nghề tài xế xe công nghệ - Ảnh: Internet

Năm 2018, báo chí Hong Kong từng đăng tải những hình ảnh bà Sally phải chạy xe công nghệ để mưu sinh. Cũng vì vậy mà Trương Bá Chi bị chỉ trích nặng nề là "bất hiếu" và nhẫn tâm để mẹ lao động vất vả.

Tuy nhiên, phía bà Sally lại khẳng định rằng bản thân có thể tự đi làm kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống tự do mà không lệ thuộc vào con cái. Trước đó, bà cũng từng làm công việc bồi bàn và đảm nhận các vai phụ trong một vài bộ phim nóng.

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