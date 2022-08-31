Hồ Ca và Vương Hiểu Thần nhiều lần bị đồn có quan hệ tình cảm và thậm chí đã kết hôn, sinh con cho nhau.

Theo QQ, Vương Hiểu Thần vừa qua đã lên tiếng phủ nhận thông tin cô và Hồ Ca kết hôn và có với nhau một cô con gái. Nữ diễn viên cho biết những tin đồn như vậy ảnh hưởng rất lớn đến chuyện tình duyên của cô.

Vương Hiểu Thần bức xúc khi bị đồn kết hôn với Hồ Ca - Ảnh: Internet

“Con đường tới hôn nhân của tôi điêu đứng cũng vì mấy tin tức trời ơi đất hỡi. Sao các bạn không nói rằng tôi sinh ra một con khỉ luôn đi.” - Vương Hiểu Thần tâm sự. Vào đầu tháng 8 cô cũng đã chia sẻ lên MXH một đoạn video ngắn cho thấy vòng 2 thon gọn, không hề có dấu hiệu mang bầu như lời đồn.

Trước đó, vào tối ngày 30/8 vừa qua, mạng xã hội lan truyền tin đồn Hồ Ca đã bí mật kết hôn từ lâu và thậm chí đã có con gái nhỏ. Danh tính của bà xã nam tài tử cũng được tiết lộ chính là nữ diễn viên Vương Hiểu Thần.

Đây cũng không phải là lần đầu mà Hồ Ca và Vương Hiểu Thần vướng tin đồn tình cảm và kết hôn. Vào tháng 7/2021, khi thông tin này bắt đầu rộ lên, phía nam tài tử đã thẳng thừng phủ nhận: "Là giả, đừng tung tin đồn thất thiệt".

Đây cũng không phải là lần đầu mà Hồ Ca và Vương Hiểu Thần vướng tin đồn tình cảm và kết hôn - Ảnh: Internet

Hồ Ca và Vương Hiểu Thần từng có hai lần kết hợp trong Anh Hùng Xạ Điêu (2005) và Tháng Ngày Tươi Đẹp 2 (2015). Hai người được đánh giá là đẹp đôi và từng được công chúng hết sức "đẩy thuyền".

Ở tuổi 40, Hồ Ca vẫn chọn cuộc sống độc thân. Trước đây, anh từng hẹn hò với những người đẹp nổi tiếng như Tiết Giai Ngưng, Giang Sơ Ảnh hay thiên kim Lâm Hiểu. Ngoài Vương Hiểu Thần, nam tài tử còn từng bị đồn kết hôn với Lưu Diệc Phi hay tái hợp với tình cũ,... nhưng anh đều lên tiếng phủ nhận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuong-hieu-than-buc-xuc-khi-bi-don-ket-hon-va-sinh-con-cho-ho-ca-497768.html