Giải thưởng Bạch Ngọc Lan đã bị hoãn lại sang năm sau, Hồ Ca sẽ tham gia bộ phim đề tài quân đội, hơn nữa sự cạnh tranh còn gay gắt hơn!

Ngày 10 tháng 6 vừa rồi, Liên hoan truyền hình Thượng Hải đã chính thức đưa ra thông báo: Do dịch bệnh, Liên hoan truyền hình Thượng Hải lần thứ 28 dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm 2022 đã bị hoãn lại sang năm sau.

Nhiều người rất băn khoăn về việc này, muốn biết năm sau sẽ trao hai lần, hay gộp hai đợt lại thành một đợt, nhưng hiện vẫn chưa có thông tin chính thức nào về vấn đề này, chỉ thông báo mọi người tiếp tục quan tâm đợi thông tin tiếp theo. Vốn dĩ nếu được tổ chức đúng thời gian thì cuộc cạnh tranh hẳn sẽ rất hấp dẫn, đã có rất nhiều bộ phim truyền hình xuất sắc và những diễn viên có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Những nam diễn viên chính xuất sắc được khán giả công nhận bao gồm: Lôi Giai Âm, Tôn Hồng Lôi, Chu Nhất Long, ...và một số nam diễn viên khác. Còn về nữ diễn viên xuất sắc nhất đối với công chúng nhận định bao gồm: Ân Đào, Tôn Lệ, Hải Thanh, Châu Tấn, ...

Và nếu giải thưởng được hoãn sang năm sau, thì bộ phim "Đại viện huyện ủy" do Khổng Sênh làm đạo diễn, Hồ Ca diễn vai chính có thể được tham gia bình chọn. "Đại viện huyện ủy" đã được khai máy tại Hợp Phì, tỉnh An Huy vào ngày 16 tháng 5 và rất có thể sẽ được khởi chiếu vào đầu năm sau, nếu có thể phát sóng vào cuối tháng 3 năm sau thì có thể đăng ký Giải thưởng Bạch Ngọc Lan năm sau, nhưng vẫn chưa biết chính xác Liên hoan phim thứ 28 sẽ bị hoãn cho đến thời điểm nào năm sau.

Ai cũng biết thực lực của đạo diễn Khổng Sênh, có vô số tác phẩm kinh điển như "Tình cha mẹ", "Sấm Quan Đông", "Sơn Hải Tình", ... và "Đại viện huyện ủy" cũng là đề tài thuộc sở trường của ông cộng thêm Hồ Ca tham gia diễn chính với kỹ năng diễn xuất rất xuất sắc, được đa số khán giả công nhận, khả năng cạnh tranh của bộ phim này không thể bị đánh giá thấp. Ngoài việc khán giả tham gia bình chọn cho diễn viên mà mình yêu thích đều chú ý đến vấn đề này, có lẽ các nhà sản xuất và diễn viên cũng rất lo lắng về điều này, nhưng tình hình đã được quyết định. Nhiều nhất thì cũng có thêm bộ "Đại viện huyện ủy" có khả năng tham gia dự giải hiện đang được khởi quay, vẫn chưa có bộ phim nào khác để mọi người phải mong chờ. Cho nên thực ra cũng phải lo lắng mấy về sức cạnh tranh. Mặc dù giành được giải đồng nghĩa với việc giá trị của diễn viên càng được nâng cao nhưng điều đó không chứng tỏ diễn viên không nhận được giải cũng không xuất sắc, nhiều người đã có được giải thưởng cũng vì thế mà danh tiếng của họ giảm sút liên tục. Tóm lại, dù tổ chức năm nay hay năm sau, điều mà các diễn viên phải làm là cố gắng mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm hay hơn nữa, chỉ cần được khán giả công nhận thì giải thưởng cũng không quá quan trọng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giai-thuong-bach-ngoc-lan-da-bi-hoan-lai-sang-nam-sau-ho-ca-se-tham-gia-bo-phim-de-tai-quan-doi-hon-nua-su-canh-tranh-con-gay-gat-hon-475698.html