Rộ tin Hồ Ca bí mật kết hôn với người đẹp Vương Hiểu Thần, người trong cuộc lên tiếng ra sao?

Sao quốc tế 31/08/2022 10:55

"Người đẹp Trung Quốc" Vương Hiểu Thần bị cho là có quan hệ tình cảm, kết hôn và sinh con cho nam diễn viên Hồ Ca từ năm 2019.

Mới đây, theo trang QQ đưa tin, dư luận Trung Quốc xôn xao trước thông tin nam diễn viên Hồ Ca bí mật kết hôn với người đẹp Vương Hiểu Thần. Người đưa tin khẳng định hai diễn viên có với nhau một con gái.

Trước nghi vấn hôn nhân với Hồ Ca, Vương Hiểu Thần đích thân phủ nhận. Nữ diễn viên trả lời hàng loạt bình luận chất vấn từ khán giả và cho biết những tin đồn thất thiệt như trên khiến đường tình duyên của cô lận đận. Người đẹp bức xúc lên tiếng: "Con đường tới hôn nhân của tôi điêu đứng cũng vì mấy tin tức trời ơi đất hỡi. Sao các bạn không nói rằng tôi sinh ra một con khỉ luôn đi".

Rộ tin Hồ Ca bí mật kết hôn với người đẹp Vương Hiểu Thần, người trong cuộc lên tiếng ra sao? - Ảnh 1

Có thể nói, đây không phải lần đầu Vương Hiểu Thần và Hồ Ca vướng tin đồn kết hôn. Từ năm 2019, cả hai đã bị đồn có mối quan hệ tình nhân. Trong cả hai lần dính thị phi tình ái với đồng nghiệp, Vương Hiểu Thần và Hồ Ca đều bác bỏ. Cả hai đã từng hợp tác trong 2 tác phẩm. Năm 2005, họ đóng Anh hùng xạ điêu. Nam diễn diễn thủ vai Quách Tĩnh, còn Hiểu Thần đóng mẹ vợ của anh trong phim. Năm 2015, họ chính thức nên duyên trên màn ảnh với tác phẩm Tháng ngày tươi đẹp.

Rộ tin Hồ Ca bí mật kết hôn với người đẹp Vương Hiểu Thần, người trong cuộc lên tiếng ra sao? - Ảnh 2

Vương Hiểu Thần sinh năm 1988, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Cô bén duyên với nghệ thuật từ năm 3 tuổi. Các tác phẩm nổi bật của Vương Hiểu Thần có thể kể đến Tô Đông Pha, Mai Khôi giang hồ, Thời đại hai cha con, Anh hùng xạ điêu (đóng vai vợ của Đông Tà Hoàng Dược Sư), Câu chuyện hạnh phúc, Still Not Enough...

Hồ Ca sinh năm 1982. Anh có đời tư sạch, hiếm khi vướng scandal. Nam diễn viên từng có thời gian hẹn hò nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như Tiết Giai Ngưng, Giang Sơ Ảnh hay thiên kim Lâm Hiểu. Sau những đoạn tình cảm không có kết thúc viên mãn, Hồ Ca vẫn là quý ông độc thân quyến rũ của showbiz.

Ngoài Vương Hiểu Thần, Hồ Ca còn bị đồn kết hôn với Lưu Diệc Phi, tái hợp với bạn gái cũ Tiết Giai Ngưng, nhưng tất cả đều lên tiếng phủ nhận.

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