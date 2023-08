Rộ tin Hồ Ca bí mật kết hôn với người đẹp Vương Hiểu Thần, người trong cuộc lên tiếng ra sao?

Có thể nói, đây không phải lần đầu Vương Hiểu Thần và Hồ Ca vướng tin đồn kết hôn. Từ năm 2019, cả hai đã bị đồn có mối quan hệ tình nhân. Trong cả hai lần dính thị phi tình ái với đồng nghiệp, Vương Hiểu Thần và Hồ Ca đều bác bỏ. Cả hai đã từng hợp tác trong 2 tác phẩm. Năm 2005, họ đóng Anh hùng xạ điêu. Nam diễn diễn thủ vai Quách Tĩnh, còn Hiểu Thần đóng mẹ vợ của anh trong phim. Năm 2015, họ chính thức nên duyên trên màn ảnh với tác phẩm Tháng ngày tươi đẹp.

Vương Hiểu Thần sinh năm 1988, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Cô bén duyên với nghệ thuật từ năm 3 tuổi. Các tác phẩm nổi bật của Vương Hiểu Thần có thể kể đến Tô Đông Pha, Mai Khôi giang hồ, Thời đại hai cha con, Anh hùng xạ điêu (đóng vai vợ của Đông Tà Hoàng Dược Sư), Câu chuyện hạnh phúc, Still Not Enough...