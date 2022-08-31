Lộ diện dung nhan bà xã của Hồ Ca, cặp đôi đã âm thầm có con với nhau?

Sao quốc tế 31/08/2022 10:26

Tin đồn Hồ Ca đã kết hôn và có cả con khiến cộng đồng mạng được phen xôn xao.

Ở cùng độ tuổi với Hồ Ca, nhiều đồng nghiệp, bạn bè của anh đều đã yên bề gia thất, thậm chí là sinh con. Tuy nhiên, dù đã 40 tuổi thì nam tài tử vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc muốn từ bỏ cuộc sống độc thân. Việc này khiến cho người hâm mộ của anh chàng luôn trong trạng thái sốt ruột khi không có bất kỳ tin tức hẹn hò nào.

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Mạng xã hội xôn xao với tin đồn Hồ Ca và Vương Hiểu Thần đã kết hôn và sinh con

Tuy nhiên, mới đây thông tin về tình trạng hôn nhân của Hồ Ca khiến cho công chúng một phen "đứng ngồi không yên". Cụ thể, mạng xã hội lan truyền tin đồn Hồ Ca đã bí mật kết hôn từ lâu và thậm chí đã có con gái nhỏ. Danh tính của bà xã nam tài tử cũng được tiết lộ chính là nữ diễn viên Vương Hiểu Thần.

Được biết, cả Hồ Ca và Vương Hiểu Thần đều tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải và cùng hợp tác trong bộ phim Tháng Ngày Tươi Đẹp 2. Màn thể hiện của cặp đôi nhận được phản hồi tốt từ phía khán giả và được khen là "trai tài gái sắc".

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Dẫu vậy, Vương Hiểu Thân đã vội vã lên tiếng phủ nhận tin đồn này để nó không lan xa hơn. Trước đó, vào đầu tháng 8 cô đã chia sẻ lên MXH một đoạn video ngắn cho thấy vòng 2 thon gọn, không hề có dấu hiệu mang bầu như lời đồn.

Đây cũng không phải là lần đầu mà Hồ Ca và Vương Hiểu Thần vướng tin đồn tình cảm và kết hôn. Vào tháng 7/2021, khi thông tin này bắt đầu rộ lên, phía nam tài tử đã thẳng thừng phủ nhận: "Là giả, đừng tung tin đồn thất thiệt".

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Đây không phải là lần đầu Hồ Ca và Vương Hiểu Thần bó mật kết hôn

 Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Hồ Ca Vương Hiểu Thần Hồ Ca kết hôn sao Hoa ngữ sao châu Á

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