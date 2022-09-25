Thích Ngạn Năng, Thích Tiểu Long tái xuất màn ảnh với Thần Điêu Đại Hiệp 2022

Thần Điêu Đại Hiệp 2022 được dự đoán sẽ làm oanh tạc màn ảnh rộng với sự tham gia của nhiều cao thủ võ lâm nổi tiếng như Thích Ngạn Năng, Thích Tiểu Long.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, Thần Điêu Đại Hiệp 2022 bản điện ảnh đã được bấm máy vào ngày 19/9 vừa qua tại trường quay Hoành Điếm ở tỉnh Chiết Giang, Trung Hoa. Trong dàn diễn viên của dự án này, Thích Ngạn Năng và Thích Tiểu Long là hai cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Được biết, Thích Ngạn Năng vốn là một võ sư Thiếu Lâm Tự có 11 năm tu tập tại đây. Vào năm 23 tuổi, nam tài tử hoàn tục và gia nhập vào làng giải trí. Nhờ khả năng võ thuật của mình anh đã thành công để lại nhiều dấu ấn khi tham gia vào các dự án nổi tiếng như Tuyệt Đỉnh Kungfu, Tân Thiếu Lâm Tự, Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện,...

Ngoài ra, Thần Điêu Đại Hiệp 2022 còn có sự tham gia của ngôi sao võ thuật nhí một thời Thích Tiểu Long. Kể từ khi lên hai, Thích Tiểu Long đã được cha đưa lên chùa để học võ, rèn luyện bản thân.

Cũng nhờ khả năng võ thuật đỉnh cao khi mới chỉ là một đứa trẻ, Thích Tiểu Long đã gây được tiếng vang lớn qua nhiều bộ phim như Tiếu Lâm Tiểu Tử, Rồng Thiếu Lâm, Tân Ô Long Viện, Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003…

Thần Điêu Đại Hiệp là một trong những tiểu thuyết bất hủ của nhà văn Kim Dung. Ước tính, tác phẩm này đã được dựng thành phim không dưới 10 lần vào tạo nên tên tuổi của những ngôi sao như Lý Nhược Đồng, Cổ Thiên Lạc, Lưu Diệc Phi, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Ngọc Liên...

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