Dàn cast Ô Long Thiên Tử ngày ấy - bây giờ: Lâm Tâm Như thành công trong sự nghiệp lẫn hôn nhân, 'sao nhí' Thích Tiểu Long hết đường trở lại showbiz nhưng lại trở thành triệu phú

Con đường phát triển của Tào Dĩnh trong showbiz quả thực rất thuận lợi, được các đạo diễn lớn ưu ái, cho góp mặt trong hàng loạt tác phẩm đình đám như Mặt Trời Lặn Sau Tử Cấm Thành, Song Phụng Kỳ Án, Văn Thành Công Chúa, Huyện Quan 9 Tuổi, Thiết Tướng Quân... Không chỉ vậy, “đệ nhất mỹ nhân cổ trang” này còn gặt hái thành công vang dội với vai trò MC nữa.

Nàng “Hoắc Thủy Tiên” Tào Dĩnh là “điểm sáng” rực rỡ nhất trong Ô Long Thiên Tử, khiến khán giả chẳng thể rời mắt với nhan sắc yêu kiều, nhìn đã thấy mê, bởi thế nên Hoắc Thủy Tiên lại được coi là “bạch nguyệt quang” trên màn ảnh một thời.

Ngoài sự nghiệp như được “tổ nghề thưởng cơm ăn”, đường tình duyên của Tào Dĩnh cũng khá thuận buồm xuôi gió. Khi quay Ô Long Thiên Tử, Tào Dĩnh rơi vào lưới tình với Vương Ban – nam diễn viên không mấy tên tuổi diễn vai thư sinh cứu Hoắc Thủy Tiên (Tào Dĩnh) trên màn ảnh.

Sau khi về chung một nhà vào năm 2009, Tào Dĩnh dành nhiều thời gian để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình và quyết định rút khỏi làng giải trí vào năm 2011.

Trong những năm gần đây, nữ diễn viên Ô Long Thiên Tử gây nhiều tranh luận vì dung mạo có nhiều đổi khác, dính nghi vấn “trùng tu” quá đà. Thế nhưng, với tài ăn nói khéo léo, Tào Dĩnh vẫn “ăn nên làm ra” khi tham gia bán hàng online.

Không chỉ vậy, cô còn tìm cách mở đường cho con trai Vương Tử Hàm tiến quân vào showbiz. Chính nhờ có quý tử là "tinh nhị đại đẹp trai nhất Cbiz" này, Tào Dĩnh được netizen yêu mến, đặt cho danh hiệu "mẹ chồng quốc dân".

Tôn Diệu Uy (Lưu Bệnh Dĩ)

Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 20 năm trước, tài tử này là “đỉnh lưu” danh xứng với thực của showbiz Hoa ngữ đó nha! Mình vẫn nhớ là khi ấy, Tôn Diệu Uy gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực âm nhạc cũng như phim ảnh, góp mặt trong “tứ tiểu thiên vương” Hồng Kông (cùng với Chung Hán Lương, Tạ Đình Phong, Trần Hiểu Đông).

Với gương mặt điển trai và diễn xuất tinh tế, Tôn Diệu Uy đã hoàn thành xuất sắc vai diễn trong Ô Long Thiên Tử, khiến anh được càng nhiều người yêu mến.

Tuy nhiên, vì một số tranh chấp, đắc tội với công ty quản lý, Tôn Diệu Uy gặp phải nhiều trắc trở trong sự nghiệp, đánh mất nhiều cơ hội tốt. Không chỉ vậy, nam diễn viên Công Chúa Hoài Ngọc còn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió khi giới truyền thông chộp được khoảnh khắc có hành động vượt quá giới hạn với nhân viên trang điểm của đoàn phim, thường xuyên “bí tỉ” trên đường phố. Vì thế mà Tôn Diệu Uy bị chỉ trích nặng nề, hình ảnh sụp đổ, khán giả quay lưng.

Sự nghiệp phim ảnh chính thức “toang” nhưng bù lại, Tôn Diệu Uy lại tìm được “chân mệnh thiên nữ” của đời mình, đó là nữ diễn viên TVB Trần Mỹ Thi. Sau khi về chung một nhà, họ khiến bao người ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc, ấm êm.

Tôn Diệu Uy hiện tại đang làm công việc livestream để kiếm sống. Trong lần đầu livestream, Tôn Diệu Uy đã phá kỷ lục về lượt view và được người hâm mộ tặng quà online với tổng giá trị hơn 70 triệu tệ (246,5 tỷ đồng).

Lâm Tâm Như (Vương Ông Tu – mẹ của Lưu Bệnh Dĩ)

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều netizen không hiểu vì sao năm xưa Lâm Tâm Như lại nhận lời đóng 1 vai phụ ít suất diễn, lại còn là vai người mẹ bị “dìm hàng” tạo hình. Trong khi thời đó, nữ diễn viên này đang nổi đình nổi đám sau thành công của Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt.

Trong nhiều năm qua, mỹ nhân đã có những bước tiến cực vững chắc trong làng giải trí. Không chỉ góp mặt trong nhiều tác phẩm gây bão như Mỹ Nhân Tâm Kế, Khuynh Thế Hoàng Phi mà còn thành công khi thử làm nhà sản xuất phim. Hiện tại, người đẹp này đang là một trong những nhà sản xuất thành công nhất của Đài Loan, được các nghệ sĩ xếp hàng xin gặp.

Về đời tư, năm 2016, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã chinh phục “friendzone” 10 năm, chính thức về chung một nhà. Mặc dù liên tục dính tin đồn tình cảm rạn nứt, hôn nhân tan vỡ nhưng cặp đôi này đã chứng minh họ là định mệnh của đời nhau, khiến hội anti phải “đau mặt” khi khoe những khoảnh khắc ngọt ngào.

Thích Tiểu Long (Thích Tiểu Long – đệ tử của Cưu Ma Không)

Ảnh minh họa: Internet

Khi tham gia Ô Long Thiên Tử, Thích Tiểu Long mới 14 tuổi và đang là diễn viên nhí đình đám nhất nhì Cbiz lúc bấy giờ. Sao nhí này cũng là một trong những yếu tố “hút fame”, khiến bộ phim được chú ý đến.

Thành công của Ô Long Thiên Tử giúp Thích Tiểu Long nhận được càng nhiều sự yêu mến của khán giả. Thế nhưng, ngay sau đó không lâu, chàng trai này quyết định tạm gác lại tất cả, sang Mỹ du học, hưởng thụ cuộc sống tự do bay nhảy nơi đất người.

Vài năm sau, khi về nước và quay lại với màn ảnh, Thích Tiểu Long giật mình phát hiện danh tiếng của anh chẳng còn được như xưa, dần mờ nhạt trong showbiz hay thay đổi. Không nản lòng, tài tử này tìm cách chuyển hướng sang nghề đạo diễn nhưng không được thành công như mong đợi.

Hơn nữa, trong khoảng thời gian từ năm 2013 – 2019, Thích Tiểu Long liên tục dính phải những lùm xùm không hay như bị nghi ngờ “tác động vật lý” với người khác, học viên lò luyện võ thuật do gia đình anh thành lập ra đi kia một cách bất thường. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp của Thích Tiểu Long.

Dù vậy, tài tử này vẫn có cuộc sống sung túc, ở nhà cao, đi xe xịn nhờ có ông bố giàu sang. Không chỉ vậy, bản thân Thích Tiểu Long cũng khá thành công trong lĩnh vực kinh doanh, trở thành triệu phú của chính bản thân mình.