Nghi vấn Thích Tiểu Long đã bí mật kết hôn, vợ con tin đồn giờ mới lộ diện

Một người phụ nữ được cho là vợ của Thích Tiểu Long bị bắt gặp thường xuyên ra vào nhà của nam tài tử và còn tự do sử dụng xế hộp đứng tên anh.

Theo truyền thông Trung Hoa, mới đây một người phụ nữ được cho là vợ của Thích Tiểu Long đã bị bắt gặp đi cùng một bé gái và bảo mẫu từ nhà của nam tài tử ra xe hơi. Tuy trang phục "kín cổng cao tường", nhưng cũng có thể dễ dàng nhận thấy người này có vóc dáng cao ráo, mảnh mai, mái tóc đen dài cùng đường cong gợi cảm.

Vợ và con gái 'tin đồn' bị bắt gặp di ra từ nhà của Thích Tiểu Long - Ảnh: Internet

Bé gái được cho là con của người phụ nữ này và Thích Tiểu Long được bảo mẫu đẩy ra xe, sau đó tài xế chở cả 3 người rời đi bằng ô tô của nam tài tử họ Thích. Theo đó, con gái của Thích Tiểu Long khoảng 3 tuổi và có gương mặt xinh xắn.

Một số nguồn tin cho hay, Thích Tiểu Long đã bí mật kết hôn và cùng gia đình nhỏ của mình sống tại một căn hộ cao cấp ở Bắc Kinh. Trước đó, vào năm 2016, nam tài tử và cô gái này từng bị bắt gặp nắm tay nhau vô cùng tình cảm tại sân bay.

Dù thất thế khi hoạt động nghệ thuật, Thích Tiểu Long vẫn tận hưởng cuộc sống xa hoa nhờ tài sản kếch xù - Ảnh: Internet

Sau khi chia tay ca sĩ Hà Khiết, Thích Tiểu Long vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm cá nhân của mình. Tuy nhiều lần anh và người phụ nữ này đã bị các tay săn ảnh bắt gặp đi cùng nhau, nhưng nam tài tử lại chưa một lần lên tiếng phản bác hay thừa nhận điều gì.

Trang Sohu đưa tin, Thích Tiểu Long thừa hưởng khối tài sản kếch xù từ bố mình, ông là chủ nhân của một nền tảng kinh doanh trực tuyến, đồng thời đứng tên 9 công ty, bao gồm điện ảnh, truyền hình, dịch vụ ẩm thực, trường võ thuật... Ước tính, tài sản ròng của Thích Tiểu Long rơi vào khoảng hàng trăm triệu HKD.

Bé gái chết bất thường ở lò võ Thiếu Lâm của cha Thích Tiểu Long Một bé gái 6 tuổi tử vong sau hai ngày gửi vào lò võ Thiếu Lâm Tung Sơn. Đây là nơi đào tạo võ thuật do cha Thích Tiểu Long, võ sư Trần Đồng Sơn, làm hiệu trưởng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-van-thich-tieu-long-da-bi-mat-ket-hon-vo-con-tin-don-gio-moi-lo-dien-472960.html