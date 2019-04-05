‘Thần đồng võ thuật’ Thích Tiểu Long lộ ảnh hẹn hò cùng gái lạ, tình tứ ngay trên ô tô

Từng là sao nhí lừng lẫy một thời nhưng khi trưởng thành, sự nghiệp của Thích Tiểu Long ngày càng xuống dốc và anh không thể thoát ra được “cái bóng” quá lớn của các vai diễn trước đây. Bên cạnh đó, nam diễn còn thường xuyên vướng vào những scandal tình ái với đàn chị lớn tuổi.

Thích Tiểu Long bắt đầu con đường nghệ thuật khi chỉ mới 5 tuổi và ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua hàng loạt vai diễn lớn nhỏ trong các bộ phim như: Tân Ô Long Viện, Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, Huyện quan 9 tuổi, Ỷ Thiên đồ long ký,...

Mới đây, phóng viên đã bắt gặp Thích Tiểu Long hẹn hò cùng một cô gái bí ẩn. Qua những hình ảnh được ghi lại, cặp đôi có những cử chỉ và hành động vô cùng thân mật làm rộ lên tin đồn cô gái này chính là người mới của nam diễn viên “Ỷ Thiên đồ long ký”.

Thích Tiểu Long và một cô gái lộ ảnh hẹn hò - Ảnh: Internet

Thích Tiểu Long và cô gái này đều diện trang phục giản dị, đội mũ đôi và đeo khẩu trang để tránh bị phát hiện. Sau khi dùng bữa tại nhà hàng, cả hai cùng nhau lên xe của Thích Tiểu Long. Nam diễn viên còn lịch lãm mở cửa xe cho bạn gái nhưng cũng rất thận trọng, anh thường xuyên nhìn ngó xung quanh. Chỉ đến khi đã yên vị trên xe, nam diễn viên mới tháo khẩu trang ra.

Cặp đôi có nhiều cử chỉ thân thiết - Ảnh: Internet

Thích Tiểu Long lên xe cùng bạn gái - Ảnh: Internet

Nhiều người đã vô cùng bất ngờ trước diện mạo của bạn gái mới Thích Tiểu Long. Dù chất lượng hình ảnh không quá rõ nét nhưng có thể nhận thấy cô gái này rất xinh đẹp, không thua kém mỹ nhân nào trong làng giải trí. Theo một nguồn tin, tình mới của nam diễn viên là một hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội.

Nam diễn viên vuốt má bạn gái - Ảnh: Internet

Khi lái xe đến ngã tư và phải đợi đèn đỏ, Thích Tiểu Long còn tình tứ đưa tay vuốt má người yêu, ánh mắt nhìn cô vô cùng ngọt ngào. Được biết trước đó, nam diễn viên đã nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò với các hot girl, nữ diễn viên xinh đẹp, tuy nhiên những mối tình này đều kết thúc một cách chóng vánh.