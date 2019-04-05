Vì nhận quá nhiều “gạch đá” từ cộng đồng mạng sau khi chụp lén cha con Trần Quán Hy, chàng hot boy 19 tuổi này đã lên tiếng đòi tự sát.

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung đã vô cùng tức giận trước hành động của một hot boy trẻ tuổi đối với cha con Trần Quán Hy. Cụ thể, người này đã bắt gặp Trần Quán Hy cùng con gái Alaia dạo phố Nhật Bản và cố tình bám theo để live stream “câu view”. Điều đáng nói, chàng hot boy này đã cố quay hình và chụp ảnh chính diện con gái nhỏ của Trần Quán Hy. Chàng hot boy cố tình quay cận mặt con gái Trần Quán Hy - Ảnh: Internet Ngay sau khi phát hiện sự việc, Trần Quán Hy đã vô cùng tức giận và mắng chàng trai này. Tuy nhiên, anh ta lại tuyên bố Trần Quán Hy đã đánh mình và công khai đoạn video quay được lên mạng xã hội để gây sự chú ý.

Hành động này của chàng trai đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, rất nhiều người đã để lại bình luận chỉ trích dưới bài đăng của chàng hot boy. Trước áp lực dư luận, chàng trai trẻ lên tiếng đòi tự sát: “Thật vất vả, thật mệt. Hiện tại tôi muốn đi chết đây, tạm biệt mọi người”. Thậm chí, người này còn thay đổi phần chú thích ở tài khoản mạng xã hội của mình thành: “Tôi đã chết, có việc thì đốt vàng mã. Đừng hỏi tôi đi nơi nào”. Lên tiếng đòi tự sát sau khi bị 'ném đá' - Ảnh: Internet Phần chú thích được chàng hot boy thay đổi - Ảnh Internet Tuy nhiên, động thái này của chàng trai chỉ khiến cộng đồng mạng thêm “ngứa mắt”, chẳng khác gì “vừa ăn cướp vừa la làng”. Nam ca sĩ Đài Loan Dương Tông Vĩ cũng phản ứng “cực gắt” trước vụ việc này: “Khi bị tấn công bạo lực trên mạng thì cũng hãy tự nghĩ lại xem mình đã từng làm người khác bị tổn thương thế nào. Nếu thật đã chết thì dù ở đâu tôi cũng sẵn sàng tự mình đến thắp nén hương trước bài vị của cậu!”.

Nam ca sĩ Đài Loan Dương Tông Vĩ cũng phải lên tiếng về sự việc này - Ảnh: Internet Hiện chàng trai này đã “ở ẩn” sau khi có những hành động bị netizen không ngừng “ném đá”.

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