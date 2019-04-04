Sau scandal chấn động làng giải trí, Cao Vân Tường chính thức bị Đường Đức ảnh thị khởi kiện vì gây tổn thất lớn

Sao quốc tế 04/04/2019 16:31

Bê bối cưỡng dâm tập thể của Cao Vân Tường đã khiến bộ phim "Ba Thanh truyện" (Thắng thiên hạ) không thể lên sóng và nam diễn viên chính thức bị Đường Đức ảnh thị nộp đơn khởi kiện.

Tháng 3/2018, Cao Vân Tường bị tố cáo với tội danh cưỡng dâm tập thể một phụ nữ ngoại quốc. Scandal gây chấn động này đã khiến hình ảnh của nam diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hàng loạt dự án phim ảnh bị hủy bỏ và hoãn chiếu.

Sau scandal chấn động làng giải trí, Cao Vân Tường chính thức bị Đường Đức ảnh thị khởi kiện vì gây tổn thất lớn - Ảnh 1
Scandal cưỡng dâm khiến Cao Vân Tường khốn đốn - Ảnh: Internet

Trong đó, dự án phim truyền hình “Ba Thanh truyện” đã bị hoãn chiếu vô thời hạn. Tháng 1/2019, công ty điện ảnh Đường Đức ảnh thị - đơn vị đầu tư chế tác của bộ phim đã nộp đơn lên tòa án yêu cầu các biện pháp bảo toàn tài sản của vợ chồng Cao Vân Tường – Đổng Tuyền. Được biết, khối tài sản bị "đóng băng" lên tới 63,8 triệu NDT (khoảng 220 tỷ VNĐ).

Sau scandal chấn động làng giải trí, Cao Vân Tường chính thức bị Đường Đức ảnh thị khởi kiện vì gây tổn thất lớn - Ảnh 2
Khối tài sản của cặp đôi đã bị 'đóng băng' hoàn toàn - Ảnh: Internet

Truyền thông cho biết, scandal của Cao Vân Tường đã khiến giá thị trường phim hơn 800 triệu NDT/ ngày của Đường Đức ảnh thị “không cánh mà bay”. Chính điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Hôm nay (4/4/2019), toà án Nhân Dân Trung cấp 1 Bắc Kinh cũng đã chính thức khởi tố vụ án “Tranh chấp trong hợp đồng diễn xuất” đối với Đường Đức ảnh thị và vợ chồng Cao Vân Tường. Theo đó, tòa án sẽ tiến hành trao đổi chứng cứ vào ngày 12/7 và bắt đầu công khai thẩm tra, xử lý vào ngày 19/7.

Sau scandal chấn động làng giải trí, Cao Vân Tường chính thức bị Đường Đức ảnh thị khởi kiện vì gây tổn thất lớn - Ảnh 3

Sau scandal chấn động làng giải trí, Cao Vân Tường chính thức bị Đường Đức ảnh thị khởi kiện vì gây tổn thất lớn - Ảnh 4
Thông báo của tòa án về vụ kiện giữa Đường Đức ảnh thị và vợ chồng Cao Vân Tường - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vụ án cưỡng dâm của Cao Vân Tường vẫn đang trong quá trình điều tra và nam diễn viên bị cấm xuất ngoại nên có thể anh sẽ không thể đến tham dự phiên tòa vào tháng 7.

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