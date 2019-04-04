Sau scandal chấn động làng giải trí, Cao Vân Tường chính thức bị Đường Đức ảnh thị khởi kiện vì gây tổn thất lớn

Tháng 3/2018, Cao Vân Tường bị tố cáo với tội danh cưỡng dâm tập thể một phụ nữ ngoại quốc. Scandal gây chấn động này đã khiến hình ảnh của nam diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hàng loạt dự án phim ảnh bị hủy bỏ và hoãn chiếu.

Scandal cưỡng dâm khiến Cao Vân Tường khốn đốn - Ảnh: Internet

Trong đó, dự án phim truyền hình “Ba Thanh truyện” đã bị hoãn chiếu vô thời hạn. Tháng 1/2019, công ty điện ảnh Đường Đức ảnh thị - đơn vị đầu tư chế tác của bộ phim đã nộp đơn lên tòa án yêu cầu các biện pháp bảo toàn tài sản của vợ chồng Cao Vân Tường – Đổng Tuyền. Được biết, khối tài sản bị "đóng băng" lên tới 63,8 triệu NDT (khoảng 220 tỷ VNĐ).