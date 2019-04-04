Mã Y Lợi cùng chồng đến Việt Nam nghỉ dưỡng, để lộ ảnh đang mang thai con thứ 3

Mới đây, những hình ảnh trong chuyến du lịch tại Việt Nam của cặp vợ chồng Mã Y Lợi – Văn Chương bất ngờ được truyền thông xứ Trung đăng tải.
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Mã Y Lợi được biết đến là một nữ diễn viên có thực lực và ghi dấu trong lòng khán giả với nhiều vai diễn nổi bật qua các bộ phim như: “Hoàn Châu Cách Cách”, “Cẩm y vệ”, “Đại viện Kiều gia”... Nữ diễn viên từng đăng quang ngôi vị Ảnh hậu tại LHP điện ảnh quốc tế Trường Xuân lần thứ 9.
Năm 2008, cô và bạn trai kém 8 tuổi - Văn Chương thông báo đã kết hôn và đón con gái đầu lòng cùng năm. Cặp vợ chồng Mã Y Lợi – Văn Chương từng là hình mẫu của biết bao gia đình nhưng tất cả đã sụp đổ khi scandal ngoại tình của Văn Chương bị tiết lộ. Còn nhớ năm đó, khi Mã Y Lợi đang mang thai em bé thứ hai, Văn Chương khiến làng giải trí Hoa ngữ chấn động khi lộ ảnh ngoại tình với người đẹp Diêu Địch. Mặc dù sau tất cả, Mã Y Lợi vẫn chọn cách tha thứ để giữ trọn vẹn hạnh phúc cho hai con nhưng Văn Chương luôn mang danh “người đàn ông tồi”.
Bẵng đi một thời gian, truyền thông xứ Trung bất ngờ đăng tải loạt ảnh của vợ chồng Mã Y Lợi trong chuyến du lịch tại Đà Nẵng (Việt Nam). Được biết, cặp đôi đang nghỉ dưỡng tại một resort nổi tiếng. Tuy nhiên điều gây chú ý trong những bức ảnh này chính là vòng 2 lớn bất thường của Mã Y Lợi. Thậm chí, nữ diễn viên còn diện trang phục khá rộng để che đi phần bụng khiến nhiều người đặt ra nghi vấn người đẹp họ Mã đang mang thai lần 3.
Nếu như thông tin này là sự thật thì sắp tới, gia đình Mã Y Lợi – Văn Chương sẽ chào đón thêm thành viên mới. Có vẻ như sau sóng gió, cặp đôi đã tìm lại được hạnh phúc khi xưa.