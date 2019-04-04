Mã Y Lợi cùng chồng đến Việt Nam nghỉ dưỡng, để lộ ảnh đang mang thai con thứ 3

Mã Y Lợi được biết đến là một nữ diễn viên có thực lực và ghi dấu trong lòng khán giả với nhiều vai diễn nổi bật qua các bộ phim như: “Hoàn Châu Cách Cách”, “Cẩm y vệ”, “Đại viện Kiều gia”... Nữ diễn viên từng đăng quang ngôi vị Ảnh hậu tại LHP điện ảnh quốc tế Trường Xuân lần thứ 9.

Mã Y Lợi được nhiều khán giả yêu mến qua các tác phẩm nghệ thuật - Ảnh: Internet

Năm 2008, cô và bạn trai kém 8 tuổi - Văn Chương thông báo đã kết hôn và đón con gái đầu lòng cùng năm. Cặp vợ chồng Mã Y Lợi – Văn Chương từng là hình mẫu của biết bao gia đình nhưng tất cả đã sụp đổ khi scandal ngoại tình của Văn Chương bị tiết lộ. Còn nhớ năm đó, khi Mã Y Lợi đang mang thai em bé thứ hai, Văn Chương khiến làng giải trí Hoa ngữ chấn động khi lộ ảnh ngoại tình với người đẹp Diêu Địch. Mặc dù sau tất cả, Mã Y Lợi vẫn chọn cách tha thứ để giữ trọn vẹn hạnh phúc cho hai con nhưng Văn Chương luôn mang danh “người đàn ông tồi”.