'Biểu tượng nhan sắc Hong Kong' Quan Chi Lâm đón sinh nhật tuổi 60, nhan sắc trong ảnh chưa chỉnh sửa khiến ai cũng xuýt xoa

Nữ minh tinh Quan Chi Lâm vừa qua đã đón sinh nhật thứ 60 bên cạnh những bạn bè thân thiết của mình.

Ngày 24/9 vừa qua, Quan Chi Lâm đã đón sinh nhật tuổi 60 của mình và nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè, người thân và khán giả. Trong đó, đàn em thân thiết của cô là Dương Tiểu Quyên - vợ của tài tử Hong Kong Lữ Lương Vĩ - đã đăng tải một video ghi lại tiệc sinh nhật, qua đó nhiều người bất ngờ với nhan sắc chưa qua chỉnh sửa của nữ diễn viên.

Quan Chi Lâm đã đón sinh nhật tuổi 60 vào ngày 24/9 vừa qua - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả đã không khỏi xuýt xa trước sự trẻ trung và xinh đẹp của Quan Chi Lâm dù cô hiện đã 60 tuổi: “Nữ thần Quan Chi Lâm đã 60 tuổi rồi sao”, “Dù gương mặt mỹ nhân một thời của cô không còn như lúc trẻ nhưng trông vẫn như xinh đẹp, mái tóc ngắn và thần thái vẫn như xưa”, “Không thể tin nổi, nhan sắc vẫn trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thực”, “Cô ấy dường như không già đi”…

Quan Chi Lâm thời đỉnh cao sự nghiệp từng là một trong những minh tinh hàng đầu xứ Cảng Thơm. Cô mang vẻ đẹp kiều diễm, cổ điển và được xếp vào "tứ đại mỹ nhân" của Hong Kong bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân và Lâm Thanh Hà. Nữ diễn viên từng tham gia vào các dự án kinh điển như Hoàng Phi Hồng, Hào Môn Dạ Yến, Nhật Hạ Phúc Tinh,...

Ở tuổi 60, Quan Chi Lâm tuy sống cô độc và không con cái, nhưng nhờ khối tài sản khổng lồ, cô vẫn dư dả tiêu pha và là khách quen của các thương hiệu thời trang xa xỉ. Nữ minh tinh cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống xa hoa của mình trên mạng xã hội.

Quan Chi Lâm tuổi 60: Độc thân, xinh đẹp và cuộc sống xa hoa sau ly dị chồng đại gia Dù không còn hoạt động trong giới giải trí nữa nhưng Quan Chi Lâm vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu sang của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bieu-tuong-nhan-sac-hong-kong-quan-chi-lam-don-sinh-nhat-tuoi-60-nhan-sac-trong-anh-chua-chinh-sua-khien-ai-cung-xuyt-xoa-506757.html