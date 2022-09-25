Netizen bất ngờ với điểm giống nhau đến kì lạ của Dương Mịch và Angelababy

Sao quốc tế 25/09/2022 19:00

Mới đây người hâm mộ xứ Trung đã phát hiện ra sự trùng hợp thú vị giữa Dương Mịch và Angelababy khi đều gặp vấn đề với công ty quản lý của mình.

Dương Mịch và Angelababy là cái tên nổi bật trong dàn minh tinh Hoa ngữ. Hai nữ diễn viên đều gây tranh cãi về diễn xuất và không may mắn trong chuyện hôn nhân. Không chỉ có vậy mới đây netizen đã tìm ra được điểm chung mới đang kinh ngạc của 2 sao nữ này khi cả 2 đều gặp rắc rối với công ty quản lý của mình. 

Netizen bất ngờ với điểm giống nhau đến kì lạ của Dương Mịch và Angelababy - Ảnh 1
Dương Mịch và Angelababy - Ảnh: Internet

Tháng 5 năm nay, Angelababy thông báo giải thể 4 công ty đại diện mà không đưa ra lý do nào. Nhiều đồn đoán cho rằng nữ diễn viên làm vậy là do mập mờ về thuế, sợ bị cơ quan nhà nước "sờ gáy" nên buộc lòng phải đưa ra quyết định trên. 

Được biết, nhiều nghệ sĩ cũng đặt công ty ở những khu vực thuế suất thấp hòng trốn thuế, gian lận thuế quan. Việc đóng cửa văn phòng đại diện cộng với việc quá lâu không tham gia dự án phim mới khiến sự nghiệp của Angelababy bị ảnh hưởng khá nhiều.  

Cũng giống như Angelababy, Dương Mịch cũng "đau đầu" với công ty quản lý hiện tại: Gia Hành. Ngoài việc phải tự liên hệ tìm kiếm tài nguyên, nữ diễn viên còn gánh trọng trách nâng đỡ loạt đàn em kém nổi, điều này dẫn đến hệ lụy khiến cô nàng bị đóng băng sự nghiệp trong một khoảng thời gian dài mà không ra được bất kỳ sản phẩm chỉnh chu nào.  

Netizen bất ngờ với điểm giống nhau đến kì lạ của Dương Mịch và Angelababy - Ảnh 2
Cả 2 đều gặp rắc rối về sự nghiệp trong khoảng thời gian gần đây - Ảnh: Internet

Gần đây netizen dấy lên tin đồn Dương Mịch đã rời Gia Hành đi tìm bến đỗ mới.  

Cả Dương Mịch và Angelababy đều là sao hạng A, có sự nghiệp đáng nể, nhưng có lẽ cả hai sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới khi thiếu đi sự hỗ trợ từ công ty quản lý.

 

 

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Từ khóa:   Dương Mịch Angela Baby sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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