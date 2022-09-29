Dù đã 'đụng chạm dao kéo' để đóng phim nhưng vai chính vẫn tuột vào tay người khác, lí do có liên quan đến Lưu Diệc Phi?

Sao quốc tế 29/09/2022 16:10

Nhiếp Viễn gọt cằm để vào vai Dương Quá nhưng cuối cùng vai chính lại rơi vào tay Huỳnh Hiểu Minh.

Thần Điêu Đại Hiệp 2006 là một trong những tác phẩm đưa tên tuổi của Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi lên tầm cao mới. Phiên bản Dương Quá - Tiểu Long Nữ này được khán giả đánh giá không kém cạnh bản phim do Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng đóng chính. Diễn xuất còn thiếu sót nhưng bù lại họ có nhan sắc níu giữ người xem.

Dù đã 'đụng chạm dao kéo' để đóng phim nhưng vai chính vẫn tuột vào tay người khác, lí do có liên quan đến Lưu Diệc Phi? - Ảnh 1
Thần Điêu Đại Hiệp 2006

Ít ai biết rằng người đầu tiên được đạo diễn Trương Kỷ Trung nhắm vào vai Dương Quá là Nhiếp Viễn. Thời điểm đó, anh là cái tên hot nhờ thành công của loạt phim Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý, Thiến Nữ U Hồn, Tuyết Sơn Phi Hồ… Ngoại hình nam diễn viên không xuất chúng nhưng diễn xuất tốt và phù hợp với phong thái đại hiệp cổ trang.

Dù đã 'đụng chạm dao kéo' để đóng phim nhưng vai chính vẫn tuột vào tay người khác, lí do có liên quan đến Lưu Diệc Phi? - Ảnh 2
Nhiếp Viễn từng là ứng viên sáng giá được đạo diễn Trương Kỷ Trung nhắm vào vai Dương Quá

Trở thành ứng viên sáng giá, Nhiếp Viễn tưởng bản thân "chắc chân" đóng chính, thậm chí gọt cằm để bớt góc cạnh, trẻ trung hơn. Dù vậy, cuối cùng Huỳnh Hiểu Minh lại là người được chọn. Nam diễn viên lên tiếng than vãn: "Việc tuyển diễn viên có nhiều điều đáng nói".

Dù đã 'đụng chạm dao kéo' để đóng phim nhưng vai chính vẫn tuột vào tay người khác, lí do có liên quan đến Lưu Diệc Phi? - Ảnh 3

Nhiếp Viễn trong buổi casting Thần Điêu Đại Hiệp 2006 cùng Lưu Diệc Phi

 

Dù đã 'đụng chạm dao kéo' để đóng phim nhưng vai chính vẫn tuột vào tay người khác, lí do có liên quan đến Lưu Diệc Phi? - Ảnh 4
Được biết, một trong những lý do chính khiến Trương Kỷ Trung phải đi tìm người thế chân vì Lưu Diệc Phi chê bạn diễn không điển trai.

Nhiếp Viễn sinh năm 1978, tốt nghiệp khoa Biểu diễn Học viện Hý kịch Thượng Hải. Sau đó, anh được chọn đóng vai chính trong bộ phim truyền hình đình đám Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý. Thành công của tác phẩm đã mở ra nhiều cơ hội tỏa sáng cho tài tử.

Dù đã 'đụng chạm dao kéo' để đóng phim nhưng vai chính vẫn tuột vào tay người khác, lí do có liên quan đến Lưu Diệc Phi? - Ảnh 5
Nhiếp Viễn từng là sao hạng A được săn đón trong những năm đầu thập niên 2000.  

Những năm tiếp theo, Nhiếp Viễn liên tục tham gia vào nhiều bộ phim ăn khách và trở thành ngôi sao hạng A của màn ảnh Hoa ngữ. Anh để lại ấn tượng tốt đẹp ở Long môn phi giáp, Tùy đường anh hùng truyện, Tuyết sơn phi hổ... và đặc biệt Tây du ký bản 2010 với vai Đường Tăng.

Dù đã 'đụng chạm dao kéo' để đóng phim nhưng vai chính vẫn tuột vào tay người khác, lí do có liên quan đến Lưu Diệc Phi? - Ảnh 6
Tên tuổi Nhiếp Viễn được nhiều khán giả biết đến khi gắn liền với vai Đường Tăng ở Tây du ký bản 2010

Sự nghiệp của Nhiếp Viễn từng bị gián đoạn do anh vướng phải bê bối chấn động. Tài tử im hơi lặng tiếng một thời gian, cho đến khoảng vài năm trở lại đây, anh nhận lời tham gia vào các dự án do biên kịch chiêu trò Vu Chính nhào nặn.

Năm 2018, Nhiếp Viễn hâm nóng tên tuổi thông qua vai Càn Long ở bộ phim cung đấu ăn khách Diên Hi công lược. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục hợp tác với Vu Chính trong Hạo Lan truyện (2019).

Dù đã 'đụng chạm dao kéo' để đóng phim nhưng vai chính vẫn tuột vào tay người khác, lí do có liên quan đến Lưu Diệc Phi? - Ảnh 7
Vai diễn vua Càn Long trong Diên Hi Công Lược giúp tên tuổi của nam diễn viên vụt sáng trở lại sau một gian im hơi lặng tiếng 
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