Đọ sắc dàn mỹ nhân 'Tiên kiếm' đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 29/09/2022 15:33

Cnet đã chọn ra loạt mỹ nhân 'Tiên kiếm' sở hữu nhan sắc nổi bật nhất Cbiz hiện nay.

Thể loại Tiên kiếm từ lâu đã là "đặc sản" của phim cổ trang Trung Quốc. Điều khiến khán giả mê mẩn dòng phim này chính là những tạo hình tiên nữ đầy lộng lẫy, đẹp mắt. Nhờ ngũ quan thanh tú, trang phục ấn tượng, các mỹ nhân tiên giới mỗi dịp xuất hiện đều làm sống động từng khung hình. 

Triệu Lệ Dĩnh

Là nữ minh tinh bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh chưa từng khiến khán giả hụt hẫng khi sắm vai mỹ nhân tiên cảnh. Đặc biệt phải kể đến lần nhập vai vị thần tái thế 16 tuổi Hoa Thiên Cốt, nữ diễn viên tuổi 26 khi ấy vẫn có thể hóa thân hoàn hảo, nhận về sự ngưỡng mộ nhiệt tình từ công chúng. Bên cạnh đó, vai Bích Đao trong Thanh Vân Chí cũng không hề kém cạnh bất kỳ mỹ nữ tiên hiệp nào.

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Nhan sắc thanh tú trong vai Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh được nhiều khán giả khen ngợi

Cô được nhận xét là dễ nhìn, thân thiện, đáng yêu hơn là có ngoại hình ấn tượng, nổi bật. Theo thời gian, Triệu Lệ Dĩnh đã chọn được đúng phong cách, ngày càng mặn mà, xinh đẹp hơn. Nữ diễn viên giảm cân, tỏa sáng rạng rỡ khi ngày càng thành công trong công việc. 

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh được khen sở hữu thần thái của sao nữ Hong Kong thập niên 90 trong phim Dã Man Sinh Trưởng.

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Lưu Diệc Phi

Trong các bảng xếp hạng nhan sắc không bao giờ thiếu tên của Lưu Diệc Phi. "Thần tiên tỷ tỷ" nổi tiếng từ năm 16 tuổi với nét đẹp siêu thực như nhân vật bước ra từ tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung. Cô là diễn viên hiếm hoi đảm nhận những vai đệ nhất mỹ nhân chốn giang hồ. 

Đọ sắc dàn mỹ nhân 'Tiên kiếm' đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 3

Lưu Diệc Phi luôn là "tường thành nhan sắc" của làng giải trí, hiếm khi đóng phim truyền hình nhưng lần tái xuất nào cũng gây "bão". 

Không cần tạo hình lộng lẫy, Lưu Diệc Phi trong vai Hậu nhân Nữ Oa Linh Nhi vẫn toát lên thần thái thanh cao, trong sáng khiến khán giả mê đắm đuối. Dù chưa được công nhận về khả năng diễn xuất nhưng nhan sắc và sự nỗ lực của Lưu Diệc Phi là không thể phủ nhận. Sự xuất hiện của cô trong các phim tiên kiếm luôn là điểm đặc sắc, được khán giả yêu mến.

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Tạo hình giản dị nhưng cực kỳ thu hút của Lưu Diệc Phi.

Lưu Thi Thi

Lưu Thi Thi cũng thuộc hội mỹ nhân "Tiên Kiếm". Dù không tỏa sáng như Lưu Diệc Phi hay Dương Mịch, nữ diễn viên cũng thành công khiến khán giả nhớ thương bởi visual đẹp như sương khói. Là một nhân tố tỏa sáng trong dàn sao nữ cổ trang lừng danh. 

Ngoài vai Long Quỳ trong phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, nữ diễn viên còn được khán giả yêu thích qua nhân vật Thác Bạt Ngọc Nhi ở Hiên Viên Kiếm - Thiên Chi Ngân. 

Đọ sắc dàn mỹ nhân 'Tiên kiếm' đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 5
Nét đẹp trong trẻo của Lưu Thi Thi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3

Sau thời gian nghỉ sinh con, Lưu Thi Thi quay lại làm việc và khiến dân mạng trầm trồ vì khả năng giữ gìn nhan sắc. Ngôi sao ngày càng trở nên quyến rũ, mặn mà, sắc sảo trên trang tạp chí.

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Đường Yên

Thành công của Đường Yên chính là nhờ khả năng diễn xuất bằng ánh mắt cùng ngoại hình xuất chúng. Trong đó, vai Tử Viên trong phim Hậu nhân Nữ Oa để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Ngoài ra, vai phụ Độc Cô Ninh Kha của Hiên Viên Kiếm cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

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Nhan sắc quyến rũ, mặn mà của Đường Yên làm mưa làm gió trên màn ảnh

Ở tuổi 39, dù đã lấy chồng, sinh con nhưng Đường Yên vẫn thường xuyên lên hot search bởi nét đẹp "đánh bại thời gian", không hề thay đổi mà ngày càng rạng rỡ, gợi cảm và thần thái.

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Đường Yên hiện đang có một cuộc sống hạnh phúc và sự nghiệp vững chắc, mỗi lần xuất hiện đều trở thành tâm điểm vì khí chất sang chảnh gây say đắm. 

Dương Mịch

Khi mới vào nghề, Dương Mịch gây thương nhớ với vẻ non nớt, trong trẻo đậm khí chất mối tình đầu. Nữ diễn viên được khen ngợi là nàng Vương Chiêu Quân xinh đẹp nhất trên màn ảnh. 

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Vốn đã quá quen mắt với khán giả màn ảnh cổ trang Hoa ngữ, Dương Mịch liên tục để lại cho mình rất nhiều tạo hình tiên hiệp đẹp mắt và ấn tượng. Xuất hiện trong các bộ phim ăn khách như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 và Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa, nữ minh tinh tỏa sáng với nhan sắc rạng rỡ, đặc biệt thu hút.

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Vai Bạch Thiển khiến các mỹ nhân khác trong Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa bị lu mờ.

Trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Dương Mịch đảm nhận vai Tịch Dao và Đường Tuyết Kiến đều vô cùng ấn tượng với vẻ mong manh, thuần khiết và không kém phần linh động.

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Địch Lệ Nhiệt Ba

Nhan sắc của "mỹ nữ Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba đến nay vẫn khiến khán giả động lòng. Tạo hình hình mỹ nữ năm 2017 trong phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa chiếm được không ít tình cảm của khán giả. Nhan sắc nữ diễn viên cực kỳ hút mắt, trở thành bệ phóng mạnh mẽ trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

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Nàng hồ ly xinh đẹp trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa được khán giả hết mực ngợi khen nhan sắc xuất chúng

Vừa bước sang tuổi 30 chưa lâu, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến người hâm mộ mê đắm với nhan sắc biến hóa từ ngọt ngào đến sang chảnh, gợi cảm. 

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Nữ diễn viên xuất thân là người Tân Cương nên sở hữu nhan sắc giống người lai, sắc sảo, quyến rũ với đôi mắt to, sống mũi cao tự nhiên. Với nét đẹp sang chảnh, body quyến rũ tới từng centimet, Nhiệt Ba là cái tên được các nhãn hàng săn đón, luôn tỏa sáng trên thảm đỏ.

Hiện cô nàng là cái tên được đạo diễn săn đón hàng đầu dù diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi. 

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