Dù không bị phong sát hậu trốn thuế, nhưng Viên Băng Nghiên hiện vẫn bị các đoàn làm phim 'tẩy chay' không thương tiếc

Vụ công ty của Viên Băng Nghiên trốn thuế đã gây tranh cãi dữ dội bởi nữ diễn viên không trực tiếp đứng ra xin lỗi, mà chỉ đưa ra thông báo thông qua văn phòng đại diện. Ngoài ra, các hoạt động nghệ thuật của Viên Băng Nghiên vẫn diễn ra bình thường, cô không bị xóa các tài khoản mạng xã hội như Đặng Luân hay Triệu Vy, Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Trương Triết Hạn, những người cũng vi phạm pháp luật trước đó.

Viên Băng Nghiên hiện đang là nữ diễn viên nhận được sự quan tâm của cả giới truyền thông và công chúng. Thời gian qua, dân tình được phen nháo nhào khi hay tin công ty của Viên Băng Nghiên có hành vi trốn thuế với số tiền gần 1 triệu NDT (khoảng hơn 3 tỷ đồng).

Nhiều người cho rằng, Viên Băng Nghiên đã rất khôn ngoan khi sớm tháo chạy khỏi công ty vi phạm pháp luật. Đồng thời, nữ diễn viên cũng tránh được việc bị cấm sóng nhờ nhanh chóng nộp đủ số tiền phạt.

Cô nàng nhanh chóng nộp đủ tiền phạt để tránh bị cấm sóng như những sao đình đám trước đó

Sự việc chưa kịp lắng xuống thì mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền tin đồn rằng những bộ phim đã đóng của Viên Băng Nghiên có khả năng cao sẽ qua được công tác thẩm định. Tuy nhiên, cô nàng hiện cũng đang bị các nhà sản xuất ngó lơ và tẩy chay.

Tin đồn này xuất hiện đã khiến cho fan của Viên Băng Nghiên vô cùng lo lắng. Mặc dù không bị phong sát như nhiều nghệ sĩ trốn thuế khác nhưng sự nghiệp của nữ diễn viên đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Trước khi lùm xùm nổ ra, Viên Băng Nghiên đã xác nhận tham gia đóng chính hai bộ phim được mong chờ bậc nhất hiện nay là Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khán giả lo lắng rằng cả hai bộ phim sẽ bị đắp chiếu sau scandal của nữ chính.

Trước đó, vào ngày 21/9, cộng đồng mạng lại được một phen xôn xao sau khi blogger cho biết Viên Băng Nghiên đã "vượt cạn" thành công và Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng do nữ diễn viên đóng chính sẽ được lên sóng vào ngày 29/9 sắp tới. Việc blogger tung tin ra trước cũng được coi là một cách để đoàn làm phim thử phản ứng của cư dân mạng.

Ngay sau khi tin đồn này được lan truyền, nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra. Bên cạnh những bình luận thể hiện sự mong ngóng bộ phim thì cũng có không ít những khán giả lên tiếng mỉa mai Viên Băng Nghiên. Họ cho rằng cô nàng có hậu thuẫn là tư bản nên mới có thể thoát khỏi cảnh bị phong sát và có phim qua được công tác kiểm duyệt.

Nhiều người cho rằng cô nàng có hậu thuẫn là tư bản nên mới có thể thoát khỏi cảnh bị phong sát và có phim qua được công tác kiểm duyệt.

Hiện tin đồn trên tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng. Cộng đồng mạng đang chia làm hai luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả ủng hộ sự trở lại của Viên Băng Nghiên, số khác lại kịch liệt phản đối và chỉ trích cô nàng.