Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính hiện đang là một trong những tác phẩm nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trước đó, nhiều khoảnh khắc của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trên trường quay của bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã được tung ra. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phấn khích trước sự đáng yêu của cặp đôi, cho rằng ngoại hình của cặp đôi rất hợp nhau, khi đứng chung lại đem đến không khí tràn đầy thanh xuân tươi trẻ.

Triệu Lộ Tư hiện đang là một trong những gương mặt nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Hiện tại nữ diễn viên đang tham gia đóng chính cho một dự án chuyển thể.

Tuy nhiên, do liên tục nhận nhiều gạch đá từ tạo hình, đoàn làm phim đã ra thông báo nghiêm cấm mọi hành vi lan truyền hình ảnh hậu trường của dự án. Tuy nhiên, việc này dường như đã không phát huy được tác dụng khi những hình ảnh của bộ phim vẫn tiếp tục được tung ra.

Những hình ảnh hậu trường sau khi bị 'rò rỉ' ra ngoài, đã khiến cả đoàn phim nhận vô số ý kiến trái chiều từ phía khán giả về diễn viên, tạo hình,...

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt hình ảnh chung khung hình của tổ hợp nam thanh nữ tú Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư thủ vai), Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn thủ vai), Tang Diên (Mã Bá Khiên thủ vai). Đáng chú ý nhất chắc hẳn là tạo hình của cô nàng Tang Trĩ.

Trong loạt hình ảnh này, Triệu Lộ Tư xuất hiện với trang phục cùng kiểu tóc tương đối đơn giản và trẻ trung. Nữ diễn viên cũng được nhận xét là có vẻ ngoài xinh xắn, rất phù hợp với nhân vật Tang Trĩ.

Tuy nhiên, trong một vài hình ảnh được công bố, bộ đôi anh em Tang Diên - Tang Trĩ lại dường như không được khán giả đón nhận. Cụ thể, cư dân mạng cho rằng hai người khi xuất hiện chung khung hình không toát lên cảm giác như anh em một nhà, cũng không có sự tương đồng trong ngoại hình. Bên cạnh đó, nhân vật Tang Diên do nam diễn viên Mã Bá Khiên thủ vai cũng nhận về không ít những ý kiến chê bai vì phá vỡ hình tượng nhân vật.

Một bộ phận khán giả lại cho rằng việc hai anh em trong một gia đình không có vẻ ngoài hay tính cách giống nhau là chuyện bình thường. Việc Tang Diên và Tang Trĩ khi được chuyển thể thành phim không giống nhau cũng vẫn có thể chấp nhận được.

Một số bình luận của khán giả:

- Hai anh em trông có vẻ không giống nhau nhỉ. Cảm giác như hai người hoàn toàn xa lạ không có một liên quan gì ấy.

- Hai anh em cùng một nhà không giống nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà, có gì đâu mà phải làm quá lên.

- Phim chưa lên thì chưa biết thế nào nhưng thực sự thất vọng về vai diễn Tang Diên. Không có một chút gì giống với nguyên tác để cứu vớt hết.

- Chắc đoàn làm phim sợ chọn Tang Diên đẹp quá thì khán giả sẽ ship với nữ chính nên mới lựa chọn bạn này. Âu thì cũng hiểu cho đoàn làm phim vì thời lượng lên hình của bạn này cũng ít nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Vụng Trộm Không Thể Giấu hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể. Mặc dù gây nhiều tranh cãi ngay từ khi mới khai máy nhưng không thể phủ nhận sức hút của dự án này ở thời điểm hiện tại, khi các tác phẩm cổ trang chiếm sóng với tần suất dày đặc gây nhàm chán.