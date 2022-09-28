Phim hoa ngữ Trung Quốc liên tiếp bị netizen chê bai kỹ xảo có phần lạc hậu, Dương Mịch – Lưu Diệc Phi bỗng bị biến thành trò cười

Sao quốc tế 28/09/2022 22:50

Vì lỗi kỹ xảo ẩu, Dương Mịch và Lưu Diệc Phi bỗng bị biến thành trò cười trên phim.

Có thể nói kỹ xảo là một trong những yếu tố không thể thiếu trong các bộ phim Hoa ngữ, nhất là cổ trang. Tuy nhiên, những năm gần đây sau thành công của các bộ phim, người hâm mộ đang dần cảm thấy thất vọng nặng nề với cách làm phim của các chủ đầu tư. Đặc biệt là kỹ xảo ngày càng đi xuống và thường xuyên mắc phải những vết sạn lớn. 

Phim hoa ngữ Trung Quốc liên tiếp bị netizen chê bai kỹ xảo có phần lạc hậu, Dương Mịch – Lưu Diệc Phi bỗng bị biến thành trò cười - Ảnh 1
Phim hoa ngữ Trung Quốc liên tiếp bị netizen chê bai kỹ xảo có phần lạc hậu, Dương Mịch – Lưu Diệc Phi bỗng bị biến thành trò cười - Ảnh 2
Một số phân đoạn lỗi trong Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Lưu Diệc Phi đã chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Mộng Hoa Lục hợp tác cùng mỹ nam Trần Hiểu. Bộ phim được đánh giá là chỉn chu về cả nội dung, tạo hình và diễn xuất. Tuy nhiên, Mộng Hoa Lục cũng bị soi ra không ít sạn kỹ xảo khiến người xem cười nghiêng ngả.

Trong đó, rõ ràng nhất là cảnh Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) bỗng bị… mất lưng vì kỹ xảo xử lý cây cầu quá kém. Hay như phần đầu của nhân vật Thẩm Như Trác cũng đột nhiên bị xuyên thấu 1 mảng vì cắt ghép quá ẩu. May mắn cho đoàn làm phim là cả Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đã có màn kết hợp xuất sắc giúp cho bộ phim thành công rực rỡ nên những lỗi sai vừa nêu không bị fan đào xới. 

Phim hoa ngữ Trung Quốc liên tiếp bị netizen chê bai kỹ xảo có phần lạc hậu, Dương Mịch – Lưu Diệc Phi bỗng bị biến thành trò cười - Ảnh 3
Phân cảnh Thiên Khải bị mất đầu do lỗi kỹ xảo - Ảnh: Internet

Hay vào năm 2021, Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải – Châu Đông Vũ được lên sóng và ngay lập tức gây sốt vì kỹ xảo quá đẹp mắt. Khi các fan phim vui mừng chưa được bao lâu thì có dân mạng đã bóc ra lỗi kỹ xảo cẩu thả của phía đoàn làm phim. Trong một phân cảnh khi Thiên Khải (Lưu Học Nghĩa) đang ngồi nói chuyện với Nguyệt Di, phần đầu của anh chàng bỗng dưng bị cắt mất một đoạn. Dù không làm ảnh hưởng quá lớn đến hiệu ứng phim, thế nhưng với những khán giả khó tính đây vẫn là một chi tiết không thể tha thứ.

Phim hoa ngữ Trung Quốc liên tiếp bị netizen chê bai kỹ xảo có phần lạc hậu, Dương Mịch – Lưu Diệc Phi bỗng bị biến thành trò cười - Ảnh 4
 Dương Mịch cũng là nạn nhân của việc bị lỗi kỷ xảo - Ảnh: Internet

Chính Dương Mịch cũng đã từng trở thành nạn nhân của tổ hậu kỳ bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc. Trong một phân cảnh ở trong cung, nhân vật Tình Xuyên (Dương Mịch) đã bị… cắt luôn đôi chân. Phùng Thiệu Phong đứng bên cạnh cũng chịu chung số phận. Dù có lỗi thế nhưng không thể phủ nhận được rằng Cung Tỏa Tâm Ngọc đã thành công rất lớn và đưa Dương Mịch lên hàng sao hạng A của Cbiz.

Không quan trọng bằng nội dung hay diễn xuất, tuy nhiên kỹ xảo cũng là một phần giúp các bộ phim ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Hiện nay, không khó để bắt gặp chuyện chỉ vì sự cẩu thả trong giai đoạn hậu kỳ mà khiến cả bộ phim bị chê cười.

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Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Diệc Phi sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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