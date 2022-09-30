Việc Vương Nhất Bác ngồi trên xe để nhân viên cầm ô chạy theo che nắng khiến khán giả không hài lòng, cho rằng nam diễn viên mắc bệnh ngôi sao, thiếu tôn trọng người khác.

Mới đây, video Vương Nhất Bác tham gia một giải đua xe chuyên nghiệp bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại cảnh Vương Nhất Bác ngồi trên xe máy và được nhân viên cầm ô chạy theo che nắng. Ngay sau khi những hình ảnh này được lan truyền, nhiều khán giả đã tỏ ra gay gắt với nam diễn viên, cho rằng anh chàng có bệnh ngôi sao. Hình ảnh Vương Nhất Bác ngồi trên xe và để nhân viên chạy theo che ô gây tranh cãi. Ảnh: Internet Được biết, đoạn video trên đã được ghi lại cách đây khá lâu, không hiểu vì lý do gì mà tới hiện tại lại bất ngờ bị đào lại và gây tranh cãi.

Fan của Vương Nhất Bác ngay sau đó đã đưa ra giải thích rằng mỗi một vận động viên khi tham gia thi đấu chuyên nghiệp đều sẽ cần một nhân viên che nắng. Chính vì vậy, việc Vương Nhất Bác có người hộ tống vào phía bên trong như vậy được cho là hết sức bình thường. Nhiều người đồn đoán anti-fan chính là người đứng sau vụ việc này nhằm hạ bệ Vương Nhất Bác trước thềm phim mới ra rạp.

Vương Nhất Bác sinh năm 1997, được đánh giá là thần tượng đa tài thế hệ mới khi vừa có khả năng vũ đạo tốt, phong cách thời thượng. Thành công với bộ phim đam mỹ Trần Tình Lệnh, ít ai ngờ anh còn là một tay đua cực kỳ cự phách với niềm đam mê mãnh liệt cùng đua motor phân khối lớn. Vương Nhất Bác ra mắt trong nhóm UNIQ vào năm 2014. Hai năm sau đó, anh trở về quê hương và theo đuổi song song sự nghiệp diễn xuất, ca hát. Vương Nhất Bác tập vũ đạo từ năm 10 tuổi, theo đuổi hip hop old school. Năm 13 tuổi, anh bước chân vào top 16 giải đấu vũ đạo đường phố lớn nhất Trung Quốc và được đánh giá là một trong những tài năng trẻ nổi bật của hip hop. Vương Nhất Bác đi theo con đường nghệ sĩ toàn năng. Anh phát triển cả mảng nghệ thuật gồm phim điện ảnh và truyền hình, thời trang, ca nhạc, show truyền hình... Nhờ đó, nam ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn tới khán giả Trung Quốc. Anh nằm trong Top 10 nghệ sĩ nổi tiếng nhất giới giải trí năm 2021 do tạp chí Forbes bình chọn.

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