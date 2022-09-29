Phim mới của Vương Nhất Bác bất ngờ gặp 'biến cố' ngay sát thềm công chiếu

Gần đây, Vương Nhất Bác liên tục được hợp tác cùng những ngôi sao gạo cội của màn ảnh rộng Hoa ngữ như Ảnh đế Lương Triều Vỹ, Hoàng Bột, Hồ Quân…

Sau khi gặt hái được một số thành công nhất định ở mảng truyền hình, Vương Nhất Bác quyết định lấn sân điện ảnh. Anh liên tục được hợp tác cùng những ngôi sao gạo cội của màn ảnh rộng Hoa ngữ như Ảnh đế Lương Triều Vỹ, Hoàng Bột, Hồ Quân… Tuy nhiên, phim mới của nam nghệ sĩ bất ngờ gặp "biến lớn".

Cụ thể, các dây không lâu dự án điện ảnh Trường Không Chi Vương (Vua Của Bầu Trời) do Hồ Quân, Vương Nhất Bác đóng đã ấn định lịch công chiếu vào 30/9. Bộ phim này được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện và oanh tạc phòng vé thời gian tới. Thậm chí, lượng vé đặt trước của dự án này đã vượt mốc 33 triệu NDT (khoảng 109 tỷ đồng) dẫn đầu dịp Quốc khánh. Song, sát thềm lên sóng, phía nhà sản xuất Trường Không Chi Vương lại thông báo sẽ rút khỏi rạp trong dịp lễ Quốc khánh này. Nguyên nhân được đưa ra là vì phim vẫn còn phải trải qua quá trình chỉnh sửa.

Thông tin này đã ngay lập tức leo lên top 2 hotsearch Weibo. Nhiều người đã vô cùng thất vọng trước biến lớn của Trường Không Chi Vương, đặc biệt là các fan của Vương Nhất Bác. "Trường Không Chi Vương" được đánh giá là một trong những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Vương Nhất Bác. Nếu dự án phim này được công chiếu thuận lại anh chàng sẽ có thực tích điện ảnh và địa vị trong giới cũng cao thêm một bậc.

Tuy nhiên, việc Trường Không Chi Vương ra mắt thất bại khiến nhiều người không khỏi lo ngại cho Vương Nhất Bác. Đồng thời, bộ phim này cũng đã bỏ lỡ cơ hội “hốt tiền” khi không thể ra mắt trong dịp Quốc khánh.

Vương Nhất Bác được đánh giá là thần tượng đa tài thế hệ mới khi vừa có khả năng vũ đạo tốt, phong cách thời thượng. Nam nghệ sĩ hiện đi theo con đường nghệ sĩ toàn năng. Anh phát triển cả mảng nghệ thuật gồm phim điện ảnh và truyền hình, thời trang, ca nhạc, show truyền hình... Nhờ đó, nam ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn tới khán giả Trung Quốc. Anh nằm trong Top 10 nghệ sĩ nổi tiếng nhất giới giải trí năm 2021 do tạp chí Forbes bình chọn.

Nghi vấn Vương Nhất Bác hẹn hò thiên kim tiểu thư Trung Quốc, đây không phải lần đầu tiên? Trước đây, Vương Nhất Bác đã từng thu hút sự chú ý khi dính tin đồn hẹn hò với tiểu thư tài phiệt này.

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