Nghi vấn Vương Nhất Bác hẹn hò thiên kim tiểu thư Trung Quốc, đây không phải lần đầu tiên?

Sao quốc tế 29/09/2022 10:25

Trước đây, Vương Nhất Bác đã từng thu hút sự chú ý khi dính tin đồn hẹn hò với tiểu thư tài phiệt này.

Sau thành công của hai bộ phim Trần Tình Lệnh và Hữu Phỉ, Vương Nhất Bác được cho là nam thần hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Chính vì vậy, danh tính "nửa kia" của Vương Nhất Bác khiến cư dân mạng vô cùng quan tâm.

Nghi vấn Vương Nhất Bác hẹn hò thiên kim tiểu thư Trung Quốc, đây không phải lần đầu tiên? - Ảnh 1
Vương Nhất Bác

Năm 2019,  Trần tình lệnh là bộ phim tạo ra sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong dư luận. Tác phẩm này đã giúp cho hai nam chính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở nên nổi tiếng nhanh chóng. Cũng vì những màn tương tác quá “ngọt” Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được dân tình "đẩy thuyền" từ trong phim cho đến ngoài đời. Tuy nhiên mới đây, trên mạng bất ngờ xuất hiện bằng chứng cho thấy chàng diễn viên đang hẹn hò cũng một tiểu thư tài phiệt.

Nghi vấn Vương Nhất Bác hẹn hò thiên kim tiểu thư Trung Quốc, đây không phải lần đầu tiên? - Ảnh 2
Sự thành công của Trần Tình Lệnh nhanh chóng đưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lên hàng diễn viên lưu lượng. Đồng thời, cả hai cũng được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình vì tương tác quá "ngọt" trong phim.

Theo đó, hiện trên mạng đang lan truyền một hình ảnh kết quả xét nghiệm có tên Vương Nhất Bác và Kỳ Mỹ Hợp. Địa điểm xét nghiệm được ghi trên tờ giấy này đều là Bắc Kinh và trong cùng khoảng thời gian 4 giờ 20 phút ngày 23/9. Ngay lập tức, có người cho rằng Vương Nhất Bác và Kỳ Mỹ Hợp đang bí mật hẹn hò với nhau.

Nghi vấn Vương Nhất Bác hẹn hò thiên kim tiểu thư Trung Quốc, đây không phải lần đầu tiên? - Ảnh 3
Hình ảnh được cho là kết quả xét nghiệm.

Đây không phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác và cô gái trên dính tin đồn hẹn hò. Năm 2019, trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, cư dân mạng nước này đang sôi sục vì tin tức nam thần Vương Nhất Bác hẹn hò bí mật với thiên kim tiểu thư Kỳ Mỹ Hợp.

Kỳ Mỹ Hợp là mỹ nữ 10x vô cùng nổi tiếng, là con gái của tập đoàn Diệu Lai giàu có. Không chỉ xuất thân trâm anh thế phiệt mà Kỳ Mỹ Hợp còn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, sang chảnh. Tuy nhiên, nàng mỹ nhân này lại có không ít phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội. Cư dân mạng cho rằng để nhận xét về Kỳ Mỹ Hợp thì xinh đẹp và tai tiếng chính là hai đặc điểm nổi bật nhất ở Kỳ Mỹ Hợp. 

Nghi vấn Vương Nhất Bác hẹn hò thiên kim tiểu thư Trung Quốc, đây không phải lần đầu tiên? - Ảnh 4
Kỳ Mỹ Hợp sở hữu gương mặt cùng chiều cao nổi bật.

Ở thời điểm đó, Kỳ Mỹ Hợp đã lên tiếng khẳng định mình và Vương Nhất Bác đang hẹn hò sau khi đăng tải loạt ảnh cả hai dùng giày đôi, quần áo đôi. Ngoài ra, có rất nhiều bằng chứng cho thấy cả ai ở cùng một địa điểm vào một khoảng thời gian nhất định.

Nghi vấn Vương Nhất Bác hẹn hò thiên kim tiểu thư Trung Quốc, đây không phải lần đầu tiên? - Ảnh 5

Kỳ Mỹ Hợp là con gái tập đoàn Diệu Lai - tập đoàn duy nhất ở Trung Quốc cung cấp các hãng xe hơi nổi tiếng như Roll-Royce, Lamborghini hay Bentley. 

Trái lại, công ty chủ quản của Vương Nhất Bác đã đăng thông cáo thanh minh, thậm chí, phát văn bản liên tiếp 3 lần chính thức phủ nhận tin đồn hẹn hò, khẳng định nam nghệ sĩ đang độc thân, tập trung công việc. Với tin đồn hẹn hò mới nhất, công ty của anh vẫn chưa lên tiếng trả lời. 

Người hâm mộ của Vương Nhất Bác cũng tỏ ra không mấy tin tưởng tin đồn này và cho rằng đây là chiêu trò lợi dụng danh tiếng thần tượng của mình. Nhiều người tin rằng với đam mê và sở thích hiện tại cũng như lịch trình làm việc dày đặc, Vương Nhất Bác chẳng có cô bạn gái nào ngoài motor, ván trượt và mũ bảo hiểm.

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